'Top Chef: Dulces y famosos' se estrena con un 9,2%, 'En tierra lejana' con un 9,7% y 'GH Dúo' sube (11,2%)

El domingo 15 de febrero de 2026, la pequeña pantalla ha acogido dos estrenos en pleno prime time. En primer lugar, La 1 arrancaba con 'Top Chef: dulces y famosos', que ha marcado un 9,2% con 880.000 espectadores, colocándose en tercera posición en su franja. Por su parte, la nueva ficción turca de Antena 3 llegaba con un 9,7% y más de un millón de espectadores, liderando su franja.

En coincidencia entre 'En tierra lejana', que es justo la franja de emisión de la serie turca, con La 1 y Telecinco, la cadena pública marca un 9,0% con 976.000 espectadores mientras que la de Mediaset España se queda más cerca con un 9,3% y 1.013.000 espectadores con 'GH Dúo'. El reality de Telecinco, que se queda detrás de 'En tierra lejana' en coincidencia, se impone en su franja propia al firmar un 11,2% y 919.000 espectadores, subiendo +1,3 puntos en una semana.

Más allá de estas cadenas, 'Cuarto milenio' mejora también +1,3 puntos en una semana, alcanzando el 7,3% con 768.000 espectadores. En laSexta, la doble entrega de 'Lo de Évole' registra un 7% y un 8,1%, respectivamente, ambas superando los 900.000 espectadores.

'Tierra lejana', nueva serie turca de Antena 3

Prime time

El estreno de 'Top Chef' (9,2%) mejora en +1,2 puntos a la película de la semana pasada

'En tierra lejana' se estrena liderando su franja con un 9,7%

+1,3 puntos para 'Cuarto milenio', que alcanza el 7,3%

La 1

Top Chef: Dulces y famosos880.000 9,2%

La 2

Imprescindibles496.000 3,9% Incluye: - Eres tú, de Mocedades a el consorcio496.000 3,9% Al cielo con ella392.000 3,2% Versión española presentación Antes de la quema 248.000 3,2% Incluye: - Versión española Antes de la quema 289.000 3,5% - Versión española coloquio Antes de la quema 102.000 2,1%

Antena 3

Antena 3 presenta En tierra lejana 1.185.000 9,2% En tierra lejana1.055.000 9,7%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21604.000 4,7% Cuarto milenio768.000 7,3%

Telecinco

GH Dúo: Cuentas pendientes919.000 11,2%

laSexta

Lo de Évole Loles 905.000 7,0% Lo de Évole Loles 939.000 8,1% Lo de Évole Henar Álvarez 336.000 4,2%

La Mala Rodríguez en 'Lo de Évole'

Late night

'Comerse el mundo con Peña' promedia un 5,5% con sus dos emisiones en el late night

Buen 12,6% para 'Una nueva vida', que reúne a 762.000 espectadores.

La reposición de 'Lo de Évole' anota un 2,6% en sus dos entregas

La 1

Comerse el mundo con Peña Rio de Janeiro, Brasil 198.000 5,7% Comerse el mundo con Peña Chequia, Praga 104.000 5,3%

La 2

Palomares El día que ardió el cielo 69.000 2,2% Palomares Mr. Plutonium 43.000 2,3%

Antena 3

Una nueva vida762.000 12,6% Una nueva vida214.000 7,3%

Cuatro

Cuarto milenio289.000 7,9%

Telecinco

Gran Madrid show137.000 7,0%

laSexta

Lo de Évole Mala 114.000 2,6% Lo de Évole Megan 60.000 2,6%

'Dirty Dancing' en Antena 3 lidera su franja

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' sube a un buen 13,6% con 1,5 millones de espectadores en La 1

'Dirty Dancing' (11,8%) lidera su franja con 1.081.000 espectadores

Bajón para 'Fiesta', que llega a un 8,2% tras perder -0,9 puntos en una semana

La 1

Amor, dulce amor Esto es la guerra 979.000 10,6% Amor, dulce amor 2 Otoño en Nueva York 904.000 9,8% Amor, dulce amor 3 Enamorada del mayordomo 1.014.000 10,1% Aquí la tierra1.555.000 13,6%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana281.000 3,0% Grandes documentales268.000 2,9% Incluye: - Italia, el último territorio salvaje Barrancos, el gran cañón de Italia 279.000 3,0% - Sonidos de la naturaleza294.000 3,2% - Mindful earth Disfrutar 207.000 2,2% Documentales de la 2183.000 2,0% Incluye: - El sistema solar Mundos volcánicos 183.000 2,0% España sin asfalto La ruta encantada 151.000 1,6% Viajar en tren Suecia: Estocolmo - Gavle - Borlange 192.000 1,9% Ríos Guadiana 281.000 2,6%

