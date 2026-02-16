FormulaTV
Audiencias Frío estreno de 'Top Chef: Dulces y famosos' y 'En tierra lejana', mientras que 'GH Dúo' sube

AUDIENCIAS TDT 14 DE FEBRERO

'Los Simpson' corona el ranking y FDF y Energy colideran la jornada con un 2,3%

El Sevilla-Alavés se cuela entre lo más visto con su emisión en Teledeporte, que cosecha un 3,1%.

Por RedacciónPublicado: Lunes 16 Febrero 2026 08:31 (hace 2 horas)

Audiencias Sábado 14 de Febrero de 2026

  • logola1

    11,1%

  • logoantena3

    10,1%

  • logotelecinco

    7,4%

  • logocuatro

    6,9%

  • logolasexta

    5,5%

  • logola2

    2,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logoenergy

    2,3%

  • logoneox

    2,1%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoteledeporte

    1,7%

  • logo13tv

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logodivinity

    1,5%

  • logonova

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logoboing

    1,2%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logoten

    1,0%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

El Día de San Valentín está dominado en la TDT por 'Los Simpson'. La ficción emitida en Neox conquista lo más alto con dos capítulos, en donde uno de ellos alcanza los 332.000 espectadores y un 3,6%. Siguiendo con esa cadena, también introduce el cine de sobremesa (2,5%) y de prime time (2,3%) en el ranking. FDF y Energy comparten el liderazgo de la jornada con sendos 2,3%.

Precisamente Energy es de las cadenas que más se repite en el top 10 gracias a tres emisiones de 'CSI: NY'. Es más, una de ellas incluso gana el bronce con un 2,5%. Por otro lado, Teledeporte destaca con la emisión del Sevilla-Alavés, que reúne a un 3,1% en la tarde. Cierran el ranking 'Pasión de Gavilanes' (2%) y el cine de la sobremesa de Be Mad (2,4%).

El Sevilla-Alavés de La Liga se retransmitió en TDP
Ranking cadenas TDT Sábado, 14 de Febrero de 2026

FDF 2,3%

Energy 2,3%

Neox 2,1%

Atreseries 1,9%

BEMADtv 1,8%

Teledeporte 1,7%

TRECE 1,6%

DMAX 1,6%

Divinity 1,5%

Nova 1,4%

Boing 1,2%

Canal 24 Horas 1,2%

Mega (España) 1,1%

DKiss 1,0%

Ten 1,0%

Clan TVE 0,9%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:51
15:16
332.000
3,6%
Neox
Los Simpson
14:25
14:51
296.000
3,6%
Energy
C.S.I. Nueva York Heridas de guerra
22:26
23:07
282.000
2,5%
Teledeporte
Fútbol: Liga española Sevilla - Alavés
18:31
20:35
267.000
3,1%
Energy
C.S.I. Nueva York Navegación por estima
21:25
22:26
244.000
2,2%
Energy
C.S.I. Nueva York Lo que nos depare el ...
23:07
24:03
235.000
2,5%
Neox
Cine Arma letal 2
22:05
24:25
229.000
2,3%
Neox
Cine Arma letal 4
15:16
17:43
227.000
2,5%
Nova
Pasión de gavilanes
21:09
22:46
226.000
2,0%
BEMADtv
Cine The Quest (En busca de la ciudad ...
15:45
17:14
224.000
2,4%

Ranking FDF (2,3%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una sugarbaby, un filet ...
20:21
22:13
222.000
2,1%
FDF
Cine Hancock
22:20
24:00
221.000
2,1%
FDF
El pueblo
16:46
18:26
214.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un ruina política, una ...
14:54
16:46
212.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
18:26
20:21
201.000
2,3%

Ranking Energy (2,3%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C.S.I. Nueva York Heridas de guerra
22:26
23:07
282.000
2,5%
Energy
C.S.I. Nueva York Navegación por estima
21:25
22:26
244.000
2,2%
Energy
C.S.I. Nueva York Lo que nos depare el ...
23:07
24:03
235.000
2,5%
Energy
C.S.I. Nueva York Pasado imperfecto
24:03
24:54
200.000
2,9%
Energy
C.S.I. Nueva York El asesino de la soga
20:36
21:25
187.000
1,8%

Ranking Neox (2,1%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:51
15:16
332.000
3,6%
Neox
Los Simpson
14:25
14:51
296.000
3,6%
Neox
Cine Arma letal 2
22:05
24:25
229.000
2,3%
Neox
Cine Arma letal 4
15:16
17:43
227.000
2,5%
Neox
Cine Arma letal
19:55
22:04
207.000
2,0%

Ranking Atreseries (1,9%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Rocher Jacob
23:07
24:01
218.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el trópico Le lamentin
22:06
23:07
196.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el trópico La baie des Anglais
24:01
25:01
181.000
2,7%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:38
22:06
141.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el trópico Trois Rivieres
25:01
25:57
115.000
2,8%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine The Quest (En busca de la ciudad ...
15:45
17:14
224.000
2,4%
BEMADtv
Cine The Order
17:14
18:48
202.000
2,4%
BEMADtv
Cine Soldado universal: El día del juicio ...
18:48
20:31
176.000
2,0%
BEMADtv
Cine Timecop (Policía en el tiempo)
22:18
24:01
141.000
1,4%
BEMADtv
Cine Los rebeldes de Shanghai
13:48
15:45
133.000
1,6%

