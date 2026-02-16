FormulaTV
Conectar
Audiencias Frío estreno de 'Top Chef: Dulces y famosos' y 'En tierra lejana', mientras que 'GH Dúo' sube

AUDIENCIAS DOMINGO 15 DE FEBRERO

'Top Chef: Dulces y famosos' se estrena con un 9,2%, 'En tierra lejana' con un 9,7% y 'GH Dúo' sube (11,2%)

En una noche de estrenos, la nueva serie turca de Antena 3 supera el millón de espectadores, liderando su franja.

'Top Chef: Dulces y famosos' se estrena con un 9,2%, 'En tierra lejana' con un 9,7% y 'GH Dúo' sube (11,2%)
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Lunes 16 Febrero 2026 09:00 (hace 2 horas) | Última actualización: Lunes 16 Febrero 2026 10:52 (hace 10 minutos)

Audiencias Domingo 15 de Febrero de 2026

  • logola1

    10,3%

  • logoantena3

    10,1%

  • logotelecinco

    8,7%

  • logocuatro

    6,9%

  • logolasexta

    5,6%

  • logola2

    2,9%

  • logo13tv

    2,4%

  • logoenergy

    2,3%

  • logofdf

    2,2%

  • logobemadtv

    2,1%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logoteledeporte

    1,5%

  • logoneox

    1,5%

  • logodivinity

    1,5%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logonova

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoboing

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

*En elaboración*

El domingo 15 de febrero de 2026, la pequeña pantalla ha acogido dos estrenos en pleno prime time. En primer lugar, La 1 arrancaba con 'Top Chef: dulces y famosos', que ha marcado un 9,2% con 880.000 espectadores, colocándose en tercera posición en su franja. Por su parte, la nueva ficción turca de Antena 3 llegaba con un 9,7% y más de un millón de espectadores, liderando su franja.

Vídeos FormulaTV

En coincidencia entre 'En tierra lejana', que es justo la franja de emisión de la serie turca, con La 1 y Telecinco, la cadena pública marca un 9,0% con 976.000 espectadores mientras que la de Mediaset España se queda más cerca con un 9,3% y 1.013.000 espectadores con 'GH Dúo'. El reality de Telecinco, que se queda detrás de 'En tierra lejana' en coincidencia, se impone en su franja propia al firmar un 11,2% y 919.000 espectadores, subiendo +1,3 puntos en una semana.

Más allá de estas cadenas, 'Cuarto milenio' mejora también +1,3 puntos en una semana, alcanzando el 7,3% con 768.000 espectadores. En laSexta, la doble entrega de 'Lo de Évole' registra un 7% y un 8,1%, respectivamente, ambas superando los 900.000 espectadores.

&#39;Tierra lejana&#39;, nueva serie turca de Antena 3

'Tierra lejana', nueva serie turca de Antena 3

Prime time

  • El estreno de 'Top Chef' (9,2%) mejora en +1,2 puntos a la película de la semana pasada
  • 'En tierra lejana' se estrena liderando su franja con un 9,7%
  • +1,3 puntos para 'Cuarto milenio', que alcanza el 7,3%
La 1

Top Chef: Dulces y famosos880.000 9,2%

La 2

Imprescindibles496.000 3,9%

Incluye:

- Eres tú, de Mocedades a el consorcio496.000 3,9%

Al cielo con ella392.000 3,2%

Versión española presentación 248.000 3,2%

Incluye:

- Versión española 289.000 3,5%

- Versión española coloquio 102.000 2,1%

Antena 3

Antena 3 presenta 1.185.000 9,2%

En tierra lejana1.055.000 9,7%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21604.000 4,7%

Cuarto milenio768.000 7,3%

Telecinco

GH Dúo: Cuentas pendientes919.000 11,2%

laSexta

Lo de Évole 905.000 7,0%

Lo de Évole 939.000 8,1%

Lo de Évole 336.000 4,2%

La Mala Rodríguez en &#39;Lo de Évole&#39;

La Mala Rodríguez en 'Lo de Évole'

Late night

  • 'Comerse el mundo con Peña' promedia un 5,5% con sus dos emisiones en el late night
  • Buen 12,6% para 'Una nueva vida', que reúne a 762.000 espectadores.
  • La reposición de 'Lo de Évole' anota un 2,6% en sus dos entregas
La 1

Comerse el mundo con Peña 198.000 5,7%

Comerse el mundo con Peña 104.000 5,3%

La 2

Palomares 69.000 2,2%

Palomares 43.000 2,3%

Antena 3

Una nueva vida762.000 12,6%

Una nueva vida214.000 7,3%

Cuatro

Cuarto milenio289.000 7,9%

Telecinco

Gran Madrid show137.000 7,0%

laSexta

Lo de Évole 114.000 2,6%

Lo de Évole 60.000 2,6%

&#39;Dirty Dancing&#39; en Antena 3 lidera su franja

'Dirty Dancing' en Antena 3 lidera su franja

Sobremesa y tarde

  • 'Aquí la Tierra' sube a un buen 13,6% con 1,5 millones de espectadores en La 1
  • 'Dirty Dancing' (11,8%) lidera su franja con 1.081.000 espectadores
  • Bajón para 'Fiesta', que llega a un 8,2% tras perder -0,9 puntos en una semana
La 1

