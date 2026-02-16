'Los Simpson' corona el ranking y FDF y Energy colideran la jornada con un 2,3%

El Día de San Valentín está dominado en la TDT por '
Los Simpson'. La ficción emitida en Neox conquista lo más alto con dos capítulos, en donde uno de ellos alcanza los 332.000 espectadores y un 3,6%. Siguiendo con esa cadena, también introduce el cine de sobremesa (2,5%) y de prime time (2,3%) en el ranking. FDF y Energy comparten el liderazgo de la jornada con sendos 2,3%.
Precisamente Energy es de las cadenas que más se repite en el top 10 gracias a tres emisiones de '
CSI: NY'. Es más, una de ellas incluso gana el bronce con un 2,5%. Por otro lado, Teledeporte destaca con la emisión del Sevilla-Alavés, que reúne a un 3,1% en la tarde. Cierran el ranking ' Pasión de Gavilanes' (2%) y el cine de la sobremesa de Be Mad (2,4%).
El Sevilla-Alavés de La Liga se retransmitió en TDP
Ranking cadenas TDT Sábado, 14 de Febrero de 2026
2,3%
2,3%
2,1%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7% Ranking programas TDT Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:51
15:16
332.000
3,6%
Los Simpson
14:25
14:51
296.000
3,6%
C.S.I. Nueva York
Heridas de guerra
22:26
23:07
282.000
2,5%
Fútbol: Liga española
Sevilla - Alavés
18:31
20:35
267.000
3,1%
C.S.I. Nueva York
Navegación por estima
21:25
22:26
244.000
2,2%
C.S.I. Nueva York
Lo que nos depare el ...
23:07
24:03
235.000
2,5%
Cine
Arma letal 2
22:05
24:25
229.000
2,3%
Cine
Arma letal 4
15:16
17:43
227.000
2,5%
Pasión de gavilanes
21:09
22:46
226.000
2,0%
Cine
The Quest (En busca de la ciudad ...
15:45
17:14
224.000
2,4%
Ranking FDF (
2,3%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Una sugarbaby, un filet ...
20:21
22:13
222.000
2,1%
Cine
Hancock
22:20
24:00
221.000
2,1%
El pueblo
16:46
18:26
214.000
2,5%
La que se avecina
Un ruina política, una ...
14:54
16:46
212.000
2,3%
La que se avecina
Un asexual, unas amiguis y un ...
18:26
20:21
201.000
2,3%
Ranking Energy (
2,3%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York
Heridas de guerra
22:26
23:07
282.000
2,5%
C.S.I. Nueva York
Navegación por estima
21:25
22:26
244.000
2,2%
C.S.I. Nueva York
Lo que nos depare el ...
23:07
24:03
235.000
2,5%
C.S.I. Nueva York
Pasado imperfecto
24:03
24:54
200.000
2,9%
C.S.I. Nueva York
El asesino de la soga
20:36
21:25
187.000
1,8%
Ranking Neox (
2,1%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:51
15:16
332.000
3,6%
Los Simpson
14:25
14:51
296.000
3,6%
Cine
Arma letal 2
22:05
24:25
229.000
2,3%
Cine
Arma letal 4
15:16
17:43
227.000
2,5%
Cine
Arma letal
19:55
22:04
207.000
2,0%
Ranking Atreseries (
1,9%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico
Rocher Jacob
23:07
24:01
218.000
2,3%
Crimen en el trópico
Le lamentin
22:06
23:07
196.000
1,7%
Crimen en el trópico
La baie des Anglais
24:01
25:01
181.000
2,7%
Crimen en el paraíso
10:38
22:06
141.000
1,9%
Crimen en el trópico
Trois Rivieres
25:01
25:57
115.000
2,8%
Ranking BEMADtv (
1,8%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
The Quest (En busca de la ciudad ...
15:45
17:14
224.000
2,4%
Cine
The Order
17:14
18:48
202.000
2,4%
Cine
Soldado universal: El día del juicio ...
18:48
20:31
176.000
2,0%
Cine
Timecop (Policía en el tiempo)
22:18
24:01
141.000
1,4%
Cine
Los rebeldes de Shanghai
13:48
15:45
133.000
1,6%
Ranking Teledeporte (
1,7%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Liga española
Sevilla - Alavés
18:31
20:35
267.000
3,1%
JJOO skeleton: Femenino
Individual
17:55
18:24
197.000
2,3%
JJOO curling: Femenino
Canadá - Suiza
20:40
22:14
167.000
1,5%
JJOO esquí alpino
Slalom gigante
13:25
14:38
155.000
2,4%
JJOO patinaje de velocidad
500 m
16:55
17:45
146.000
1,7%
Ranking TRECE (
1,6%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Zorro negro
18:44
20:30
203.000
2,3%
Tu cine
Zorro negro: El precio de la paz
20:37
22:10
188.000
1,8%
Cine
Zorro negro: Hombres buenos y malos
22:10
23:43
186.000
1,7%
Cine
La joya del Nilo
16:49
18:44
157.000
1,8%
Cine
Tras el corazón verde
14:50
16:49
130.000
1,4%
Ranking DMAX (
1,6%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tesoros perdidos de Egipto
Las pirámides de los ...
