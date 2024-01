'Hermanos' (14,4%) se dispara pese a la subida de 'GH Dúo' (11,9%) y la presencia de la Copa del Rey (10,7%)

Por Redacción |

'GH Dúo' está encontrando su espacio en la noche del martes, pero ese acomodamiento no le está siendo suficiente para liderar. El reality de Mediaset España ha vuelto a recalar en la segunda noche de la semana tras el 11% de share firmado el martes pasado y, en esta ocasión, ha elevado esa cifra a un 11,9% cercano a los 900.000 espectadores de media. Con esos datos, no consigue plantarle cara a 'Hermanos', cuya dilatada presencia en Antena 3 no muestra síntomas de agotamiento.

La ficción turca anota un 14,4% de cuota de pantalla, en lo que supone una mejora de +1,8 puntos con respecto a la semana previa. Mientras tanto, La 1 no obtiene un rendimiento diferencial con la Copa del Rey, ya que el Celta de Vigo-Real Sociedad se queda en un 10,7%. Después nos encontramos con la subida de 'Código 10', que se pone en un destacado 8,3%, y con el descenso del cine de laSexta (3,9%).

Celta de Vigo-Real Sociedad

Prime time

La Copa no reina, pero sí consigue un llamativo promedio de 1,407 millones de espectadores en La 1

'Hermanos' (14,4%) asciende +1,8 puntos en Antena 3

'¡Allá tú!' se aproxima al millón de televidentes con su 7,3% (+0,7 puntos)

'Código 10' crece a un 8,3% tras sumar +0,8 puntos

El cine de laSexta cae -1,5 puntos hasta un 3,9%

La 1

Fútbol: Copa del Rey Celta de Vigo-Real Sociedad 1.407.000 10,7% Cine Sin perdón 451.000 6,8%

La 2

Grandes diseños: La casa del año265.000 2,1% Cifras y letras453.000 3,3% Cachitos de hierro y cromo' "80's torp parade"501.000 3,7% Un país para escucharlo De Navarra a Donostia 259.000 2,4%

Antena 3

El hormiguero Miguel Ángel Revilla 2.185.000 16,1% Hermanos1.337.000 14,4%

Cuatro

First Dates859.000 6,5% First Dates1.320.000 9,7% Código 10547.000 8,3%

Telecinco

¡Allá tú!991.000 7,3% GH Dúo895.000 11,9%

laSexta

El intermedio1.096.000 8% Cine Love & Mercy 337.000 3,9%

Late night

La reposición de 'Hermanos' (5,5% y -0,2 puntos) no sufre grandes alteraciones

El cine nocturno de laSexta se desploma a un 2,3% (-1,7 puntos)

'La noche en 24 horas' se sitúa en un 1,1% con la entrevista a Alfonso Rueda

La 1

Cine Sin perdón (Continuación) 451.000 6,8% La noche en 24h: Portada Alfonso Rueda 110.000 4,4% Incluye: - Entrevista Alfonso Rueda 91.000 3,9%

La 2

Documentos TV Ana Frank, sin asilo 108.000 1,6% Metrópolis Ecologías queer 28.000 0,7% Conciertos Radio 3 Calizo 25.000 0,9% Documentales de La 222.000 1,1% Incluye: - La ciencia de las emociones La reconciliación con las emociones 22.000 1,1%

Antena 3

Hermanos199.000 5,5%

Cuatro

Código 10 (Continuación)547.000 8,3% The game show124.000 6,4%

Telecinco

GH Dúo (Continuación)895.000 11,9% Casino gran Madrid online show130.000 5,9%

laSexta

Cine 2 Sola con un extraño 70.000 2,3%

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' (12,3%) sube +0,3 puntos para rozar los 1,5 millones de espectadores

Bajada de -0,7 puntos para 'Y ahora, Sonsoles', que anota un 12%

'TardeAR' alcanza el doble dígito por los pelos con un 10%

La 1

La Moderna695.000 7,8% La promesa909.000 11,3% El cazador690.000 8,4% El cazador1.027.000 10,3% Aquí la Tierra1.455.000 12,3%

La 2

Saber y ganar694.000 7,1% Grandes documentales309.000 3,6% Incluye: - Una banda muy salvaje Cazadores fríos y calculadores 347.000 3,8% - Luchadores salvajes La lucha por la familia 269.000 3,3% Documenta2174.000 2,2% Incluye: - La ciencia de las emociones Manipular las emociones 173.000 2,2% La Francia secreta de Rick Stein La provença 146.000 1,6% Grandes diseños: La casa del año145.000 1,3%

