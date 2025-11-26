'No somos nadie' remonta a un 1,6% y el western de Trece roza los 300.000 espectadores

'No somos nadie' ha crecido ligeramente en su segunda emisión de la semana, que ha alcanzado un 1,6% de cuota de pantalla en la tarde de Ten. De este modo, se sitúa en lo más alto del ranking de la cadena turquesa, aunque es incapaz de aproximarse al top general de las cadenas temáticas, el cual está encabezado por el western vespertino de Trece, 'Montana', que convence a una media de 292.000 personas. Aun así, Energy es el canal más popular al rubricar un 2,2% con el que aventaja por la mínima a Nova.
Ranking cadenas TDT Martes, 25 de Noviembre de 2025
2,2%
2,1%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Montana
19:02
20:52
292.000
3,2%
Cuando me enamoro
20:00
21:31
283.000
2,6%
Los Simpson
14:27
14:54
266.000
3,4%
Emanet
14:56
16:30
264.000
2,9%
Sortilegio
16:30
18:18
256.000
3,3%
Los Simpson
15:20
15:44
255.000
2,7%
Vino el amor
18:18
20:00
238.000
2,9%
Hudson y Rex
19:40
20:21
235.000
2,6%
Los Simpson
15:44
16:10
231.000
2,6%
Los Simpson
14:54
15:20
229.000
2,5%
Ranking Energy (2,2%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:18
26:18
204.000
2,3%
CSI Van 19
19:21
20:18
198.000
2,2%
CSI ¡Ya basta!
16:43
17:40
161.000
2,0%
CSI Un joven con un saxo
18:38
19:21
152.000
1,9%
CSI Prescinde de todo lo demás
15:45
16:43
146.000
1,7%
Ranking Nova (2,1%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
20:00
21:31
283.000
2,6%
Emanet
14:56
16:30
264.000
2,9%
Sortilegio
16:30
18:18
256.000
3,3%
Vino el amor
18:18
20:00
238.000
2,9%
Amor sin límite
21:31
23:13
224.000
1,7%
Ranking FDF (1,8%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un beach club, un zahorí de ...
21:17
23:09
207.000
1,6%
La que se avecina Un espacio cultureta, una ...
19:30
21:17
185.000
1,8%
La que se avecina Un cromo de Iniesta, unos ...
15:48
17:43
179.000
2,2%
La que se avecina Un boxeador campeón, unos ...
17:43
19:30
157.000
2,0%
La que se avecina Un chantaje, una exclusiva y ...
13:58
15:48
118.000
1,5%
Ranking TRECE (1,8%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Montana
19:02
20:52
292.000
3,2%
Sesión doble El día de los tramposos
16:42
18:59
224.000
2,9%
Tu cine Pistoleros de Arizona
20:52
22:15
194.000
1,5%
El cascabel
22:15
24:30
193.000
1,9%
Sesión doble Los indeseables
14:46
16:42
130.000
1,5%
Ranking DMAX (1,7%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:30
21:53
184.000
1,4%
Joyas sobre ruedas
19:43
20:32
152.000
1,6%
La fiebre del oro
16:03
16:58
151.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:23
151.000
1,1%
Expedición al pasado
15:08
16:03
147.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hudson y Rex
19:40
20:21
235.000
2,6%
Hudson y Rex
20:21
21:29
212.000
1,9%
Bright Minds Sangre de oro
21:29
22:22
201.000
1,5%
Bright Minds Las flores del mal
22:22
23:25
198.000
1,6%
Bright Minds Soterrado
23:25
24:46
175.000
2,4%
Ranking Neox (1,6%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:27
14:54
266.000
3,4%
Los Simpson
15:20
15:44
255.000
2,7%
Los Simpson
15:44
16:10
231.000
2,6%
Los Simpson
14:54
15:20
229.000
2,5%
The Big Bang Theory
17:48
18:13
205.000
2,8%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La máscara del Zorro
22:25
24:56
192.000
2,1%
Cine Enemigos. Ecks contra Sever
20:58
22:25
188.000
1,4%
Cine The Quest (En busca de la ciudad ...
