Audiencias Frío estreno de 'Top Chef: Dulces y famosos' y 'En tierra lejana', mientras que 'GH Dúo' sube

AUDIENCIAS TDT 15 DE FEBRERO

Trece triunfa con cuatro película entre lo más visto en TDT, anotando un 4% con 'Vuelve San Valentín'

El largometraje 'Way Down' registra un 2,4% de share y reúne a 297.000 espectadores en FDF.

Por RedacciónPublicado: Lunes 16 Febrero 2026 09:30 (hace 1 hora) | Última actualización: Lunes 16 Febrero 2026 09:45 (hace 1 hora)

Audiencias Domingo 15 de Febrero de 2026

  • logola1

    10,3%

  • logoantena3

    10,1%

  • logotelecinco

    8,7%

  • logocuatro

    6,9%

  • logolasexta

    5,6%

  • logola2

    2,9%

  • logo13tv

    2,4%

  • logoenergy

    2,3%

  • logofdf

    2,2%

  • logobemadtv

    2,1%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logoteledeporte

    1,5%

  • logoneox

    1,5%

  • logodivinity

    1,5%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logonova

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoboing

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Trece se corona como líder de la jornada del domingo 15 de febrero de 2026 al promediar un 2,4%, seguido de FDF (2,2%) y BeMad (2,1%). La emisión del largometraje 'Vuelve San Valentín' se convierte en lo más visto del día con 367.000 espectadores y un 4% de cuota de pantalla en la cadena de la Conferencia Episcopal Española. Pero su fortaleza con el cine hace que cuele tres entregas más en el ranking del domingo. Mientras que la película 'Way Down' destaca en FDF con un 2,4% de share y 297.000 espectadores.

Freddie Highmore protagoniza &#39;Way Down&#39;, que anota un 2,4% en FDF
Freddie Highmore protagoniza 'Way Down', que anota un 2,4% en FDF

Ranking cadenas TDT Domingo, 15 de Febrero de 2026

TRECE 2,4%

Energy 2,3%

FDF 2,2%

BEMADtv 2,1%

DMAX 1,7%

Atreseries 1,7%

Neox 1,5%

Divinity 1,5%

Teledeporte 1,5%

Mega (España) 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

Nova 1,2%

DKiss 1,2%

Boing 1,0%

Clan TVE 0,9%

Ten 0,9%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Viva el cine español. Tv Vuelve San ...
16:22
18:04
367.000
4,0%
TRECE
Tu cine Sissí emperatriz
20:14
22:10
297.000
2,4%
FDF
Cine Way down
22:20
24:37
286.000
2,9%
TRECE
Cine Sissi
18:04
20:14
276.000
2,9%
DMAX
Control de fronteras: España
22:00
22:23
261.000
2,0%
Nova
Pasión de gavilanes
21:32
22:00
254.000
2,0%
DMAX
Control de fronteras: España
21:30
21:53
249.000
1,9%
Energy
Mentes criminales El regreso
16:49
17:41
248.000
2,7%
TRECE
Viva el cine español. Tv El día de los ...
14:44
16:22
248.000
2,8%
Teledeporte
JJOO patinaje artístico Parejas
20:26
22:57
247.000
2,0%

Ranking TRECE (2,4%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Viva el cine español. Tv Vuelve San ...
16:22
18:04
367.000
4,0%
TRECE
Tu cine Sissí emperatriz
20:14
22:10
297.000
2,4%
TRECE
Cine Sissi
18:04
20:14
276.000
2,9%
TRECE
Viva el cine español. Tv El día de los ...
14:44
16:22
248.000
2,8%
TRECE
Cine El destino de Sissi
22:10
24:15
242.000
2,3%

Ranking Energy (2,3%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales El regreso
16:49
17:41
248.000
2,7%
Energy
Mentes criminales Portero
15:53
16:49
226.000
2,4%
Energy
The Rookie land
17:41
26:29
198.000
2,2%
Energy
Mentes criminales En la sangre
14:58
15:53
120.000
1,3%
Energy
C.S.I. Nueva York Todo lo que sube...
02:30
02:48
117.000
5,7%

Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Way down
22:20
24:37
286.000
2,9%
FDF
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
20:14
22:13
243.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una conserja, un romance ...
18:05
20:14
182.000
1,9%
FDF
El pueblo
16:37
18:05
181.000
2,0%
FDF
La que se avecina Unas marujas robatumbas, un ...
14:42
16:37
160.000
1,8%