Antena 3

Amar es para siempre1.099.000 11,7% Pecado original983.000 11,8% Y ahora, Sonsoles1.025.000 12% Pasapalabra2.172.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira502.000 5,5% Cuatro al día379.000 4,5% Cuatro al día a las 20h525.000 4,9%

Telecinco

Así es la vida831.000 8,8% TardeaAR838.000 10% Reacción en cadena1.235.000 11%

laSexta

Zapeando559.000 6% Más vale tarde541.000 6,4%

Mañana

'La ruleta de la suerte' (21,7%) gira con fuerza y sube +1,9 puntos

'La mirada crítica' (13,3%) sufre un tropiezo de -1,5 puntos

'Al rojo vivo' baja a un 9,9% tras dejarse -1,8 puntos en una semana

La 1

La hora de La 1202.000 9,5% Mañaneros276.000 8,3% Ahora o nunca546.000 6,5%

La 2

That's English11.000 1,7% Inglés en TVE10.000 1,1% El señor de los bosques Sierra de siete picos 8.000 0,5% ¿Cómo lo haríamos hoy?16.000 0,8% Agrosfera39.000 2% Aquí hay trabajo30.000 1,3% La aventura del saber20.000 0,8% Incluye: - Noticias culturales iberoamericanas21.000 0,8% Documenta231.000 1,2% Incluye: - El viento, motor del cambio climático31.000 1,2% - El viento, motor del cambio climático30.000 1,1% Culturas 217.000 0,6% Miedo en la sabana85.000 2,5% Mañanas de cine Joe Dakota 215.000 3,5% La Francia secreta de Rick Stein Alsacia, Jura y Borgoña 236.000 2,4%

Antena 3

Espejo público409.000 14,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de bacalao y naranja con mostaza 990.000 19,7% La ruleta de la suerte1.687.000 21,7%

Cuatro

Minutos musicales2.000 0,2% ¡Toma salami! Atontaos 3.000 0,3% Mejor llama a Kiko2.000 0,1% Heldt Hackeados 20.000 1% Heldt Confidente 70.000 3,5% Alerta Cobra Nido de serpientes 104.000 4,5% Alerta Cobra Sin conciencia 128.000 5% Alerta Cobra Prueba de fuego 149.000 5,2% En boca de todos239.000 4,3%

Telecinco

Reacción en cadena28.000 4,9% La mirada crítica257.000 11,8% Vamos a ver463.000 15,2% Vamos a ver más790.000 11,2%

laSexta

Remescar, cosmética al instante10.000 1,6% Aruser@s el humorning235.000 14,7% Aruser@s361.000 15,9% Al rojo vivo406.000 9,9%

Informativos:

'Antena 3 noticias' sigue a lo suyo y el martes 23 de enero ha vuelto a dominar en las dos principales franjas. A la hora de la comida, el telediario principal de Atresmedia firma un colosal 22% con sus 2,218 millones de televidentes, frente al 11,5% de La 1 y el 10,5% de Telecinco. En la siguiente edición, 'Antena 3 noticias 2' se alza con la emisión más vista de toda la jornada con una media de 2,392 millones de espectadores y un 18,3%, mientras que el ente público (10,9%) se impone a la propuesta de Mediaset (9%).

La 1

Telediario matinal128.000 14,4% Informativo territorial 1519.000 8,1% Telediario 11.165.000 11,5% Informativo territorial 21.077.000 10,9% Informativo 24h2.000 0% El tiempo 1789.000 8,3% Telediario 21.397.000 10,9%

Antena 3

Noticias de la mañana171.000 13,1% Antena 3 noticias 12.218.000 22% Antena 3 noticias 22.392.000 18,3%

Cuatro

El desmarque Cuatro 1274.000 2,8%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal59.000 6,4% Informativos Telecinco Matinal94.000 6,7% Informativos Telecinco Matinal171.000 8,5% Informativos Telecinco 15:001.062.000 10,5% Informativos Telecinco 21:001.175.000 9%

laSexta

laSexta noticias 14h933.000 10% laSexta noticias: Jugones694.000 6,8% laSexta noticias 20h790.000 7,3% laSexta clave757.000 5,9%

Cadenas:

Antena 3 rasca un par de décimas para alcanzar una altitud aún mayor, del 14,5% de share diario, y ubicarse una vez más en la primera posición del ranking de cadenas españolas. Por su parte, Telecinco (10%) aventaja a La 1 (9,4%). En el siguiente escalón, laSexta (6,9%) baja y Cuatro se mantiene inmutable en un 5,8%. Por último, La 2 firma un descendente 2,7% y en TDT destacan FDF (3,3%), Energy (2,7%) y Nova (2,3%).