Ranking Teledeporte (1,7%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Liga española Sevilla - Alavés
18:31
20:35
267.000
3,1%
Teledeporte
JJOO skeleton: Femenino Individual
17:55
18:24
197.000
2,3%
Teledeporte
JJOO curling: Femenino Canadá - Suiza
20:40
22:14
167.000
1,5%
Teledeporte
JJOO esquí alpino Slalom gigante
13:25
14:38
155.000
2,4%
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad 500 m
16:55
17:45
146.000
1,7%

Ranking TRECE (1,6%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Zorro negro
18:44
20:30
203.000
2,3%
TRECE
Tu cine Zorro negro: El precio de la paz
20:37
22:10
188.000
1,8%
TRECE
Cine Zorro negro: Hombres buenos y malos
22:10
23:43
186.000
1,7%
TRECE
Cine La joya del Nilo
16:49
18:44
157.000
1,8%
TRECE
Cine Tras el corazón verde
14:50
16:49
130.000
1,4%

Ranking DMAX (1,6%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Tesoros perdidos de Egipto Las pirámides de los ...
15:58
16:55
157.000
1,7%
DMAX
Tesoros perdidos de Egipto La leyenda de ...
16:55
17:52
151.000
1,7%
DMAX
091 Alerta policía
21:00
21:52
135.000
1,2%
DMAX
091 Alerta policía
22:00
22:53
134.000
1,2%
DMAX
Tesoros perdidos de Egipto Secretos de las ...
17:53
18:46
130.000
1,5%

Ranking Divinity (1,5%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Medical lovers
22:26
26:29
116.000
1,7%
Divinity
Divinity The Home Channel
08:52
22:26
98.000
1,4%
Divinity
Elementary Compañeros de abstinencia
02:30
03:10
32.000
2,0%
Divinity
Elementary Trampas de arena
03:10
03:49
26.000
2,2%
Divinity
Elementary Has llegado muy lejos, cariño
05:09
05:48
23.000
3,5%

Ranking Nova (1,4%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:09
22:46
226.000
2,0%
Nova
Pasión de gavilanes
20:17
21:09
207.000
2,1%
Nova
Pasión de gavilanes
19:29
20:17
161.000
1,8%
Nova
Velvet: El nuevo imperio
18:05
19:15
125.000
1,5%
Nova
Secretos de familia
23:00
26:29
86.000
1,4%

Ranking Boing (1,2%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Como perros y gatos 3: ¡Todos a una!
21:32
22:58
151.000
1,3%
Boing
Cine Pokémon: Detective Pikachu
15:16
16:58
110.000
1,2%
Boing
Especial love weekend
08:45
12:08
90.000
3,4%
Boing
Los Thunderman Apoyo floral
23:00
23:21
89.000
0,8%
Boing
¡Findes! CN
12:11
13:54
74.000
1,7%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
14:57
15:44
113.000
1,2%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:00
14:25
108.000
2,8%
Canal 24 Horas
Audiencia abierta
14:25
14:55
89.000
1,1%
Canal 24 Horas
Parlamento
15:51
16:22
85.000
0,9%
Canal 24 Horas
Objetivo planeta
16:22
16:57
75.000
0,8%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:27
23:50
170.000
1,6%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:08
22:27
157.000
1,4%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:50
25:16
108.000
1,6%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
16:00
17:12
97.000
1,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
20:01
21:08
83.000
0,9%

Ranking DKiss (1,0%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Atascado en mi cuerpo
22:05
23:02
116.000
1,0%
DKiss
Atascado en mi cuerpo
21:08
22:05
110.000
1,0%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:21
21:08
102.000
1,1%
DKiss
Atascado en mi cuerpo
23:02
24:00
96.000
1,0%
DKiss
Demasiados kilos de más
18:25
19:21
77.000
0,9%

Ranking Ten (1,0%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
18:28
19:21
94.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:31
16:32
90.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
16:32
17:31
84.000
0,9%
Ten
La abuela asesina
22:33
23:57
82.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
17:31
18:28
82.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La tarde Clan
16:38
21:07
80.000
0,9%
Clan TVE
La sobremesa Clan
13:46
16:37
80.000
0,9%
Clan TVE
Las mañanas de Clan
08:01
10:50
65.000
3,2%
Clan TVE
Mediodía Clan
10:51
13:45
43.000
1,2%
Clan TVE
La noche Clan
21:08
25:46
39.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Hoy jugamos: Minuto a minuto R. Madrid - R. ...
20:46
22:56
115.000
1,0%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El análisis R. Madrid - R. ...
22:56
24:30
100.000
1,1%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: La cuenta atrás R. Madrid - R. ...
20:03
20:46
60.000
0,6%
Real Madrid TV
Hoy jugamos R. Madrid - R. Sociedad
17:55
19:58
52.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine La fiebre de la pradera
24:30
25:52
44.000
0,9%

Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 14 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El furor del dragon
18:46
20:20
180.000
2,1%
Squirrel
Cine Furia oriental
20:20
22:01
144.000
1,4%
Squirrel
Cine Kung fu yoga
17:10
18:45
137.000
1,6%
Squirrel
Cine No hay piedad
22:01
23:33
118.000
1,1%
Squirrel
Linea fronteriza Forajidos
15:41
17:10
103.000
1,1%
