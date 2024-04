El Sevilla-Mallorca de LaLiga lleva a Gol Play a rebasar los 430.000 espectadores

Por Redacción |

El fútbol ya dejó grandes datos en la noche del domingo 21 de abril por El Clásico, y un día después su encanto no se ha disipado. El último encuentro de esta jornada de LaLiga, el disputado entre Sevilla y Mallorca, ha sido el contenido más visto en la TDT con 433.000 espectadores en Gol Play. Aun así, Energy se ha erigido como la cadena temática más popular, al encadenar buenos datos tanto con 'FBI: Most Wanted' como con su hermana mayor, 'FBI', y las series de la franquicia 'CSI'. Por último, cabe destacar el desempeño de FDF en el prime time con 'Bad Boys for Life', que llega a convencer a 362.000 televidentes.

'FBI: Most Wanted'