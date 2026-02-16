Trece triunfa con cuatro película entre lo más visto en TDT, anotando un 4% con 'Vuelve San Valentín'

Trece se corona como líder de la jornada del domingo 15 de febrero de 2026 al promediar un 2,4%, seguido de FDF (2,2%) y BeMad (2,1%). La emisión del largometraje 'Vuelve San Valentín' se convierte en lo más visto del día con 367.000 espectadores y un 4% de cuota de pantalla en la cadena de la Conferencia Episcopal Española. Pero su fortaleza con el cine hace que cuele tres entregas más en el ranking del domingo. Mientras que la película 'Way Down' destaca en FDF con un 2,4% de share y 297.000 espectadores.
Ranking cadenas TDT Domingo, 15 de Febrero de 2026
2,4%
2,3%
2,2%
2,1%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
Ranking programas TDT Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español. Tv Vuelve San ...
16:22
18:04
367.000
4,0%
Tu cine Sissí emperatriz
20:14
22:10
297.000
2,4%
Cine Way down
22:20
24:37
286.000
2,9%
Cine Sissi
18:04
20:14
276.000
2,9%
Control de fronteras: España
22:00
22:23
261.000
2,0%
Pasión de gavilanes
21:32
22:00
254.000
2,0%
Control de fronteras: España
21:30
21:53
249.000
1,9%
Mentes criminales El regreso
16:49
17:41
248.000
2,7%
Viva el cine español. Tv El día de los ...
14:44
16:22
248.000
2,8%
JJOO patinaje artístico Parejas
20:26
22:57
247.000
2,0%
Ranking TRECE (2,4%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español. Tv Vuelve San ...
16:22
18:04
367.000
4,0%
Tu cine Sissí emperatriz
20:14
22:10
297.000
2,4%
Cine Sissi
18:04
20:14
276.000
2,9%
Viva el cine español. Tv El día de los ...
14:44
16:22
248.000
2,8%
Cine El destino de Sissi
22:10
24:15
242.000
2,3%
Ranking Energy (2,3%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales El regreso
16:49
17:41
248.000
2,7%
Mentes criminales Portero
15:53
16:49
226.000
2,4%
The Rookie land
17:41
26:29
198.000
2,2%
Mentes criminales En la sangre
14:58
15:53
120.000
1,3%
C.S.I. Nueva York Todo lo que sube...
02:30
02:48
117.000
5,7%
Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Way down
22:20
24:37
286.000
2,9%
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
20:14
22:13
243.000
2,0%
La que se avecina Una conserja, un romance ...
18:05
20:14
182.000
1,9%
El pueblo
16:37
18:05
181.000
2,0%
La que se avecina Unas marujas robatumbas, un ...
14:42
16:37
160.000
1,8%
Ranking BEMADtv (2,1%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Delta force
22:07
24:34
217.000
2,2%
Cine Alerta máxima
18:40
20:31
197.000
2,0%
Cine Paradise city
17:06
18:40
181.000
2,0%
Cine Shade: Juego de asesinos
15:22
17:06
157.000
1,7%
Cine El último patriota
20:31
22:01
149.000
1,2%
Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
22:00
22:23
261.000
2,0%
Control de fronteras: España
21:30
21:53
249.000
1,9%
Control de carreteras
21:00
21:22
239.000
1,9%
Control de fronteras: España
22:31
22:53
183.000
1,5%
Control de carreteras
20:27
21:00
169.000
1,5%
Ranking Atreseries (1,7%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico La prairie
23:04
24:04
215.000
2,2%
Crimen en el trópico La pagerie
22:03
23:04
212.000
1,7%
Crimen en el paraíso
21:05
22:03
200.000
1,6%
Crimen en el paraíso
10:13
21:05
115.000
1,5%
Crimen en el trópico Sainte - Anne
24:04
25:03
103.000
1,7%
Ranking Neox (1,5%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Hypnotic
22:31
24:12
220.000
2,1%
Cine Reprisal
20:32
22:28
213.000
1,7%
Cine Se busca (1997)
18:53
20:32
213.000
2,2%
Los Simpson
14:28
14:54
159.000
2,1%
Los Simpson
14:54
15:19
138.000
1,6%
Ranking Divinity (1,5%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity the home channel
08:54
22:23
117.000
1,6%
Emergency lovers
22:23
26:29
71.000
1,0%
Medical lovers
02:30
06:33
44.000
4,7%
Veterinario en la ciudad
06:50
07:37
15.000
2,7%
Veterinario en la ciudad
07:37
08:54
4.000
0,5%
Ranking Teledeporte (1,5%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
JJOO patinaje artístico Parejas
20:26
22:57
247.000
2,0%
JJOO patinaje artístico Parejas
19:45
20:12
194.000
1,9%
Milano cortina en juegos
22:59
23:43
158.000
1,5%
JJOO patinaje de velocidad: Femenino (d) 500 ...
19:08
19:43
154.000
1,6%
Estudio estadio: Solo resumenes
23:45
24:29
126.000
1,6%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:16
23:44
223.000
2,0%
Batalla de restaurantes
20:55
22:16
211.000
1,7%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
180.000
2,1%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
155.000
3,6%
Pesadilla en la cocina
19:48
20:55
136.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 1
14:57
15:42
150.000
1,7%
Fin de semana 24h
22:00
22:29
143.000
1,1%
Telediario Fin de Semana 2
20:58
21:48
118.000
0,9%
En primicia Nativel preciado
15:49
16:41
116.000
1,3%
Objetivo igualdad
16:41
16:58
112.000
1,2%
Ranking Nova (1,2%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:32
22:00
254.000
2,0%
Pasión de gavilanes
20:38
21:32
246.000
2,0%
Pasión de gavilanes
19:51
20:38
237.000
2,2%
Pasión de gavilanes
19:05
19:51
166.000
1,7%
Vera Sandancers
22:00
23:50
108.000
0,9%
Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi casa soñada
14:58
15:27
117.000
1,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:01
24:00
116.000
1,2%
Mi vida con 300 kilos La historia de Larry
19:09
21:04
116.000
1,1%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:02
23:01
110.000
0,9%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:04
22:02
109.000
0,8%
Ranking Boing (1,0%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El rey piolin
15:23
16:45
96.000
1,0%
Especial love weekend
08:43
12:18
93.000
3,2%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
20:02
20:23
84.000
0,8%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
19:39
20:00
75.000
0,8%
Los Thunderman Expectativas amorosas
22:14
22:35
74.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tarde clan
16:39
22:53
87.000
0,8%
La sobremesa clan
13:45
16:39
54.000
0,7%
Las mañanas de clan
08:01
10:51
47.000
2,4%
Mediodia clan
10:51
13:45
43.000
1,0%
La noche clan
22:54
24:28
34.000
0,4%
Ranking Ten (0,9%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:06
20:09
133.000
1,4%
Caso cerrado
20:09
21:05
116.000
1,0%
Caso cerrado
18:14
19:06
106.000
1,1%
Caso cerrado
17:12
18:14
82.000
0,9%
Caso cerrado
15:12
16:12
79.000
0,9%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El triunfo de Hércules
15:35
16:58
102.000
1,1%
Cine Navy seals comando especial
21:35
23:33
76.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
12:15
15:31
51.000
0,8%
Ciudad Real Madrid
17:07
21:30
42.000
0,4%
Cine Entre lobos
23:33
25:26
41.000
0,6%
Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026