15:45
17:40
159.000
1,9%
Cine Depredador Alpha
19:22
20:58
142.000
1,5%
Cine Blade of the 47 Ronin
17:40
19:22
132.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
157.000
1,9%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
152.000
3,9%
Vida bajo cero Miedo al oso
17:02
18:01
138.000
1,8%
Vida bajo cero Efecto dominó
16:01
17:02
135.000
1,6%
Pesca extrema
19:52
20:49
112.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:11
24:35
219.000
2,7%
La noche en 24h: Portada Carmen Calvo
22:05
23:11
186.000
1,4%
Informativo 24h
21:42
22:05
86.000
0,6%
Informativo 24h
24:39
25:00
86.000
1,8%
Diario 24 horas
14:33
14:54
80.000
1,0%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Murdoch El barrio de la señora ...
16:14
17:12
151.000
1,8%
Agatha Christie Poirot La aventura del noble ...
15:10
16:14
130.000
1,4%
Los misterios de Murdoch Una prueba de ...
17:12
18:09
126.000
1,7%
Martes letal 10.000
22:08
24:25
115.000
1,1%
Los asesinatos de Midsomer Días de ...
18:09
20:06
112.000
1,4%
Ranking Ten (1,1%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
130.000
1,6%
Caso cerrado
20:39
21:44
125.000
1,0%
Caso cerrado
14:34
15:45
99.000
1,1%
Caso cerrado
19:45
20:39
92.000
1,0%
Caso cerrado
21:44
22:44
80.000
0,6%
Ranking DKiss (1,0%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El museo del terror Estación Helter ...
23:12
24:08
120.000
1,3%
Home Town
22:15
23:11
119.000
0,9%
Home Town
21:17
22:14
110.000
0,8%
El museo del terror Poseída por Peggy
24:08
25:04
96.000
1,7%
El asesino de al lado Calle 28
16:25
17:20
83.000
1,0%
Ranking Divinity (0,9%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Elementary El cliente ilustre
22:58
23:51
98.000
1,0%
Elementary La que se fue
23:51
24:39
92.000
1,4%
Tu casa a juicio
21:15
22:04
87.000
0,7%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:39
18:39
86.000
1,1%
Tu casa a juicio
20:18
21:15
82.000
0,8%
Ranking Boing (0,8%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
14:28
14:49
154.000
2,0%
La casa de los retos
20:22
20:50
140.000
1,4%
Doraemon, el gato cósmico
14:57
15:18
138.000
1,5%
Doraemon, el gato cósmico
15:25
15:46
97.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
13:59
14:20
68.000
1,1%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio Champions
23:14
24:08
124.000
1,4%
Estudio estadio Champions: La previa
22:00
23:14
74.000
0,6%
Estudio estadio Champions: Tiempo extra
24:08
25:00
65.000
1,2%
Fútbol sala: Copa del mundo femenina (d) ...
18:03
19:19
60.000
0,8%
Conexión vintage Maradona es siempre
20:21
21:51
50.000
0,4%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:38
23:42
108.000
1,0%
Los misterios de Laura El misterio de la abadía ...
21:33
22:38
56.000
0,4%
La noche Clan
20:40
21:31
48.000
0,4%
La tarde Clan
17:14
20:38
40.000
0,5%
La caza. Tramuntana
02:30
02:49
33.000
2,6%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Van damme\'s inferno
23:11
24:44
126.000
1,6%
Cine En el punto de mira
21:34
23:11
78.000
0,6%
Cine El aventurero
15:34
17:30
46.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
18:50
19:26
38.000
0,5%
Ciudad Real Madrid: Rueda de prensa
18:08
18:43
34.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 25 de Noviembre de 2025