Ranking BEMADtv (2,1%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Delta force
22:07
24:34
217.000
2,2%
BEMADtv
Cine Alerta máxima
18:40
20:31
197.000
2,0%
BEMADtv
Cine Paradise city
17:06
18:40
181.000
2,0%
BEMADtv
Cine Shade: Juego de asesinos
15:22
17:06
157.000
1,7%
BEMADtv
Cine El último patriota
20:31
22:01
149.000
1,2%

Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de fronteras: España
22:00
22:23
261.000
2,0%
DMAX
Control de fronteras: España
21:30
21:53
249.000
1,9%
DMAX
Control de carreteras
21:00
21:22
239.000
1,9%
DMAX
Control de fronteras: España
22:31
22:53
183.000
1,5%
DMAX
Control de carreteras
20:27
21:00
169.000
1,5%

Ranking Atreseries (1,7%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico La prairie
23:04
24:04
215.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el trópico La pagerie
22:03
23:04
212.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:05
22:03
200.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:13
21:05
115.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el trópico Sainte - Anne
24:04
25:03
103.000
1,7%

Ranking Neox (1,5%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Hypnotic
22:31
24:12
220.000
2,1%
Neox
Cine Reprisal
20:32
22:28
213.000
1,7%
Neox
Cine Se busca (1997)
18:53
20:32
213.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:28
14:54
159.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:54
15:19
138.000
1,6%

Ranking Divinity (1,5%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Divinity the home channel
08:54
22:23
117.000
1,6%
Divinity
Emergency lovers
22:23
26:29
71.000
1,0%
Divinity
Medical lovers
02:30
06:33
44.000
4,7%
Divinity
Veterinario en la ciudad
06:50
07:37
15.000
2,7%
Divinity
Veterinario en la ciudad
07:37
08:54
4.000
0,5%

Ranking Teledeporte (1,5%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO patinaje artístico Parejas
20:26
22:57
247.000
2,0%
Teledeporte
JJOO patinaje artístico Parejas
19:45
20:12
194.000
1,9%
Teledeporte
Milano cortina en juegos
22:59
23:43
158.000
1,5%
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad: Femenino (d) 500 ...
19:08
19:43
154.000
1,6%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
23:45
24:29
126.000
1,6%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:16
23:44
223.000
2,0%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
20:55
22:16
211.000
1,7%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
180.000
2,1%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
155.000
3,6%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:48
20:55
136.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
14:57
15:42
150.000
1,7%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:29
143.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
20:58
21:48
118.000
0,9%
Canal 24 Horas
En primicia Nativel preciado
15:49
16:41
116.000
1,3%
Canal 24 Horas
Objetivo igualdad
16:41
16:58
112.000
1,2%

Ranking Nova (1,2%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:32
22:00
254.000
2,0%
Nova
Pasión de gavilanes
20:38
21:32
246.000
2,0%
Nova
Pasión de gavilanes
19:51
20:38
237.000
2,2%
Nova
Pasión de gavilanes
19:05
19:51
166.000
1,7%
Nova
Vera Sandancers
22:00
23:50
108.000
0,9%

Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi casa soñada
14:58
15:27
117.000
1,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:01
24:00
116.000
1,2%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de Larry
19:09
21:04
116.000
1,1%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:02
23:01
110.000
0,9%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:04
22:02
109.000
0,8%

Ranking Boing (1,0%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine El rey piolin
15:23
16:45
96.000
1,0%
Boing
Especial love weekend
08:43
12:18
93.000
3,2%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
20:02
20:23
84.000
0,8%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
19:39
20:00
75.000
0,8%
Boing
Los Thunderman Expectativas amorosas
22:14
22:35
74.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La tarde clan
16:39
22:53
87.000
0,8%
Clan TVE
La sobremesa clan
13:45
16:39
54.000
0,7%
Clan TVE
Las mañanas de clan
08:01
10:51
47.000
2,4%
Clan TVE
Mediodia clan
10:51
13:45
43.000
1,0%
Clan TVE
La noche clan
22:54
24:28
34.000
0,4%

Ranking Ten (0,9%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:06
20:09
133.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
20:09
21:05
116.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:14
19:06
106.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
17:12
18:14
82.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
15:12
16:12
79.000
0,9%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El triunfo de Hércules
15:35
16:58
102.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Navy seals comando especial
21:35
23:33
76.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
12:15
15:31
51.000
0,8%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:07
21:30
42.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine Entre lobos
23:33
25:26
41.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 15 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine County line
20:39
22:02
158.000
1,3%
Squirrel
Cine Tierra de nadie
22:02
23:44
151.000
1,3%
Squirrel
Cine Choque mortal
16:05
17:39
147.000
1,6%
Squirrel
Cine Sangre, arena y oro
17:39
19:02
136.000
1,5%
Squirrel
Cine Extremadamente peligrosa
19:02
20:39
121.000
1,2%
