'Top Chef: Dulces y famosos' se estrena con un 9,2%, 'En tierra lejana' con un 9,7% y 'GH Dúo' sube (11,2%)

Audiencias Domingo 15 de Febrero de 2026
El domingo 15 de febrero de 2026, la pequeña pantalla ha acogido dos estrenos en pleno prime time. En primer lugar, La 1 arrancaba con 'Top Chef: dulces y famosos', que ha marcado un 9,2% con 880.000 espectadores, colocándose en tercera posición en su franja. Por su parte, la nueva ficción turca de Antena 3 llegaba con un 9,7% y más de un millón de espectadores, liderando su franja.
En coincidencia entre 'En tierra lejana', que es justo la franja de emisión de la serie turca, con La 1 y Telecinco, la cadena pública marca un 9,0% con 976.000 espectadores mientras que la de Mediaset España se queda más cerca con un 9,3% y 1.013.000 espectadores con 'GH Dúo'. El reality de Telecinco, que se queda detrás de 'En tierra lejana' en coincidencia, se impone en su franja propia al firmar un 11,2% y 919.000 espectadores, subiendo +1,3 puntos en una semana.
Más allá de estas cadenas, 'Cuarto milenio' mejora también +1,3 puntos en una semana, alcanzando el 7,3% con 768.000 espectadores. En laSexta, la doble entrega de 'Lo de Évole' registra un 7% y un 8,1%, respectivamente, ambas superando los 900.000 espectadores.
'Tierra lejana', nueva serie turca de Antena 3
Prime time
- El estreno de 'Top Chef' (9,2%) mejora en +1,2 puntos a la película de la semana pasada
- 'En tierra lejana' se estrena liderando su franja con un 9,7%
- +1,3 puntos para 'Cuarto milenio', que alcanza el 7,3%
Top Chef: Dulces y famosos880.000 9,2%
Imprescindibles496.000 3,9%
Incluye:
- Eres tú, de Mocedades a el consorcio496.000 3,9%
Al cielo con ella392.000 3,2%
Versión española presentación 248.000 3,2%
Incluye:
- Versión española 289.000 3,5%
- Versión española coloquio 102.000 2,1%
Antena 3 presenta 1.185.000 9,2%
En tierra lejana1.055.000 9,7%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21604.000 4,7%
Cuarto milenio768.000 7,3%
GH Dúo: Cuentas pendientes919.000 11,2%
Lo de Évole 905.000 7,0%
Lo de Évole 939.000 8,1%
Lo de Évole 336.000 4,2%
La Mala Rodríguez en 'Lo de Évole'
Late night
- 'Comerse el mundo con Peña' promedia un 5,5% con sus dos emisiones en el late night
- Buen 12,6% para 'Una nueva vida', que reúne a 762.000 espectadores.
