'HIT' (4,2%) no repara la ruina de 'Los Iglesias' (4,9%) y 'Hermanos' (11,8%) derrota a 'First Dates' (8,2%)

El intercambio in extremis entre 'Los Iglesias. Hermanos a la obra' y 'HIT' no ha servido para arreglar el desaguisado de la noche del martes de La 1. Por un lado, el formato de reformas ha excavado hasta un nuevo mínimo histórico del 4,9% de share con el exiguo seguimiento de 269.000 espectadores en el late night, mientras que la internada de la serie en el prime time se ha saldado con un nimio 4,2% y apenas 357.000 televidentes, los cuales se han topado repentinamente con el tercer episodio de la tercera temporada tras haber quedado desterrados los dos primeros a la oscuridad de la madrugada.

Este tiro al pie no ha inmutado lo más mínimo a 'Hermanos', que con su invariable 11,8% se ha alzado como la opción predominante en el horario más codiciado. Por su parte, Telecinco no ha aprovechado el desorden de la pública y, de hecho, ha perdido fuelle con 'First Dates Hotel', cuya segunda entrega se ha hundido a un 8,2% al perder -4,5 puntos, es decir, a un tercio de su público. Por último, 'Código 10' se dispara a un 8,2% y '¿Quién quiere ser millonario?' asciende a un 5,5% en laSexta.

La 1

París, en juegos1.148.000 11,8% 4 estrellas692.000 6,9% HIT La sirenita 357.000 4,2%

La 2

JJOO waterpolo España-Hungría 399.000 4,2% El comisario Montalbano La Nochevieja de Montalbano 367.000 3,9%

Antena 3

El hormiguero 18 años juntos Karlos Arguiñano 989.000 9,9% Hermanos902.000 11,8%

Cuatro

First Dates426.000 4,6% First Dates844.000 8,4% Código 10479.000 8,2%

Telecinco

¡Allá tú!677.000 6,7% First Dates Hotel645.000 8,2%

laSexta

El intermedio: The very best399.000 4% ¿Quién quiere ser millonario?425.000 5,5%

Late night

'Los Iglesias' (4,9%) firma un nuevo mínimo histórico por la noche al perder otros -0,6 puntos

La reposición de 'Hermanos' (4,9%) se deja -1,6 puntos en una semana

-3 puntos para 'Una vida perfecta' (4,6%)

La 1

Los Iglesias: Hermanos a la obra269.000 4,9% Cine Sin compromisos 141.000 4,9%

La 2

El comisario Montalbano El olor de la noche 197.000 3,8% Documentos TV La niña del napalm 79.000 3,2%

Antena 3

Hermanos Si quisieras venir, todas estas calles llevarían a mí 162.000 4,9%

Cuatro

Código 10 (Continuación)479.000 8,2% The game show95.000 4,3%

Telecinco

Una vida perfecta178.000 4,6% Casino gran Madrid online show61.000 2,5%

laSexta

¿Quién quiere ser millonario?223.000 6,8%

Sobremesa y tarde

La segunda victoria de Nadal y Alcaraz en los JJOO arrasa ante 2,488 millones de espectadores

'El diario de Jorge' (8,1%) cede -1,3 puntos en su segundo día

'Sueños de libertad' (12,4%) no sufre en la recta final de julio y sube +1 punto en un día

La 1

JJOO París1.798.000 20,8% Incluye: - JJOO tenis: Femenino A.K.Schmiedlova-J.Paolini: Individual 960.000 10,1% - JJOO tenis C.Alcaraz y R.Nadal-T.Griekspoor y W.Koolhof: Dobles 2.488.000 29,8% - JJOO gimnasia artística: Femenino Equipo 1.581.000 19,7%

La 2

JJOO fútbol España-Egipto 1.056.000 11,1% Grandes documentales332.000 3,7% Incluye: - Cuatro estaciones en el reino del oso panda Nacimiento de un gigante 332.000 3,7% Documenta2228.000 2,7% Incluye: - La loca historia del chocolate227.000 2,7% - La loca historia del chocolate202.000 2,4% El paraíso de las señoras89.000 1,1% Cómo nos reímos Clásicos 61.000 0,8% Carreteras extremas El pamir 191.000 2,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.176.000 12,4% Pecado original961.000 10,7% YAS verano685.000 8,3% Pasapalabra1.146.000 14%

