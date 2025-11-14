Mínimo histórico de 'Gran Hermano' (11,8%) que 'Futuro imperfecto' (12,4%) aprovecha para liderar

Por Redacción | |

Preocupantes datos de audiencias para 'Gran Hermano' en su segunda semana de emisión. El reality ha bajado -4 puntos enteros en una semana, firmando su mínimo histórico con un 11,8% y 714.000 espectadores tras anotar un 6,2% con 785.000 espectadores en el access prime time.

Esta bajada de 'Gran Hermano' la ha aprovechado 'Futuro imperfecto', que ha liderado la noche con un 12,4% y 930.000 espectadores, imponiéndose tanto a Telecinco como a Antena 3, que anotó un 9,3% con con 718.000 espectadores con 'La encrucijada', mejorando casi un punto entero respecto al jueves pasado.

En Cuatro, 'Horizonte' continúa en su línea con un 9% y 554.000 espectadores, mientras que en laSexta su 'Taquillazo' mejora +0,9 puntos en siete días y alcanza el 6% con 'The Mechanic', reuniendo a 465.000 espectadores. En la franja de 'El hormiguero', el programa de Pablo Motos despunta con un 18,1% y más de 2,2 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' marcó un 12,7% con 1.585.000 espectadores.

Prime time

-4 puntos enteros para 'Gran Hermano' (11,8%), que pierde el liderazgo

'Futuro imperfecto' lidera su franja con un 12,4%, cediendo -1,1 puntos

'El hormiguero' (18,1%) sube +2,2 puntos en siete días

+0,7 puntos para el cine de La 2 con un 'La ballena' (2,6%)

La 1

La Revuelta Josema Beast - Antoni y Guille 1.585.000 12,7% Futuro imperfecto Demasiados humos 930.000 12,4%

La 2

Cifras y letras649.000 5,2% Cifras y letras836.000 6,3% El cine de la 2: Película La ballena (The whale) 274.000 2,6%

Antena 3

El Hormiguero Mariano Rajoy 2.287.000 18,1% La encrucijada718.000 9,3%

Cuatro

First Dates813.000 6,5% First Dates954.000 7,6% Horizonte554.000 9,0%

Telecinco

Gran Hermano: Expres785.000 6,2% Gran Hermano714.000 11,8%

laSexta

El intermedio924.000 7,2% El taquillazo The Mechanic 465.000 6,0%

Late night

Las reposiciones de 'Futuro imperfecto' promedian un 6,3% en el late de La 1

'La encrucijada' firma un 12,1% en su segundo episodio de estreno, siendo segunda opción de su franja

+0,5 puntos para 'El último boy scout', que anota un 5,6%

La 1

Futuro imperfecto Como cabras 221.000 6,6% Futuro imperfecto Altos vuelos 102.000 5,9%

La 2

Cine La gran mentira (2019) 100.000 2,3% Conciertos Radio 3 Gabrielle de Val 15.000 0,7%

Antena 3

La encrucijada527.000 12,1% La encrucijada101.000 4,3%

Cuatro

El desmarque: Madrugada127.000 6,8%

Telecinco

Gran Madrid show109.000 5,9%

laSexta

Cine El último boy scout 167.000 5,6%

Sobremesa y tarde

'La promesa' cece -1,9 puntos en una semana y marca un 10,8%

Buen 15% para 'Sueños de libertad', que roza los 1,3 millones de espectadores

El último 'Gran Hermano: La vida en directo' se despide con un pobre 5,3%

La 1

Directo al grano891.000 10,7% Valle Salvaje815.000 10,5% La promesa919.000 10,8% Malas lenguas1.154.000 12,3% Aquí la tierra1.424.000 13,2%