- La reposición de 'Lo de Évole' anota un 2,6% en sus dos entregas
Comerse el mundo con Peña 198.000 5,7%
Comerse el mundo con Peña 104.000 5,3%
Palomares 69.000 2,2%
Palomares 43.000 2,3%
Una nueva vida762.000 12,6%
Una nueva vida214.000 7,3%
Cuarto milenio289.000 7,9%
Gran Madrid show137.000 7,0%
Lo de Évole 114.000 2,6%
Lo de Évole 60.000 2,6%
'Dirty Dancing' en Antena 3 lidera su franja
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' sube a un buen 13,6% con 1,5 millones de espectadores en La 1
- 'Dirty Dancing' (11,8%) lidera su franja con 1.081.000 espectadores
- Bajón para 'Fiesta', que llega a un 8,2% tras perder -0,9 puntos en una semana
Amor, dulce amor 979.000 10,6%
Amor, dulce amor 2 904.000 9,8%
Amor, dulce amor 3 1.014.000 10,1%
Aquí la tierra1.555.000 13,6%
Saber y ganar: Fin de semana281.000 3,0%
Grandes documentales268.000 2,9%
Incluye:
- Italia, el último territorio salvaje 279.000 3,0%
- Sonidos de la naturaleza294.000 3,2%
- Mindful earth 207.000 2,2%
Documentales de la 2183.000 2,0%
Incluye:
- El sistema solar 183.000 2,0%
España sin asfalto 151.000 1,6%
Viajar en tren 192.000 1,9%
Ríos 281.000 2,6%
Multicine 1.081.000 11,8%
Multicine 2 901.000 9,7%
Multicine 3 708.000 6,7%
Home cinema 719.000 7,8%
Home cinema 2 568.000 6,0%
Fiesta765.000 8,2%
¡Allá tú!921.000 8,4%
La Roca461.000 5,0%
'D Corazón' recupera y sube a un buen 10,2%
Mañana
- +1,2 puntos para 'D Corazón', que registra un buen 10,2%
- 'La ruleta de la suerte' se mantiene líder con un 17,3%
- 'El precio justo' alcanza el doble dígito con un 10% y 465.000 espectadores
Agrosfera92.000 14,1%
Viaje al centro de la tele 299.000 9,1%
Viaje al centro de la tele 422.000 11,0%
Viaje al centro de la tele 473.000 11,5%
D Corazón637.000 10,2%
Universo uned20.000 3,7%
El archipielago indómito30.000 3,8%
Los conciertos de La 2 28.000 2,2%
Medina12.000 0,7%
Buenas noticias tv12.000 0,6%
Shalom23.000 0,9%
Últimas preguntas40.000 1,4%
El día del señor190.000 5,3%
Incluye:
- Santa misa199.000 5,5%
Pueblo de Dios 132.000 3,4%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista93.000 2,3%
Un país para leerlo 66.000 1,6%
Flash moda60.000 1,3%
El escarabajo verde 59.000 1,1%
¡Que animal! 103.000 1,5%
Saber y ganar: Fin de semana77.000 0,9%
Pelopicopata15.000 2,4%
Los más...50.000 2,9%
Incluye:
- Los más divertidos50.000 2,9%
Centímetros cúbicos103.000 3,3%
Los más...108.000 3,0%
Incluye:
- Los más teleaprietos 107.000 3,0%
El 1%175.000 4,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 356.000 7,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 621.000 11,7%
La ruleta de la suerte1.245.000 17,3%
Minutos musicales17.000 3,4%
Love shopping tv16.000 3,0%
¡Toma salami! 13.000 1,8%
¡Toma salami! 26.000 3,0%
Volando voy 93.000 5,9%
Volando voy 278.000 8,8%
Viajeros Cuatro 361.000 9,2%
Viajeros Cuatro 447.000 9,3%
Minutos musicales4.000 0,8%
Miramimusica2.000 0,4%
Enphorma6.000 0,8%
Love shopping tv16.000 1,8%
Got Talent España: Momentazos78.000 4,6%
Got Talent: All stars320.000 9,1%
El precio justo465.000 10,0%
¡Vaya fama!489.000 6,8%
Equipo de investigación 24.000 4,5%
Equipo de investigación 41.000 5,2%
Aruser@s weekend171.000 8,4%
Equipo de investigación 240.000 6,7%
Equipo de investigación 205.000 5,2%
Equipo de investigación 300.000 6,2%
Informativos
Fin de semana 24h53.000 10,3%
Fin de semana 24h203.000 12,6%
Telediario Fin de Semana 11.227.000 13,5%
Telediario Fin de Semana 21.556.000 12,3%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.951.000 21,6%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.598.000 12,7%
Noticias Cuatro 1682.000 9,8%
El Desmarque Cuatro 1423.000 4,8%
Noticias Cuatro 2737.000 6,8%
Informativos Telecinco 15:00806.000 8,9%
Informativos Telecinco 21:001.122.000 8,9%
laSexta Noticias 14h582.000 8,4%
laSexta Deportes 1354.000 4,0%
laSexta Noticias 20h822.000 7,6%
laSexta Deportes 2473.000 3,7%