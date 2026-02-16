Trece triunfa con cuatro película entre lo más visto en TDT, anotando un 4% con 'Vuelve San Valentín'

Por Redacción | |

Trece se corona como líder de la jornada del domingo 15 de febrero de 2026 al promediar un 2,4%, seguido de FDF (2,2%) y BeMad (2,1%). La emisión del largometraje 'Vuelve San Valentín' se convierte en lo más visto del día con 367.000 espectadores y un 4% de cuota de pantalla en la cadena de la Conferencia Episcopal Española. Pero su fortaleza con el cine hace que cuele tres entregas más en el ranking del domingo. Mientras que la película 'Way Down' destaca en FDF con un 2,4% de share y 297.000 espectadores.

