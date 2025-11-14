FormulaTV
AUDIENCIAS JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Mínimo histórico de 'Gran Hermano' (11,8%) que 'Futuro imperfecto' (12,4%) aprovecha para liderar

'El hormiguero' alcanza su tercera emisión más vista de la temporada con la visita de Rajoy, que reunió a 2.287.000 espectadores.

©Mediaset España
Publicado: Viernes 14 Noviembre 2025 09:00 (hace 6 horas) | Última actualización: Viernes 14 Noviembre 2025 10:40 (hace 4 horas)

Audiencias Jueves 13 de Noviembre de 2025

    14,7%

    12,8%

    8,4%

    6,9%

    6,1%

    3,9%

    2,3%

    2,2%

    2,2%

    2,0%

    1,7%

    1,7%

    1,5%

    1,5%

    1,3%

    1,3%

    1,3%

    1,1%

    1,1%

    1,0%

    1,0%

    0,6%

    0,6%

    0,4%

    0,0%

Preocupantes datos de audiencias para 'Gran Hermano' en su segunda semana de emisión. El reality ha bajado -4 puntos enteros en una semana, firmando su mínimo histórico con un 11,8% y 714.000 espectadores tras anotar un 6,2% con 785.000 espectadores en el access prime time.

Esta bajada de 'Gran Hermano' la ha aprovechado 'Futuro imperfecto', que ha liderado la noche con un 12,4% y 930.000 espectadores, imponiéndose tanto a Telecinco como a Antena 3, que anotó un 9,3% con con 718.000 espectadores con 'La encrucijada', mejorando casi un punto entero respecto al jueves pasado.

En Cuatro, 'Horizonte' continúa en su línea con un 9% y 554.000 espectadores, mientras que en laSexta su 'Taquillazo' mejora +0,9 puntos en siete días y alcanza el 6% con 'The Mechanic', reuniendo a 465.000 espectadores. En la franja de 'El hormiguero', el programa de Pablo Motos despunta con un 18,1% y más de 2,2 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' marcó un 12,7% con 1.585.000 espectadores.

Andreu Buenafuente presenta &#39;Futuro imperfecto&#39;

Andreu Buenafuente presenta 'Futuro imperfecto'

Prime time

  • -4 puntos enteros para 'Gran Hermano' (11,8%), que pierde el liderazgo
  • 'Futuro imperfecto' lidera su franja con un 12,4%, cediendo -1,1 puntos
  • 'El hormiguero' (18,1%) sube +2,2 puntos en siete días
  • +0,7 puntos para el cine de La 2 con un 'La ballena' (2,6%)
La 1

La Revuelta 1.585.000 12,7%

Futuro imperfecto 930.000 12,4%

La 2

Cifras y letras649.000 5,2%

Cifras y letras836.000 6,3%

El cine de la 2: Película 274.000 2,6%

Antena 3

El Hormiguero 2.287.000 18,1%

La encrucijada718.000 9,3%

Cuatro

First Dates813.000 6,5%

First Dates954.000 7,6%

Horizonte554.000 9,0%

Telecinco

Gran Hermano: Expres785.000 6,2%

Gran Hermano714.000 11,8%

laSexta

El intermedio924.000 7,2%

El taquillazo 465.000 6,0%

Amanda, protagonista de &#39;La encrucijada&#39;

Amanda, protagonista de 'La encrucijada'

Late night

  • Las reposiciones de 'Futuro imperfecto' promedian un 6,3% en el late de La 1
  • 'La encrucijada' firma un 12,1% en su segundo episodio de estreno, siendo segunda opción de su franja
  • +0,5 puntos para 'El último boy scout', que anota un 5,6%
La 1

Futuro imperfecto 221.000 6,6%

Futuro imperfecto 102.000 5,9%

La 2

Cine 100.000 2,3%

Conciertos Radio 3 15.000 0,7%

Antena 3

La encrucijada527.000 12,1%

La encrucijada101.000 4,3%

Cuatro

El desmarque: Madrugada127.000 6,8%

Telecinco

Gran Madrid show109.000 5,9%

laSexta

Cine 167.000 5,6%

Gabriel, en &#39;Sueños de libertad&#39;