Antena 3

Multicine Dirty dancing 1.081.000 11,8% Multicine 2 Amor en Mónaco 901.000 9,7% Multicine 3 Amor en Isla Mauricio 708.000 6,7%

Cuatro

Home cinema Infierno blanco (2011) 719.000 7,8% Home cinema 2 Río salvaje 568.000 6,0%

Telecinco

Fiesta765.000 8,2% ¡Allá tú!921.000 8,4%

laSexta

La Roca461.000 5,0%

'D Corazón' recupera y sube a un buen 10,2%

Mañana

+1,2 puntos para 'D Corazón', que registra un buen 10,2%

'La ruleta de la suerte' se mantiene líder con un 17,3%

'El precio justo' alcanza el doble dígito con un 10% y 465.000 espectadores

La 1

Agrosfera92.000 14,1% Viaje al centro de la tele Momentos descatalogados 299.000 9,1% Viaje al centro de la tele Especial Nino Bravo 422.000 11,0% Viaje al centro de la tele Mas 80 y pop 473.000 11,5% D Corazón637.000 10,2%

La 2

Universo uned20.000 3,7% El archipielago indómito30.000 3,8% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2025 - 2026 28.000 2,2% Medina12.000 0,7% Buenas noticias tv12.000 0,6% Shalom23.000 0,9% Últimas preguntas40.000 1,4% El día del señor190.000 5,3% Incluye: - Santa misa199.000 5,5% Pueblo de Dios Samaritanos a la madrileña 132.000 3,4% Un país en bicicleta, diario de una ciclista93.000 2,3% Un país para leerlo Sanlúcar de Barrameda 66.000 1,6% Flash moda60.000 1,3% El escarabajo verde En carne viva 59.000 1,1% ¡Que animal! Canidos 103.000 1,5% Saber y ganar: Fin de semana77.000 0,9%

Antena 3

Pelopicopata15.000 2,4% Los más...50.000 2,9% Incluye: - Los más divertidos50.000 2,9% Centímetros cúbicos103.000 3,3% Los más...108.000 3,0% Incluye: - Los más teleaprietos El retorno 107.000 3,0% El 1%175.000 4,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Crepes de pavo y verduras gratinados 356.000 7,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cardo con almendras y jamon 621.000 11,7% La ruleta de la suerte1.245.000 17,3%

Cuatro

Minutos musicales17.000 3,4% Love shopping tv16.000 3,0% ¡Toma salami! Amores de verano 13.000 1,8% ¡Toma salami! A tope de amor 26.000 3,0% Volando voy Arousa 93.000 5,9% Volando voy Isla El Hierro 278.000 8,8% Viajeros Cuatro Islas Canarias 361.000 9,2% Viajeros Cuatro Cerdeña 447.000 9,3%

Telecinco

Minutos musicales4.000 0,8% Miramimusica2.000 0,4% Enphorma6.000 0,8% Love shopping tv16.000 1,8% Got Talent España: Momentazos78.000 4,6% Got Talent: All stars320.000 9,1% El precio justo465.000 10,0% ¡Vaya fama!489.000 6,8%

laSexta

Equipo de investigación Preparacionistas, cómo prepararse para lo peor 24.000 4,5% Equipo de investigación El club de los terraplanistas 41.000 5,2% Aruser@s weekend171.000 8,4% Equipo de investigación Vendedores de milagros 240.000 6,7% Equipo de investigación El enemigo invisible 205.000 5,2% Equipo de investigación Los antivacunas 300.000 6,2%

Informativos

La 1

Fin de semana 24h53.000 10,3% Fin de semana 24h203.000 12,6% Telediario Fin de Semana 11.227.000 13,5% Telediario Fin de Semana 21.556.000 12,3%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.951.000 21,6% Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.598.000 12,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1682.000 9,8% El Desmarque Cuatro 1423.000 4,8% Noticias Cuatro 2737.000 6,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00806.000 8,9% Informativos Telecinco 21:001.122.000 8,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h582.000 8,4% laSexta Deportes 1354.000 4,0% laSexta Noticias 20h822.000 7,6% laSexta Deportes 2473.000 3,7%

