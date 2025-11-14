Mínimo histórico de 'Gran Hermano' (11,8%) que 'Futuro imperfecto' (12,4%) aprovecha para liderar

Audiencias Jueves 13 de Noviembre de 2025
Preocupantes datos de audiencias para 'Gran Hermano' en su segunda semana de emisión. El reality ha bajado -4 puntos enteros en una semana, firmando su mínimo histórico con un 11,8% y 714.000 espectadores tras anotar un 6,2% con 785.000 espectadores en el access prime time.
Esta bajada de 'Gran Hermano' la ha aprovechado 'Futuro imperfecto', que ha liderado la noche con un 12,4% y 930.000 espectadores, imponiéndose tanto a Telecinco como a Antena 3, que anotó un 9,3% con con 718.000 espectadores con 'La encrucijada', mejorando casi un punto entero respecto al jueves pasado.
En Cuatro, 'Horizonte' continúa en su línea con un 9% y 554.000 espectadores, mientras que en laSexta su 'Taquillazo' mejora +0,9 puntos en siete días y alcanza el 6% con 'The Mechanic', reuniendo a 465.000 espectadores. En la franja de 'El hormiguero', el programa de Pablo Motos despunta con un 18,1% y más de 2,2 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' marcó un 12,7% con 1.585.000 espectadores.
Andreu Buenafuente presenta 'Futuro imperfecto'
Prime time
- -4 puntos enteros para 'Gran Hermano' (11,8%), que pierde el liderazgo
- 'Futuro imperfecto' lidera su franja con un 12,4%, cediendo -1,1 puntos
- 'El hormiguero' (18,1%) sube +2,2 puntos en siete días
- +0,7 puntos para el cine de La 2 con un 'La ballena' (2,6%)
La Revuelta 1.585.000 12,7%
Futuro imperfecto 930.000 12,4%
Cifras y letras649.000 5,2%
Cifras y letras836.000 6,3%
El cine de la 2: Película 274.000 2,6%
El Hormiguero 2.287.000 18,1%
La encrucijada718.000 9,3%
First Dates813.000 6,5%
First Dates954.000 7,6%
Horizonte554.000 9,0%
Gran Hermano: Expres785.000 6,2%
Gran Hermano714.000 11,8%
El intermedio924.000 7,2%
El taquillazo 465.000 6,0%
Amanda, protagonista de 'La encrucijada'
Late night
- Las reposiciones de 'Futuro imperfecto' promedian un 6,3% en el late de La 1
- 'La encrucijada' firma un 12,1% en su segundo episodio de estreno, siendo segunda opción de su franja
- +0,5 puntos para 'El último boy scout', que anota un 5,6%
Futuro imperfecto 221.000 6,6%
Futuro imperfecto 102.000 5,9%
Cine 100.000 2,3%
Conciertos Radio 3 15.000 0,7%
La encrucijada527.000 12,1%
La encrucijada101.000 4,3%
El desmarque: Madrugada127.000 6,8%
Gran Madrid show109.000 5,9%
Cine 167.000 5,6%
Gabriel, en 'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- 'La promesa' cece -1,9 puntos en una semana y marca un 10,8%
- Buen 15% para 'Sueños de libertad', que roza los 1,3 millones de espectadores
- El último 'Gran Hermano: La vida en directo' se despide con un pobre 5,3%
Directo al grano891.000 10,7%
Valle Salvaje815.000 10,5%
La promesa919.000 10,8%
Malas lenguas1.154.000 12,3%
Aquí la tierra1.424.000 13,2%
Saber y ganar589.000 6,5%
Grandes documentales333.000 4,1%
Incluye:
- El círculo mágico del arrecife 314.000 3,8%
- La carrera de la vida 374.000 4,8%
Malas lenguas636.000 7,8%
Mi casa flotante217.000 2,3%
Escapadas extraordinarias223.000 2,0%
Sueños de libertad1.297.000 15,0%
Y ahora, Sonsoles959.000 11,6%
Pasapalabra2.237.000 21,1%
Todo es mentira534.000 6,5%
Lo sabe, no lo sabe484.000 5,6%
El tiempo justo747.000 9,1%
El diario de Jorge752.000 9,3%
Agárrate al sillón668.000 7,4%
Gran Hermano: La vida en directo554.000 5,3%
Zapeando461.000 5,4%
Más vale tarde501.000 6,1%
laSexta clave695.000 5,9%
Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La hora de La 1'
Mañana
- 'Mañaneros 360' (16,8%) disfruta de una subida de +1,4 puntos en una semana
- -2,6 puntos para 'Espejo público', que marca un 10,6%
- 'El programa de Ana Rosa' (11,2%) mengua medio punto en siete días
- 'Al rojo vivo' crece +1,7 puntos en una semana y anota un 9,8%
La hora de La 1399.000 19,5%
Mañaneros 360524.000 16,8%
Incluye:
- Entrevista 740.000 16,9%
Mañaneros 360984.000 12,5%
Zoom tendencias12.000 1,2%
Zoom tendencias17.000 1,3%
Eden: Paraísos remotos 27.000 1,5%
Saber vivir28.000 1,4%
Aquí hay trabajo28.000 1,2%
La aventura del saber28.000 1,2%
El viajero 29.000 1,3%
Culturas 229.000 1,2%
El viajero 36.000 1,4%
El western de La 2 108.000 2,9%
El cazador151.000 2,3%
Saber y ganar238.000 2,6%
Espejo público274.000 10,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 823.000 16,8%
La ruleta de la suerte1.608.000 22,7%
Love shopping tv3.000 0,3%
¡Toma salami! 8.000 0,6%
Alerta cobra 19.000 1,0%
Alerta cobra 27.000 1,3%
Alerta cobra 54.000 2,3%
En boca de todos199.000 6,3%
La mirada crítica160.000 8,8%
Incluye:
- Entrevista 204.000 10,5%
El programa de AR290.000 11,2%
Vamos a ver544.000 8,5%
Remescar, cosmética al instante8.000 1,1%
Aruser@s el humorning241.000 16,2%
Aruser@s357.000 15,8%
Al rojo vivo357.000 9,8%
Incluye:
- Entrevista 536.000 9,9%
Informativos
El dato de audiencia conseguido en la tira diaria de 'Gran Hermano' ha afectado de gran manera a los informativos de Telecinco de la noche, que registran un escueto 6,4% con 774.000 espectadores, algo que también repercute en el prime time de la cadena. En el mediodía, Telecinco se conforma con un 9,2%, mientras que Antena 3 goza de un 23,6% y La 1 de un 16,4%. Ya en la noche, la cadena principal de Atresmedia lidera con un 18,8% y la cadena pública marca un 13,4%.
Telediario matinal152.000 18,1%
Telediario 11.512.000 16,4%
Telediario 21.617.000 13,4%
Noticias de la mañana172.000 13,8%
Antena 3 Noticias 12.182.000 23,6%
Antena 3 Noticias 22.291.000 18,8%
Noticias Cuatro 1449.000 6,4%
El Desmarque Cuatro 1345.000 3,9%
Noticias Cuatro 2502.000 5,0%
El matinal57.000 7,8%
El matinal97.000 7,7%
Informativos Telecinco 15:00851.000 9,2%
Informativos Telecinco 21:00774.000 6,4%
laSexta Noticias 14h613.000 7,8%
laSexta Noticias: Jugones419.000 4,5%
laSexta Noticias 20h769.000 7,7%