'First Dates Hotel' debuta enamorando al 12,7% del público y demoliendo a 'Los Iglesias' (5,5%)

Telecinco ha introducido una novedad en pleno verano para sacudir las noches de los martes. Tras su incesante éxito en Cuatro, 'First Dates' se ha escindido de nuevo y ha lanzado un nuevo spin-off, 'First Dates Hotel', aunque lo ha hecho a través de la cadena azul de Mediaset, donde ha logrado liderar con un 12,7% en su estreno. De este modo, conecta con una media de 1,023 millones de personas y, pese a quedar lejos del 16,6% de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' del martes anterior, no tiene problemas para liderar en su franja.

Su principal competencia es 'Hermanos', que asciende a un 11,8% al rascar +0,8 puntos y convencer a 890.000 espectadores. Sin embargo, el formato que no se ve tan agraciado es 'Los Iglesias. Hermanos a la obra', que firma un nuevo mínimo al hundirse -1,3 puntos a un escuálido 5,5% que contagia a 'HIT' (3,2%), cuya tercera temporada sigue pasando desapercibida en el late night. Por su parte, 'Código 10' (6,2%) crece en Cuatro y '¿Quién quiere ser millonario?' hace lo propio en laSexta.

'Los Iglesias. Hermanos a la obra'

Prime time

'Código 10' se refuerza +1,1 puntos para situarse en un 6,2%

La última hora de 'Supervivientes All Stars' se deja -1,2 puntos en una semana

-0,9 puntos para '4 estrellas' (5,5%)

La 1

4 estrellas535.000 5,5% Los Iglesias: Hermanos a la obra500.000 5,5%

La 2

Carreteras extremas Recordando el viaje a Cabo Norte 207.000 2,6% Cifras y letras324.000 3,6% El comisario Montalbano Manos de artista 374.000 3,9%

Antena 3

El hormiguero 18 años juntos David Verdaguer 925.000 9,5% Hermanos890.000 11,8%

Cuatro

First Dates379.000 4,6% First Dates816.000 8,5% Código 10362.000 6,2%

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora1.115.000 11,4% First Dates Hotel1.023.000 12,7%

laSexta

El intermedio: The very best434.000 4,5% ¿Quién quiere ser millonario?386.000 5%

Late night

El nuevo episodio de 'HIT' se conforma con un pobre 3,2% al descender -1,4 puntos

La reposición de 'Hermanos' se dispara +2,3 puntos a un 6,5%

'¿Quién quiere ser millonario?' (6,8%) mejora +1,7 puntos por la noche

La 1

HIT Peter pan 190.000 3,2% HIT El diagnóstico 101.000 3,3% HIT La limpia 80.000 4,1%

La 2

El comisario Montalbano El sentido del tacto 236.000 3,7% Documentos TV Sabotaje 72.000 2,6% Conciertos Radio 3 Arizona Baby 17.000 0,9%

Antena 3

Hermanos194.000 6,5%

Cuatro

Código 10 (Continuación)362.000 6,2% The game show54.000 2,9%

Telecinco

Una vida perfecta294.000 7,6% Casino gran Madrid online show66.000 3,2%

laSexta

¿Quién quiere ser millonario?197.000 6,8%

Sobremesa y tarde

-1,1 puntos para 'La promesa' (11,2%)

'Reacción en cadena' sube +0,5 puntos al rubricar un 11,3%

-0,6 puntos para 'Pasapalabra' (17,8%)

La 1

La Moderna681.000 8,2% La promesa862.000 11,2% El cazador Stars495.000 7,6% El cazador441.000 7% Aquí la Tierra538.000 7,7%

La 2

Saber y ganar578.000 6,6% Grandes documentales379.000 4,6% Incluye: - Grandes ríos Danubio 409.000 4,9% - África extrema El parque nacional del lago Manyara 344.000 4,3% Documenta2237.000 3,3% Incluye: - La cocina en el Neolítico237.000 3,3% - La cocina en el Neolítico213.000 3% El paraíso de las señoras94.000 1,5% Carreteras extremas Cruzando las columnas de Hércules 138.000 2%

Antena 3

Sueños de libertad1.134.000 13% Pecado original952.000 11,7% YAS verano767.000 11,5% Pasapalabra1.221.000 17,8%