Amor, dulce amor 979.000 10,6%

Amor, dulce amor 2 904.000 9,8%

Amor, dulce amor 3 1.014.000 10,1%

Aquí la tierra1.555.000 13,6%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana281.000 3,0%

Grandes documentales268.000 2,9%

Incluye:

- Italia, el último territorio salvaje 279.000 3,0%

- Sonidos de la naturaleza294.000 3,2%

- Mindful earth 207.000 2,2%

Documentales de la 2183.000 2,0%

Incluye:

- El sistema solar 183.000 2,0%

España sin asfalto 151.000 1,6%

Viajar en tren 192.000 1,9%

Ríos 281.000 2,6%

Antena 3

Multicine 1.081.000 11,8%

Multicine 2 901.000 9,7%

Multicine 3 708.000 6,7%

Cuatro

Home cinema 719.000 7,8%

Home cinema 2 568.000 6,0%

Telecinco

Fiesta765.000 8,2%

¡Allá tú!921.000 8,4%

laSexta

La Roca461.000 5,0%

&#39;D Corazón&#39; recupera y sube a un buen 10,2%

'D Corazón' recupera y sube a un buen 10,2%

Mañana

  • +1,2 puntos para 'D Corazón', que registra un buen 10,2%
  • 'La ruleta de la suerte' se mantiene líder con un 17,3%
  • 'El precio justo' alcanza el doble dígito con un 10% y 465.000 espectadores
La 1

Agrosfera92.000 14,1%

Viaje al centro de la tele 299.000 9,1%

Viaje al centro de la tele 422.000 11,0%

Viaje al centro de la tele 473.000 11,5%

D Corazón637.000 10,2%

La 2

Universo uned20.000 3,7%

El archipielago indómito30.000 3,8%

Los conciertos de La 2 28.000 2,2%

Medina12.000 0,7%

Buenas noticias tv12.000 0,6%

Shalom23.000 0,9%

Últimas preguntas40.000 1,4%

El día del señor190.000 5,3%

Incluye:

- Santa misa199.000 5,5%

Pueblo de Dios 132.000 3,4%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista93.000 2,3%

Un país para leerlo 66.000 1,6%

Flash moda60.000 1,3%

El escarabajo verde 59.000 1,1%

¡Que animal! 103.000 1,5%

Saber y ganar: Fin de semana77.000 0,9%

Antena 3

Pelopicopata15.000 2,4%

Los más...50.000 2,9%

Incluye:

- Los más divertidos50.000 2,9%

Centímetros cúbicos103.000 3,3%

Los más...108.000 3,0%

Incluye:

- Los más teleaprietos 107.000 3,0%

El 1%175.000 4,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 356.000 7,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 621.000 11,7%

La ruleta de la suerte1.245.000 17,3%

Cuatro

Minutos musicales17.000 3,4%

Love shopping tv16.000 3,0%

¡Toma salami! 13.000 1,8%

¡Toma salami! 26.000 3,0%

Volando voy 93.000 5,9%

Volando voy 278.000 8,8%

Viajeros Cuatro 361.000 9,2%

Viajeros Cuatro 447.000 9,3%

Telecinco

Minutos musicales4.000 0,8%

Miramimusica2.000 0,4%

Enphorma6.000 0,8%

Love shopping tv16.000 1,8%

Got Talent España: Momentazos78.000 4,6%

Got Talent: All stars320.000 9,1%

El precio justo465.000 10,0%

¡Vaya fama!489.000 6,8%

laSexta

Equipo de investigación 24.000 4,5%

Equipo de investigación 41.000 5,2%

Aruser@s weekend171.000 8,4%

Equipo de investigación 240.000 6,7%

Equipo de investigación 205.000 5,2%

Equipo de investigación 300.000 6,2%

Informativos

La 1

Fin de semana 24h53.000 10,3%

Fin de semana 24h203.000 12,6%

Telediario Fin de Semana 11.227.000 13,5%

Telediario Fin de Semana 21.556.000 12,3%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.951.000 21,6%

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.598.000 12,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1682.000 9,8%

El Desmarque Cuatro 1423.000 4,8%

Noticias Cuatro 2737.000 6,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00806.000 8,9%

Informativos Telecinco 21:001.122.000 8,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h582.000 8,4%

laSexta Deportes 1354.000 4,0%

laSexta Noticias 20h822.000 7,6%

laSexta Deportes 2473.000 3,7%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (99)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas