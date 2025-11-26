FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 25 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' remonta a un 1,6% y el western de Trece roza los 300.000 espectadores

Energy se alza como la cadena más vista al superar por una décima a Nova.

'No somos nadie' remonta a un 1,6% y el western de Trece roza los 300.000 espectadores
©Canal Quickie
Por RedacciónPublicado: Miércoles 26 Noviembre 2025 09:40 (hace 1 hora)

Audiencias Martes 25 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,0%

  • logola1

    13,1%

  • logotelecinco

    9,9%

  • logolasexta

    6,5%

  • logocuatro

    5,5%

  • logola2

    3,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logofdf

    1,8%

  • logo13tv

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logoneox

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logodkiss

    1,0%

  • logodivinity

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' ha crecido ligeramente en su segunda emisión de la semana, que ha alcanzado un 1,6% de cuota de pantalla en la tarde de Ten. De este modo, se sitúa en lo más alto del ranking de la cadena turquesa, aunque es incapaz de aproximarse al top general de las cadenas temáticas, el cual está encabezado por el western vespertino de Trece, 'Montana', que convence a una media de 292.000 personas. Aun así, Energy es el canal más popular al rubricar un 2,2% con el que aventaja por la mínima a Nova.

&#39;Cuando me enamoro&#39; es la oferta más destacada de Nova
'Cuando me enamoro' es la oferta más destacada de Nova

Ranking cadenas TDT Martes, 25 de Noviembre de 2025

Energy 2,2%

Nova 2,1%

FDF 1,8%

TRECE 1,8%

DMAX 1,7%

Atreseries 1,7%

Neox 1,6%

BEMADtv 1,6%

Mega (España) 1,4%

Canal 24 Horas 1,1%

Paramount Network 1,1%

Ten 1,1%

DKiss 1,0%

Divinity 0,9%

Boing 0,8%

Teledeporte 0,6%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Montana
19:02
20:52
292.000
3,2%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:31
283.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:27
14:54
266.000
3,4%
Nova
Emanet
14:56
16:30
264.000
2,9%
Nova
Sortilegio
16:30
18:18
256.000
3,3%
Neox
Los Simpson
15:20
15:44
255.000
2,7%
Nova
Vino el amor
18:18
20:00
238.000
2,9%
Atreseries
Hudson y Rex
19:40
20:21
235.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:44
16:10
231.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:54
15:20
229.000
2,5%

Ranking Energy (2,2%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:18
26:18
204.000
2,3%
Energy
CSI Van 19
19:21
20:18
198.000
2,2%
Energy
CSI ¡Ya basta!
16:43
17:40
161.000
2,0%
Energy
CSI Un joven con un saxo
18:38
19:21
152.000
1,9%
Energy
CSI Prescinde de todo lo demás
15:45
16:43
146.000
1,7%

Ranking Nova (2,1%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:31
283.000
2,6%
Nova
Emanet
14:56
16:30
264.000
2,9%
Nova
Sortilegio
16:30
18:18
256.000
3,3%
Nova
Vino el amor
18:18
20:00
238.000
2,9%
Nova
Amor sin límite
21:31
23:13
224.000
1,7%

Ranking FDF (1,8%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un beach club, un zahorí de ...
21:17
23:09
207.000
1,6%
FDF
La que se avecina Un espacio cultureta, una ...
19:30
21:17
185.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un cromo de Iniesta, unos ...
15:48
17:43
179.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un boxeador campeón, unos ...
17:43
19:30
157.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un chantaje, una exclusiva y ...
13:58
15:48
118.000
1,5%

Ranking TRECE (1,8%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Montana
19:02
20:52
292.000
3,2%
TRECE
Sesión doble El día de los tramposos
16:42
18:59
224.000
2,9%
TRECE
Tu cine Pistoleros de Arizona
20:52
22:15
194.000
1,5%
TRECE
El cascabel
22:15
24:30
193.000
1,9%
TRECE
Sesión doble Los indeseables
14:46
16:42
130.000
1,5%

Ranking DMAX (1,7%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:30
21:53
184.000
1,4%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:43
20:32
152.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
16:03
16:58
151.000
1,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:23
151.000
1,1%
DMAX
Expedición al pasado
15:08
16:03
147.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Hudson y Rex
19:40
20:21
235.000
2,6%
Atreseries
Hudson y Rex
20:21
21:29
212.000
1,9%
Atreseries
Bright Minds Sangre de oro
21:29
22:22
201.000
1,5%
Atreseries
Bright Minds Las flores del mal
22:22
23:25
198.000
1,6%
Atreseries
Bright Minds Soterrado
23:25
24:46
175.000
2,4%

Ranking Neox (1,6%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:27
14:54
266.000
3,4%
Neox
Los Simpson
15:20
15:44
255.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:44
16:10
231.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:54
15:20
229.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:48
18:13
205.000
2,8%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La máscara del Zorro
22:25
24:56
192.000
2,1%
BEMADtv
Cine Enemigos. Ecks contra Sever
20:58
22:25
188.000
1,4%
BEMADtv
Cine The Quest (En busca de la ciudad ...
15:45
17:40
159.000
1,9%
BEMADtv
Cine Depredador Alpha
19:22
20:58
142.000
1,5%
BEMADtv
Cine Blade of the 47 Ronin
17:40
19:22
132.000
1,7%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
157.000
1,9%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
152.000
3,9%
Mega (España)
Vida bajo cero Miedo al oso
17:02
18:01
138.000
1,8%
Mega (España)
Vida bajo cero Efecto dominó
16:01
17:02
135.000
1,6%
Mega (España)
Pesca extrema
19:52
20:49
112.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:11
24:35
219.000
2,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Carmen Calvo
22:05
23:11
186.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:42
22:05
86.000
0,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:39
25:00
86.000
1,8%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
14:33
14:54
80.000
1,0%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los misterios de Murdoch El barrio de la señora ...
16:14
17:12
151.000
1,8%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot La aventura del noble ...
15:10
16:14
130.000
1,4%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Una prueba de ...
17:12
18:09
126.000
1,7%
Paramount Network
Martes letal 10.000
22:08
24:25
115.000
1,1%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Días de ...
18:09
20:06
112.000
1,4%

Ranking Ten (1,1%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
130.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
20:39
21:44
125.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
14:34
15:45
99.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:39
92.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
21:44
22:44
80.000
0,6%

Ranking DKiss (1,0%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
El museo del terror Estación Helter ...
23:12
24:08
120.000
1,3%
DKiss
Home Town
22:15
23:11
119.000
0,9%
DKiss
Home Town
21:17
22:14
110.000
0,8%
DKiss
El museo del terror Poseída por Peggy
24:08
25:04
96.000
1,7%
DKiss
El asesino de al lado Calle 28
16:25
17:20
83.000
1,0%

Ranking Divinity (0,9%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Elementary El cliente ilustre
22:58
23:51
98.000
1,0%
Divinity
Elementary La que se fue
23:51
24:39
92.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
21:15
22:04
87.000
0,7%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:39
18:39
86.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
20:18
21:15
82.000
0,8%

Ranking Boing (0,8%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:28
14:49
154.000
2,0%
Boing
La casa de los retos
20:22
20:50
140.000
1,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:57
15:18
138.000
1,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:25
15:46
97.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
13:59
14:20
68.000
1,1%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio Champions
23:14
24:08
124.000
1,4%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: La previa
22:00
23:14
74.000
0,6%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: Tiempo extra
24:08
25:00
65.000
1,2%
Teledeporte
Fútbol sala: Copa del mundo femenina (d) ...
18:03
19:19
60.000
0,8%
Teledeporte
Conexión vintage Maradona es siempre
20:21
21:51
50.000
0,4%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:38
23:42
108.000
1,0%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la abadía ...
21:33
22:38
56.000
0,4%
Clan TVE
La noche Clan
20:40
21:31
48.000
0,4%
Clan TVE
La tarde Clan
17:14
20:38
40.000
0,5%
Clan TVE
La caza. Tramuntana
02:30
02:49
33.000
2,6%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Van damme\'s inferno
23:11
24:44
126.000
1,6%
Real Madrid TV
Cine En el punto de mira
21:34
23:11
78.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine El aventurero
15:34
17:30
46.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
18:50
19:26
38.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid: Rueda de prensa
18:08
18:43
34.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Justice (2017)
22:00
23:39
97.000
0,8%
Squirrel
Cine Cruzando la gran barrera
18:47
20:35
84.000
1,0%
Squirrel
Cine Invicto 2
23:39
25:19
74.000
1,3%
Squirrel
Cine Cita con la muerte
16:53
18:47
63.000
0,8%
Squirrel
Cine Por un puñado de plomo
20:35
22:00
60.000
0,5%
Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas