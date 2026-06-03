Por Diego López |

Mercedes Milá nunca ha tenido filtros, y en su última entrevista en RTVE Play (dentro del podcast 'Menudo cuadro') no se ha cortado a la hora de desvelar detalles sobre su vida profesional, y personal. Con motivo del estreno de su nuevo programa en La 2, 'Me meto en un jardín', la periodista ha hecho un repaso de su trayectoria y opinado de la actual situación política española.

"Adoro a Pedro Sánchez, le quiero mucho", ha declarado sin tapujos la catalana. "Estoy totalmente a favor de él". Posteriormente, ha ahondado en sus motivos: "No conozco ningún político que haya sido resistente y resiliente a todo el mecanismo de la derecha con la intención de destrozarlo y sacarlo de dónde está".

Milá, que confesó que en sus inicios profesionales tiró a la basura por error el teletipo del asesinato de Carrero Blanco, también ha valorado a otros líderes políticos, como Adolfo Suárez, quien asegura que "imponía" o Felipe González: "Hace mucho caso que no hago caso a Felipe González. A mi me gustaba el otro, el de antes".

Del actual estado de los medios

"Los que hemos vivido los, no podemos decir que el momento actual sea duro", ha contestado tajante preguntada sobre el actual estado de los medios de comunicación. Milá ha destacado la gran oferta existente actual, aunque ha lamentado que "".

Mercedes Milá en 'Menudo cuadro' en RTVE Play

La periodista también ha opinado sobre la salida de Àngels Barceló de la SER, asegurando que "Han relacionado a Fran Llorente con la salida de Àngels Barceló. No me puedo creer que el Fran Llorente que yo conozco haya tenido nada que ver con la decisión de sacar a Àngels Barceló de la ser".

Sobre su carrera, su peor momento fue, cómo no, la famosa intervención de Umbral y su libro. "Lo pasé mal, pero tampoco exageremos", ha puntualizado

¿La entrevista soñada? La reina Letizia, a quien defiende por su profesionalidad, o el Rey emérito "si fuera posible hacer una entrevista de verdad, pudiendo preguntar lo que haya que preguntar..."

Su sueldo en 'Gran hermano' y su casi-relación con un concursante

Mercedes Milá tampoco se ha escondido a la hora de hablar de su pasado en 'Gran hermano', ya fuera el tema económico, o incluso amoroso. "Al final de 'Gran hermano' yo creo que estaba ganando 60.000€ por programa. Muchísimo más generaba que cobraba", ha sentenciado.

Milá ha defendido también las audiencias de televisión como "la medida de tu salario". "Nunca he entendido cuando la gente las despreciaba, es la medida que te dan los ciudadanos para decirte 'vete' o 'quédate'".

Por último, la periodista ha confesado que "tuve una cosita con uno de los concursantes de 'Gran hermano', que todavía nos escribimos, que me gustó mucho. Yo creo que él estuvo muy bien, porque fue el que frenó los caballos". Preguntada por el nombre, no se cortó al desvelarlo: Matías, el concursante argentino de la cuarta edición de 'Gran hermano'.