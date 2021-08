La Vuelta a España (5,1%) pedalea a ritmo de líder por delante de 'Elif' (3,7%)

Escena de 'Elif'

Energy (3%) se hace con el control de la jornada, colando dos de sus emisiones de 'Hawai 5.0' (3,4% y 4,1%) durante el prime time en el ranking, así como un capítulo de 'NCIS: Los Ángeles' (3,1%). No obstante, es la llegada de La Vuelta a España quien consigue liderar el podium de lo más visto de los canales temáticos gracias a su triunfal 5,1%.

Por otro lado, el particular duelo de ficciones turcas entre Atresmedia y Mediaset vuelve a mantener las posiciones de hace una semana. 'Elif' (3,7%) consigue un mayor número de espectadores en Nova que las nuevas entregas de 'Love is in the air' (4,2%), pese a que el serial de Divinity consigue una cuota de pantalla más elevada a consecuencia de la diferencia de horarios.