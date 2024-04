'MasterChef' (14,4%) se desmarca ante la bajada de 'Hermanos' (12,7%) y la subida de 'Mental Masters' (8,4%)

Por Redacción |

La primera noche de la semana ha dejado otro intenso cruce entre La 1 y Antena 3. La cadena pública, que el lunes pasado cayó a manos de la de Atresmedia, se ha repuesto de aquel traspiés de 'MasterChef' y ha logrado ascender +1,4 puntos para ponerse a la cabeza con un notable 14,4%. De este modo, supera por los pelos el millón de espectadores, algo que tampoco había logrado hace una semana.

Por su parte, 'Hermanos' baja a un 12,7% de share tras perder -0,5 puntos con su primer episodio de la presente semana. Aun así, su estatus no está en peligro en lo que respecta a la siguiente clasificada, 'Mental Masters' que, pese a su subida de +0,7 puntos, no hace temblar a las propuestas dominantes, ya que no pasa de un 8,4%. Por su parte, Cuatro repite el 4,9% del 15 de abril con 'Martínez y hermanos' y laSexta mengua a un 4,1%.

'Hermanos'

Prime time

'4 estrellas' desciende -0,7 puntos para rubricar un 7%

'Cifras y letras' (3,5%) pierde -0,4 puntos, pero se mantiene por encima de los 450.000 espectadores

'Martínez y hermanos' baja ligeramente en espectadores, aunque emula el 4,9% del lunes anterior

'Supervivientes: Última hora' (10% y +1,6 puntos) alcanza el doble dígito

'El taquillazo' (4,1%) cede -1,8 puntos

La 1

4 estrellas930.000 7% MasterChef1.023.000 14,4%

La 2

Cifras y letras457.000 3,5% Premios Talía 2024: Segunda edición163.000 1,6%

Antena 3

El hormiguero Joaquín Reyes 1.925.000 14,4% Hermanos ¡Vimos todas las caras, menos la cara del día! 1.072.000 12,7%

Cuatro

First Dates739.000 6,1% First Dates1.120.000 8,4% Martínez y hermanos453.000 4,9%

Telecinco

Supervivientes: Última hora1.328.000 10% Mental Masters756.000 8,4%

laSexta

El intermedio1.004.000 7,5% El taquillazo The Lady in the Van 367.000 4,1%

Late night

La reposición de 'Hermanos' (5,5%) se deja -1,8 puntos

'El desmarque' no pasa de un 2,1% (-0,6 puntos) pese a la resaca de El Clásico

El cine nocturno de laSexta se resiente en -0,7 puntos al anotar un 4,1%

La 1

Comerse el mundo con Peña Edimburgo 269.000 12,4%

La 2

Carlos Tena: El espíritu burlón de la música54.000 1,4% Metrópolis Ana Gallardo 17.000 0,8%

Antena 3

Hermanos179.000 5,5%

Cuatro

Martínez y hermanos183.000 4,3% El desmarque: Madrugada44.000 2,1%

Telecinco

Adivina qué hago247.000 6,8%

laSexta

Cine Robada: La historia de Carlina White 133.000 4,1%

Sobremesa y tarde

'La promesa' (11,8%) arranca la semana al alza con una subida de +0,4 puntos

Bajón de -1,5 puntos para 'Y ahora, Sonsoles' (11,5%)

'TardeAR' (10,8%) desciende -0,2 puntos

La 1

La Moderna730.000 8,1% La promesa989.000 11,8% El cazador stars624.000 8,2% El cazador762.000 9% Aquí la Tierra1.031.000 10,1%

La 2

Saber y ganar613.000 6,3% Grandes documentales325.000 3,7% Incluye: - León, auge y caída de la manada del pantano375.000 4,1% - León, auge y caída de la manada del pantano361.000 4% - Los secretos naturales de la zona ecuatorial Las Galápagos 271.000 3,2% Documenta2164.000 2,1% Incluye: - La controversia del arte El penacho de plumas de Moctezuma 165.000 2,1% Las recetas de Julie Con Nicolas Conraux 100.000 1,3% Laureus World Sports Awards Madrid 2024139.000 1,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.330.000 14% Pecado original996.000 11,5% Y ahora, Sonsoles900.000 11,5% Pasapalabra1.732.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira526.000 5,8% Tiempo al tiempo233.000 3%