La 2

Saber y ganar589.000 6,5% Grandes documentales333.000 4,1% Incluye: - El círculo mágico del arrecife Pequeños gigantes: Los bentonicos 314.000 3,8% - La carrera de la vida Guerreros de la naturaleza 374.000 4,8% Malas lenguas636.000 7,8% Mi casa flotante217.000 2,3% Escapadas extraordinarias223.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.297.000 15,0% Y ahora, Sonsoles959.000 11,6% Pasapalabra2.237.000 21,1%

Cuatro

Todo es mentira534.000 6,5% Lo sabe, no lo sabe484.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo747.000 9,1% El diario de Jorge752.000 9,3% Agárrate al sillón668.000 7,4% Gran Hermano: La vida en directo554.000 5,3%

laSexta

Zapeando461.000 5,4% Más vale tarde501.000 6,1% laSexta clave695.000 5,9%

Mañana

'Mañaneros 360' (16,8%) disfruta de una subida de +1,4 puntos en una semana

-2,6 puntos para 'Espejo público', que marca un 10,6%

'El programa de Ana Rosa' (11,2%) mengua medio punto en siete días

'Al rojo vivo' crece +1,7 puntos en una semana y anota un 9,8%

La 1

La hora de La 1399.000 19,5% Mañaneros 360524.000 16,8% Incluye: - Entrevista Pilar Alegría 740.000 16,9% Mañaneros 360984.000 12,5%

La 2

Zoom tendencias12.000 1,2% Zoom tendencias17.000 1,3% Eden: Paraísos remotos Galápagos, las islas encantadas 27.000 1,5% Saber vivir28.000 1,4% Aquí hay trabajo28.000 1,2% La aventura del saber28.000 1,2% El viajero 48 horas en Vilna 29.000 1,3% Culturas 229.000 1,2% El viajero 48 horas en el País Vasco 36.000 1,4% El western de La 2 Masacre en el gran cañón 108.000 2,9% El cazador151.000 2,3% Saber y ganar238.000 2,6%

Antena 3

Espejo público274.000 10,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ternasco con zanahoria 823.000 16,8% La ruleta de la suerte1.608.000 22,7%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,3% ¡Toma salami! Esto es trap 8.000 0,6% Alerta cobra Operación job 19.000 1,0% Alerta cobra La Au - Pair 27.000 1,3% Alerta cobra Amigos para siempre 54.000 2,3% En boca de todos199.000 6,3%

Telecinco

La mirada crítica160.000 8,8% Incluye: - Entrevista Santiago Abascal 204.000 10,5% El programa de AR290.000 11,2% Vamos a ver544.000 8,5%

laSexta

Remescar, cosmética al instante8.000 1,1% Aruser@s el humorning241.000 16,2% Aruser@s357.000 15,8% Al rojo vivo357.000 9,8% Incluye: - Entrevista Mónica García 536.000 9,9%

Informativos

El dato de audiencia conseguido en la tira diaria de 'Gran Hermano' ha afectado de gran manera a los informativos de Telecinco de la noche, que registran un escueto 6,4% con 774.000 espectadores, algo que también repercute en el prime time de la cadena. En el mediodía, Telecinco se conforma con un 9,2%, mientras que Antena 3 goza de un 23,6% y La 1 de un 16,4%. Ya en la noche, la cadena principal de Atresmedia lidera con un 18,8% y la cadena pública marca un 13,4%.

La 1

Telediario matinal152.000 18,1% Telediario 11.512.000 16,4% Telediario 21.617.000 13,4%

Antena 3

Noticias de la mañana172.000 13,8% Antena 3 Noticias 12.182.000 23,6% Antena 3 Noticias 22.291.000 18,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1449.000 6,4% El Desmarque Cuatro 1345.000 3,9% Noticias Cuatro 2502.000 5,0%

Telecinco

El matinal57.000 7,8% El matinal97.000 7,7% Informativos Telecinco 15:00851.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00774.000 6,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h613.000 7,8% laSexta Noticias: Jugones419.000 4,5% laSexta Noticias 20h769.000 7,7%