Cuatro

Todo es mentira409.000 4,9% Tiempo al tiempo224.000 3,5%

Telecinco

Así es la vida829.000 9,6% TardeAR746.000 10,4% Reacción en cadena772.000 11,3%

laSexta

Zapeando421.000 4,9% Más vale tarde429.000 6,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1255.000 13,6% Mañaneros251.000 8,4% Ahora o nunca561.000 7,6%

La 2

That's english13.000 2,1% Inglés en TVE9.000 1,3% Por fin es lunes Nuevos espacios de trabajo 15.000 1,6% Cazadoras de los cielos Azores, gavilanes y águilas 16.000 1,2% Agrosfera48.000 2,8% Seguridad vital 5.041.000 2,2% Guardianes del patrimonio Operación Picachu 28.000 1,4% Arqueomanía Atapuerca en la trinchera 32.000 1,5% Documenta236.000 1,6% Incluye: - En busca del primer europeo36.000 1,6% Al filo de imposible Bajo la mirada de las aves 24.000 0,9% Las rutas DAmbrosio Poniente granadino 88.000 2,8% Mañanas de cine Noche salvaje 219.000 3,9% Verano azul La última función 319.000 3,7%

Antena 3

Espejo público verano271.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Paletilla de cordero guisada con hongos 688.000 15,6% La ruleta de la suerte1.428.000 21,2%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,4% ¡Toma salami! Cámaras ocultas 14.000 1,4% ¡Toma salami! Políticos 23.000 1,8% Callejeros viajeros Costa este de Florida 57.000 3,5% Callejeros viajeros paraísos Cayos de Florida: El puente hacia el paraíso 75.000 3,9% Viajeros Cuatro Miami 65.000 3% En boca de todos151.000 4,6%

Telecinco

Reacción en cadena29.000 5% La mirada crítica201.000 10,7% Vamos a ver382.000 14,1% Vamos a ver más703.000 11,4%

laSexta

En clave de noche0.000 0% Venta prime1.000 0,1% ¿Quién vive ahí?23.000 1,9% ¿Quién vive ahí?72.000 4,4% Aruser@s fresh209.000 10,5% Al rojo vivo386.000 10,4% Incluye: - Entrevista Sira Rego 521.000 11,4%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de todo el día en la televisión española con una media del 20,4% de share, es decir, de 1,74 millones de espectadores. En ese mismo horario, 'Telediario 1' (11,9%) se impone a 'Informativos Telecinco 15:00' (11,7%). Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' vuelve a imponerse con un 17,1%, mientras que Telecinco firma un 11,7% y La 1, un 9,5%.

La 1

Telediario matinal205.000 18,9% Informativo territorial 1441.000 7,7% Telediario 11.038.000 11,9% Informativo territorial 2885.000 10% Informativo 24h2.000 0% El tiempo 1745.000 8,5% Telediario 2795.000 9,5%

Antena 3

Noticias de la mañana116.000 12% Antena 3 noticias 11.740.000 20,4% Antena 3 noticias 21.382.000 17,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1397.000 5,8% El desmarque Cuatro 1296.000 3,5% Noticias Cuatro 2372.000 5,6%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal63.000 9,4% Informativos Telecinco Matinal101.000 10,2% Informativos Telecinco Matinal137.000 9,6% Informativos Telecinco 15:001.001.000 11,7% Informativos Telecinco 21:00962.000 11,7%

laSexta

laSexta noticias 14h753.000 9,4% laSexta noticias: Jugones548.000 6,3% laSexta noticias 20h493.000 7,4% laSexta clave403.000 5,2%

Cadenas:

Antena 3 es, una vez más, la cadena más vista de la jornada. En esta ocasión, el dial naranja de Atresmedia promedia un 12,9%, aunque no es el único ubicado en el doble dígito, ya que Telecinco alcanza un 10,7%. Por su parte, La 1 no pasa de un 8% antes de su cobertura olímpica. Por debajo se encuentran laSexta (6,1%), Cuatro (5,1%) y La 2 (3,4%). En TDT destacan Energy (3,1%), FDF (2,8%), Nova (2,3%), Trece (2,2%), DMAX (2%) y Atreseries (2%).