Telecinco

Así es la vida903.000 9,6% TardeAR868.000 10,8% Reacción en cadena1.155.000 12%

laSexta

Zapeando499.000 5,4% Más vale tarde558.000 7%

Mañana

Desplome de 'Mañaneros' (7,8%) al perder -2,1 puntos en siete días

'Espejo público' cede -1,9 puntos al amasar un 10,9%

'Al rojo vivo' baja a un 11,6% (-0,5 puntos) tras las elecciones vascas

La 1

La hora de La 1273.000 13,6% Mañaneros249.000 7,8% Ahora o nunca611.000 7,4%

La 2

That's English4.000 0,6% Inglés en TVE3.000 0,4% Página2 Especial Día del Libro 12.000 0,9% Documenta225.000 1,4% Incluye: - Un planeta espectacular Auroras boreales 25.000 1,4% El escarabajo verde Los guardianes del río 27.000 1,4% Aquí hay trabajo12.000 0,6% La aventura del saber29.000 1,3% La soledad del leopardo36.000 1,4% Culturas 225.000 0,9% Mañanas de cine Sangre sobre Texas 132.000 3,7% Rincones de Australia80.000 1,4% Rincones de Australia93.000 1,2% Carreteras extremas La R307 (Parte 2) 170.000 1,8% Carreteras extremas Las gargantas del Dades 339.000 3,3%

Antena 3

Espejo público280.000 10,9% Incluye: - Entrevista Pere Aragonès 253.000 11,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Tortilla de habitas 842.000 17,8% La ruleta de la suerte1.621.000 21,7%

Cuatro

Mejor llama a Kiko3.000 0,3% ¡Toma salami! Pero ¿qué invento es este? 17.000 1,1% Planeta Calleja Dani Rovira 44.000 2,4% Alerta Cobra Nido de serpientes 46.000 2,1% Alerta Cobra Dura escuela 87.000 3,5% En boca de todos190.000 5,4%

Telecinco

Reacción en cadena7.000 1,3% La mirada crítica242.000 11,7% Vamos a ver449.000 15,6% Vamos a ver más820.000 12%

laSexta

Aruser@s el humorning192.000 13,3% Aruser@s401.000 18,5% Al rojo vivo463.000 11,6%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de toda la jornada al convencer a una masa de 2,225 millones de espectadores, la cual se traduce en un 22,2% de share en su franja, durante la cual Telecinco y La 1 anotan un 10,8% y un 10,5%, respectivamente. En el siguiente horario, el telediario presentado por Vicente Vallés se sitúa en un 17,7%, aventajando una vez más a la oferta principal de Mediaset (10,5%) y la del ente público (9,2%).

La 1

Telediario matinal126.000 16,1% Informativo territorial 1432.000 6,9% Telediario 11.059.000 10,5% Informativo territorial 2818.000 8,4% Informativo 24h0.000 0% El tiempo 1756.000 7,9% Telediario 21.118.000 9,2%

Antena 3

Noticias de la mañana143.000 12,1% Antena 3 noticias 12.225.000 22,2% Antena 3 noticias 22.116.000 17,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1388.000 5,2% El desmarque Cuatro 1295.000 3% Noticias Cuatro 2390.000 4,4%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal40.000 5,3% Informativos Telecinco Matinal136.000 10,8% Informativos Telecinco Matinal196.000 10,5% Informativos Telecinco 15:001.087.000 10,8% Informativos Telecinco 21:001.261.000 10,5%

laSexta

laSexta noticias 14h812.000 8,7% laSexta noticias: Jugones697.000 6,8% laSexta noticias 20h686.000 7,5% laSexta clave586.000 5,1%

Cadenas:

Antena 3 recupera el liderato diario tras el lapso del domingo. El dial naranja firma un dominante 13,8% con el que abre una importante brecha con respecto a Telecinco (10,3%), así como con La 1 (9,9%). Por su parte, laSexta (7%) bate a Cuatro (5,1%). Por último, La 2 desciende a un 2,3% y en TDT destacan Energy (2,9%), FDF (2,8%), Nova (2,3%), Atreseries (2,1%) y Be Mad (2%).