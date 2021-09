No se puede negar que la ficción turca es el gran fenómeno del momento. Tanto Atresmedia como Mediaset han apostado por las series de este país para rellenar su parrilla tanto en las cadenas principales como en las secundarias de TDT. Una de las que actualmente se encuentra en emisión y más adeptos tiene es 'Love is in the air', la cual se puede ver cada tarde en Divinity.

Kerem Bürsin en Serkan en 'Love is in the air'

Los intérpretes de estas series han conseguido que su fama alcance dimensión internacional, como fue en su momento el caso de Can Yaman y ahora ocurre con Kerem Bürsin. Esta es la razón por la que el actor de Serkan viajará a España en el mes de octubre, concretamente a Gran Canaria, con la intención de impulsar la imagen internacional de la isla.

En el marco de la celebración de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que tendrá lugar entre el 21 y el 24 de octubre, Kerem Bürsin acudirá como embajador, tal y como informa Divinity. "Representa una oportunidad excepcional para el objetivo de la internacionalización tanto de la pasarela como del talento de los diseñadores que van a desfilar en la próxima edición de la pasarela y, por supuesto, del potencial turístico de Gran Canaria", ha explicado Minerva Alonso, Consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.

Siguiendo los pasos de Can Yaman

No es la primera vez que una estrella de la ficción turca viaja a España. Can Yaman ya acudió a nuestras fronteras en noviembre de 2019, realizando una intensa gira por Mediaset y así tener un encuentro con sus fans, los medios y hasta grabar una participación en 'Volverte a ver'. Pero España no será el primer país donde el galán otomano haya viajado gracias a su fama internacional, pues ya se dejó ver por Italia para visitar Milán e incluso grabar una entrevista en un programa.