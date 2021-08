Los espectadores de las cadenas generalistas siguen mostrando su interés mayoritario por las producciones turcas. 'Inocentes' (11,7%) superó la barrera del millón de espectadores, algo que la cinta "Un pequeño favor" (11,8%) no consiguió en Telecinco, pese a la ventaja de 0,1 en cuota de pantalla. No obstante, el serial de Antena 3 obtuvo una ventaja de 0,9 puntos en la franja de estricta coincidencia sobre el cine.

Al mismo tiempo, Cuatro daba un respiro a 'Todo es verdad' para programar el estreno de 'MacGyver (2016)'. Los tres capítulos se apuntaron un 6,9%, 6,4% y 8,5%, alcanzando la victoria sobre 'The Flash' en laSexta, que se apuntó datos en torno al 3%. Ninguna de las dos ofertas consiguió arrebatarle la tercera posición a La 1, que anotó un 8,1% con el pase de "Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho... Ahora?".

· 'Inocentes' (11,7%) se convierte en lo más visto, aunque pierde -0,4 puntos en una semana

· Buen funcionamiento para "Un pequeño favor" (11,8%), escalando +1,6 enteros respecto a "Aliados" (10,2%)

· 'Macgyver' (6,9%) llega a Cuatro con su primer capítulo mejorando en +0,9 los resultados de 'Todo es verdad' (6%) hace siete días

· La nueva entrega de 'Alta tensión' (11,8% y -1,2) gana de nuevo la batalla a 'Viaje al centro de la tele' (10,1% y -0,9)

· "Lorca, muerte de un poeta" (4,2%) aventaja desde La 2 a los episodios de 'The Flash' en laSexta

Antena 3

Telecinco

La 1

Cuatro

'First dates': 826.000 y 7,6%

'First dates': 317.000 y 3,4%

laSexta

'El intermedio: The very best': 403.000 y 3,8%

'The Flash' "Correr para parar": 332.000 y 3%

'The Flash' "Energia potencial": 277.000 y 3,1%