15:58
16:55
157.000
1,7%
Tesoros perdidos de Egipto
La leyenda de ...
16:55
17:52
151.000
1,7%
091 Alerta policía
21:00
21:52
135.000
1,2%
091 Alerta policía
22:00
22:53
134.000
1,2%
Tesoros perdidos de Egipto
Secretos de las ...
17:53
18:46
130.000
1,5%
Ranking Divinity (
1,5%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Medical lovers
22:26
26:29
116.000
1,7%
Divinity The Home Channel
08:52
22:26
98.000
1,4%
Elementary
Compañeros de abstinencia
02:30
03:10
32.000
2,0%
Elementary
Trampas de arena
03:10
03:49
26.000
2,2%
Elementary
Has llegado muy lejos, cariño
05:09
05:48
23.000
3,5%
Ranking Nova (
1,4%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:09
22:46
226.000
2,0%
Pasión de gavilanes
20:17
21:09
207.000
2,1%
Pasión de gavilanes
19:29
20:17
161.000
1,8%
Velvet: El nuevo imperio
18:05
19:15
125.000
1,5%
Secretos de familia
23:00
26:29
86.000
1,4%
Ranking Boing (
1,2%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Como perros y gatos 3: ¡Todos a una!
21:32
22:58
151.000
1,3%
Cine
Pokémon: Detective Pikachu
15:16
16:58
110.000
1,2%
Especial love weekend
08:45
12:08
90.000
3,4%
Los Thunderman
Apoyo floral
23:00
23:21
89.000
0,8%
¡Findes! CN
12:11
13:54
74.000
1,7%
Ranking Canal 24 Horas (
1,2%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 1
14:57
15:44
113.000
1,2%
Fin de semana 24h
10:00
14:25
108.000
2,8%
Audiencia abierta
14:25
14:55
89.000
1,1%
Parlamento
15:51
16:22
85.000
0,9%
Objetivo planeta
16:22
16:57
75.000
0,8%
Ranking Mega (España) (
1,1%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:27
23:50
170.000
1,6%
Batalla de restaurantes
21:08
22:27
157.000
1,4%
Pesadilla en la cocina
23:50
25:16
108.000
1,6%
Pesadilla en la cocina
16:00
17:12
97.000
1,1%
Pesadilla en la cocina
20:01
21:08
83.000
0,9%
Ranking DKiss (
1,0%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atascado en mi cuerpo
22:05
23:02
116.000
1,0%
Atascado en mi cuerpo
21:08
22:05
110.000
1,0%
Mi vida con 300 kilos
La historia de ...
19:21
21:08
102.000
1,1%
Atascado en mi cuerpo
23:02
24:00
96.000
1,0%
Demasiados kilos de más
18:25
19:21
77.000
0,9%
Ranking Ten (
1,0%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
18:28
19:21
94.000
1,1%
Caso cerrado
15:31
16:32
90.000
1,0%
Caso cerrado
16:32
17:31
84.000
0,9%
La abuela asesina
22:33
23:57
82.000
0,8%
Caso cerrado
17:31
18:28
82.000
1,0%
Ranking Clan TVE (
0,9%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tarde Clan
16:38
21:07
80.000
0,9%
La sobremesa Clan
13:46
16:37
80.000
0,9%
Las mañanas de Clan
08:01
10:50
65.000
3,2%
Mediodía Clan
10:51
13:45
43.000
1,2%
La noche Clan
21:08
25:46
39.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (
0,7%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: Minuto a minuto
R. Madrid - R. ...
20:46
22:56
115.000
1,0%
Hoy jugamos: El análisis
R. Madrid - R. ...
22:56
24:30
100.000
1,1%
Hoy jugamos: La cuenta atrás
R. Madrid - R. ...
20:03
20:46
60.000
0,6%
Hoy jugamos
R. Madrid - R. Sociedad
17:55
19:58
52.000
0,6%
Cine
La fiebre de la pradera
24:30
25:52
44.000
0,9%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El furor del dragon
18:46
20:20
180.000
2,1%
Cine
Furia oriental
20:20
22:01
144.000
1,4%
Cine
Kung fu yoga
17:10
18:45
137.000
1,6%
Cine
No hay piedad
22:01
23:33
118.000
1,1%
Linea fronteriza
Forajidos
15:41
17:10
103.000
1,1%