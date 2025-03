Por Beatriz Prieto | |

Tras concluir las hogueras de los solteros, la emisión de 'La isla de las tentaciones 8' del lunes 3 de marzo inició la ronda de hogueras finales con el reencuentro de Bayan Al Masri y Eros Vidal. Aunque cargado de reproches mutuos la mayor parte del tiempo, el encuentro acabó con cierta conciliación por ambas partes, antes de anunciar su ruptura con dos caminos muy distintos: Eros volvía a España solo, mientras que Bayan deseaba hacerlo con Rubén Torres.

Rubén Torres acepta abandonar 'La isla de las tentaciones 8' con Bayan

, le echó en cara Eros a Bayan, al llegar a la hoguera, iniciando así un cruce de reproches. La situación no mejoró con las imágenes, dado que las que mostraban a Eros con Érika animaron a la siria a atizar a su pareja: "Te ha dado una patada en el culo,. Se dio cuenta de la persona que eres". La novia de Eros incluso reconoció que "me hizo revivir todo el dolor y el rencor que tengo hacia ti y", al recordar el momento en el que descubrió los flirteos de Eros con la soltera y relacionarlo con anteriores deslealtades.

"No me esperaba eso de ti, pensaba que eres una chica muy fiel y con valores", le recriminó por su parte el tailandés, cuando llegó el turno de las imágenes de su novia con Torres. La aludida defendió entonces el haber "sido sincera. Con Torres no era tan físico, era más mental", algo que Eros comentó con ironía en reiteradas ocasiones mientras veían cómo se acostaban. Asimismo, el tailandés aprovechó para recriminarle sus duros y feos comentarios, algo que pareció dejar sin argumentos a su pareja. "Sé que he hablado mal de él, que he tenido comentarios que no son afortunados y te pido perdón porque sé que he hablado desde el rencor", admitió Bayan.

La decisión de Torres

Se producía así un momento de acercamiento entre ambos en el Eros aceptó sus disculpas, aunque le recriminó que "si no me lo ha perdonado, que no hubiera vuelto conmigo". "Lo siento por lo que has podido ver. No lo he hecho para hacerte daño, me he dejado llevar porque he visto que tú tampoco ponías límites", declaró además el novio de Bayan, quien se disculpó "por todo el año que te he hecho, tanto aquí como fuera". Ese momento de acercamiento, sin embargo, no bastó para arreglar las cosas, tal y como evidenció Bayan al anunciar su decisión final: "Me he dado cuenta de que siempre tengo que anteponerme a mí misma. Esto no ha sido tan duro porque he tenido un gran apoyo y me quiero ir de aquí con Torres".

"Madre mía, flipante. Lo último que me esperaba es que, después de cuatro años, cambiase la relación por un chico que acaba de conocer", soltó Eros. El tailandés optó entonces por abandonar el reality solo, con la esperanza de "estar bien conmigo mismo y así estar bien con otra persona", no sin antes desear lo mejor a Bayan. Tras su marcha, la siria y Sandra Barneda recibieron a Torres, a quien Bayan explicó que "quiero que te vengas conmigo y nos conozcamos fuera poco a poco y ver si lo que he sentido aquí contigo puede llegar a algo más". "Sería una locura no irme con ella, claro que quiero estar con ella fuera y conocerla más", aceptó el soltero, que abandonó así el reality junto a la exnovia de Eros.