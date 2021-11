LaLiga española hizo un descanso en la jornada del viernes, a consecuencia de los clasificatorios para el Mundial de 2022. A consecuencia de esto, el 'Cine Western' de Trece aprovechó para alzarse con el triunfo del día, anotando un 5,2% de cuota de pantalla. Casi una hora después, 'Love is in the air' (4,3%) decía adiós a los espectadores españoles con su capítulo final, sin conseguir asaltar la primera posición del ranking.

Serkan y Eda, en 'Love is in the air'

Durante la tarde, 'Mar de amores' (3,4%) funcionó a las mil maravillas en Nova, colgándose la medalla de plata en términos de espectadores. Asimismo, la cadena de Atresmedia se coronó copando otros cinco espacios del ranking de las diez emisiones con mayor seguimiento. Como suele ser habitual, destacó la primera reposición vespertina de 'La que se avecina' (3,5%).