Cuatro

Todo es mentira406.000 4,4% Tiempo al tiempo119.000 1,4%

Telecinco

El diario de Jorge Pareja del año 763.000 8,1% TardeAR730.000 8,7% Reacción en cadena760.000 9,3%

laSexta

Zapeando411.000 4,4% Más vale tarde375.000 4,5%

Mañana

El España-Grecia de baloncesto olímpico supera los 810.000 televidentes en La 1

+1,3 puntos para la versión estival de 'Espejo público' (12,6%)

'Al rojo vivo' sigue lejos del doble dígito al caer a un 8,4% (-2 puntos)

La 1

JJOO París610.000 16,8% Incluye: - JJOO bádminton P.Abian-VV.Nettasinghe: Individual 242.000 16,5% - JJOO boxeo K.Kunkabayev-A.Ghadfa: Peso superpesado 247.000 14,3% - JJOO remo: Ambos Scull individual 330.000 15,2% - JJOO baloncesto España-Grecia 818.000 25,9% - JJOO boxeo Y.Chothia-R.López Serrano: Peso mosca 798.000 20% - JJOO natación Relevo 4x200 libres 760.000 16,1% - JJOO tenis de mesa A.Robles-H.Calderano: Individual 803.000 12,1%

La 2

That's english15.000 2,8% Inglés en TVE11.000 1,6% Por fin es lunes Rompiendo techos de cristal 6.000 0,7% Grandes ríos Danubio 19.000 1,5% Agrosfera34.000 2,1% Zoom tendencias41.000 2,2% JJOO hockey hierba España-Francia 40.000 1,6% Las rutas DAmbrosio O baixo Miño 49.000 1,5% Mañanas de cine Las cuatro plumas (1939) 109.000 2,2% Atleta gourmet197.000 2,5%

Antena 3

Espejo público verano352.000 12,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cogollos de lechuga a la plancha con atún 911.000 17,4% La ruleta de la suerte1.463.000 19,7%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,5% ¡Toma salami! Bares de series 9.000 1% ¡Toma salami! El año 2000 12.000 1,1% Callejeros viajeros Salvador de Bahía 64.000 4,1% Callejeros viajeros Florianópolis 65.000 3,2% Viajeros Cuatro Fortaleza 66.000 2,6% En boca de todos170.000 4,3%

Telecinco

Reacción en cadena13.000 2,4% La mirada crítica241.000 12,5% Vamos a ver verano337.000 10,3% Vamos a ver más verano627.000 9,1%

laSexta

Venta prime4.000 0,6% ¿Quién vive ahí?29.000 3,6% ¿Quién vive ahí?47.000 3,8% Aruser@s fresh182.000 8,9% Al rojo vivo370.000 8,4%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' recupera el trono y se posiciona como el contenido informativo más seguido de la jornada ante 1,775 millones de espectadores, que se traducen en un 19% de share. En ese horario, 'Telediario 1' promedia un 11% e 'Informativos Telecinco 15:00' rubrica un 9,9%. Por la noche, el telediario del dial naranja de Atresmedia alcanza un 15,3%, seguido del 10,8% de La 1 y el 8,9% de Telecinco.

La 1

Informativo 24h82.000 14,9% Diario 24 horas149.000 18,1% Telediario 11.034.000 11% Informativo territorial 21.202.000 12,5% Telediario 2974.000 10,8%

Antena 3

Noticias de la mañana131.000 15,1% Antena 3 noticias 11.775.000 19% Antena 3 noticias 21.388.000 15,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1474.000 6,3% El desmarque Cuatro 1337.000 3,7% Noticias Cuatro 2248.000 3,1%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal47.000 7,1% Informativos Telecinco Matinal77.000 9,2% Informativos Telecinco Matinal123.000 9,5% Informativos Telecinco 15:00923.000 9,9% Informativos Telecinco 21:00820.000 8,9%

laSexta

laSexta noticias 14h658.000 7,5% laSexta noticias: Jugones434.000 4,6% laSexta noticias 20h435.000 5,4% Incluye: - Comparecencia presidente del Gobierno419.000 5,2% laSexta noticias: Especial455.000 5,1%

Cadenas:

Las cadenas generalistas se vuelven a repartir el pastel de manera idéntica al lunes. La primera clasificada es, una vez más, La 1, que firma un 14,6% con el impulso olímpico. Por su parte, Antena 3 anota un 11,8% y Telecinco se distancia más del doble dígito con su 8,3%. En el siguiente escalón, Cuatro (4,9%) se aproxima a laSexta (5,3%) y La 2 se hace con un buen 4,2%. En TDT destacan Teledeporte (4%), FDF (2,5%), Energy (2,4%), Nova (2,2%) y Be Mad (2%).