Gabriel, en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

  • 'La promesa' cece -1,9 puntos en una semana y marca un 10,8%
  • Buen 15% para 'Sueños de libertad', que roza los 1,3 millones de espectadores
  • El último 'Gran Hermano: La vida en directo' se despide con un pobre 5,3%
La 1

Directo al grano891.000 10,7%

Valle Salvaje815.000 10,5%

La promesa919.000 10,8%

Malas lenguas1.154.000 12,3%

Aquí la tierra1.424.000 13,2%

La 2

Saber y ganar589.000 6,5%

Grandes documentales333.000 4,1%

Incluye:

- El círculo mágico del arrecife 314.000 3,8%

- La carrera de la vida 374.000 4,8%

Malas lenguas636.000 7,8%

Mi casa flotante217.000 2,3%

Escapadas extraordinarias223.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.297.000 15,0%

Y ahora, Sonsoles959.000 11,6%

Pasapalabra2.237.000 21,1%

Cuatro

Todo es mentira534.000 6,5%

Lo sabe, no lo sabe484.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo747.000 9,1%

El diario de Jorge752.000 9,3%

Agárrate al sillón668.000 7,4%

Gran Hermano: La vida en directo554.000 5,3%

laSexta

Zapeando461.000 5,4%

Más vale tarde501.000 6,1%

laSexta clave695.000 5,9%

Silvia Intxaurrondo, presentadora de &#39;La hora de La 1&#39;

Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1399.000 19,5%

Mañaneros 360524.000 16,8%

Incluye:

- Entrevista 740.000 16,9%

Mañaneros 360984.000 12,5%

La 2

Zoom tendencias12.000 1,2%

Zoom tendencias17.000 1,3%

Eden: Paraísos remotos 27.000 1,5%

Saber vivir28.000 1,4%

Aquí hay trabajo28.000 1,2%

La aventura del saber28.000 1,2%

El viajero 29.000 1,3%

Culturas 229.000 1,2%

El viajero 36.000 1,4%

El western de La 2 108.000 2,9%

El cazador151.000 2,3%

Saber y ganar238.000 2,6%

Antena 3

Espejo público274.000 10,6%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 823.000 16,8%

La ruleta de la suerte1.608.000 22,7%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,3%

¡Toma salami! 8.000 0,6%

Alerta cobra 19.000 1,0%

Alerta cobra 27.000 1,3%

Alerta cobra 54.000 2,3%

En boca de todos199.000 6,3%

Telecinco

La mirada crítica160.000 8,8%

Incluye:

- Entrevista 204.000 10,5%

El programa de AR290.000 11,2%

Vamos a ver544.000 8,5%

laSexta

Remescar, cosmética al instante8.000 1,1%

Aruser@s el humorning241.000 16,2%

Aruser@s357.000 15,8%

Al rojo vivo357.000 9,8%

Incluye:

- Entrevista 536.000 9,9%

Informativos

El dato de audiencia conseguido en la tira diaria de 'Gran Hermano' ha afectado de gran manera a los informativos de Telecinco de la noche, que registran un escueto 6,4% con 774.000 espectadores, algo que también repercute en el prime time de la cadena. En el mediodía, Telecinco se conforma con un 9,2%, mientras que Antena 3 goza de un 23,6% y La 1 de un 16,4%. Ya en la noche, la cadena principal de Atresmedia lidera con un 18,8% y la cadena pública marca un 13,4%.

La 1

Telediario matinal152.000 18,1%

Telediario 11.512.000 16,4%

Telediario 21.617.000 13,4%

Antena 3

Noticias de la mañana172.000 13,8%

Antena 3 Noticias 12.182.000 23,6%

Antena 3 Noticias 22.291.000 18,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1449.000 6,4%

El Desmarque Cuatro 1345.000 3,9%

Noticias Cuatro 2502.000 5,0%

Telecinco

El matinal57.000 7,8%

El matinal97.000 7,7%

Informativos Telecinco 15:00851.000 9,2%

Informativos Telecinco 21:00774.000 6,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h613.000 7,8%

laSexta Noticias: Jugones419.000 4,5%

laSexta Noticias 20h769.000 7,7%

