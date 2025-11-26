Audiencias Martes 25 de Noviembre de 2025
'Late Xou con Marc Giró' regresó a la parrilla de La 1 tras una semana de ausencia por la emisión del fútbol y el salto de 'La revuelta' al prime time. El espacio presentado por el humorista ha vuelto con fuerza, pues lideró la noche con un 12,4%. Este dato supone, además, un crecimiento de +0,7 puntos respecto a su último programa.
'La que se avecina' ha vivido un incremento de +0,4 puntos al cosechar un 10,5% con su último capítulo, lo que deja una tendencia ascendente para la ficción. Por otro lado, 'Batalla de restaurantes' alcanzó su máximo de temporada mejorando +0,7 puntos, aunque este se traduce solo en un 5,3%. 'Código 10' asciende +0,3 puntos y firma un 6,7%. 'Renacer' se alza +0,4 puntos hasta el 11,7%.
Respecto a la batalla por el access prime time, 'La isla de las tentaciones' alcanzó su máximo en esta franja, que se traduce en un 11,7% y una subida de +2,2 puntos en una semana. Se acerca peligrosamente a 'La revuelta', que conquista a un 12%. Por su parte, 'El hormiguero' sigue líder al firmar un 15% y subir +0,6 puntos.
Prime time
- 'Late Xou' (12,4%) regresa líder a La 1 tras su parón de una semana
- 'First Dates' se alza +0,3 puntos y marca un 5,9%
- -0,6 puntos desciende 'El intermedio' (6%)
- 'Renacer' mejora +0,4 puntos y alcanza la segunda opción con un 11,7%
- Máximo en el access para 'La isla de las tentaciones': 11,7% y +2,2
La Revuelta 1.568.000 12,0%
Late Xou con Marc Giró977.000 12,4%
Cifras y letras533.000 4,2%
Cifras y letras856.000 6,3%
Imma Tataranni 154.000 1,2%
Imma Tataranni 99.000 1,1%
El Hormiguero 1.959.000 15,0%
Renacer794.000 11,7%
First Dates710.000 5,4%
First Dates771.000 5,9%
Código 10396.000 6,7%
La isla de las tentaciones1.507.000 11,7%
La que se avecina 735.000 10,5%
laSexta clave469.000 3,9%
El intermedio798.000 6,0%
Batalla de restaurantes455.000 5,3%
Late night
- +2,1 puntos crece 'El desmarque', que anota un 5,4%
- 'Comerse el mundo' naufraga tras 'Late Xou'
- La reposición de 'Renacer' (7,1%) pierde -0,8 puntos
- Buen 11,3% (+2,1) para la reposición de 'La que se avecina'
Comerse el mundo con Peña 162.000 4,6%
Comerse el mundo con Peña 53.000 2,8%
Imma Tataranni 55.000 1,0%
Imma Tataranni 29.000 1,1%
Grantchester17.000 1,0%
Renacer172.000 7,1%
Código 10 (Continuación)396.000 6,7%
El desmarque: Madrugada97.000 5,4%
La que se avecina 276.000 11,3%
Batalla de restaurantes220.000 6,2%
Batalla de restaurantes120.000 6,6%
Sobremesa y tarde
- 'Y ahora, Sonsoles' (9,7%) queda en el unidígito al ceder -0,6 puntos
- 12,3% firma 'Valle Salvaje', que crece +1,7 puntos
- 'Agárrate al sillón' (8,1%) se recupera +0,7 puntos
- Subida de +0,9 puntos para 'Zapeando' (6,3%)
- 'Todo es mentira' se mantiene estable en un 6,2%
Directo al grano975.000 11,8%
Valle Salvaje916.000 12,3%
La promesa1.029.000 12,9%
Malas lenguas1.116.000 12,3%
Aquí la Tierra1.417.000 13,4%
Saber y ganar733.000 8,2%
Grandes documentales355.000 4,3%
- Animales con cámaras 355.000 4,3%
Cortometraje 283.000 3,7%
Malas lenguas508.000 6,6%
Mi casa flotante137.000 1,5%
Escapadas extraordinarias158.000 1,5%
Sueños de libertad1.180.000 13,7%
Y ahora, Sonsoles770.000 9,7%
Pasapalabra2.097.000 20,2%
Todo es mentira508.000 6,2%
Lo sabe, no lo sabe461.000 5,6%
El tiempo justo786.000 9,8%
El diario de Jorge869.000 10,8%
Agárrate al sillón825.000 8,1%
Zapeando528.000 6,3%
Más vale tarde500.000 6,3%
Mañana
- 'La hora de La 1' arrasa con un 22% (+1,7)
- 'El programa de Ana Rosa' (12%) pierde -2 puntos
- Bajada de -1 punto para 'Espejo público' (11,2%)
- 'En boca de todos' se mantiene en un 7%
- 14,5% alcanza 'Al rojo vivo', que crece +1,1 puntos
La hora de La 1419.000 22,0%
Mañaneros 360524.000 18,3%
Mañaneros 360971.000 12,5%
Pueblo de Dios 14.000 1,5%
Beatus ille 17.000 1,4%
La vida en el África ardiente 24.000 1,4%
Agrosfera19.000 1,0%
Aquí hay trabajo14.000 0,7%
La aventura del saber7.000 0,3%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 12.000 0,6%
Culturas 219.000 0,8%
Viajar en tren 28.000 1,2%
El western de La 2 71.000 2,0%
El cazador121.000 1,8%
Saber y ganar250.000 2,7%
Espejo público267.000 11,2%
- Entrevista 358.000 16,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 769.000 16,8%
La ruleta de la suerte1.570.000 22,3%
Love shopping tv5.000 0,6%
¡Toma salami! 10.000 0,8%
Alerta cobra 24.000 1,4%
Alerta cobra 47.000 2,5%
Alerta cobra 55.000 2,5%
En boca de todos202.000 7,0%
La mirada crítica146.000 8,5%
El programa de AR303.000 12,7%
Vamos a ver629.000 10,0%
Aruser@s el humorning224.000 15,9%
Aruser@s303.000 14,5%
Al rojo vivo255.000 7,5%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' sigue arrasando en la sobremesa y se catapulta a un 24,5%. 'Telediario 1' registra un buen 14,9%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' alcanza un redondo 10%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también destaca al firmar un 17,5%. 'Telediario 2' se apunta un 13,9%, pero 'Informativos Telecinco 21:00' flojea con un 6,9%.
Telediario matinal138.000 18,2%
Telediario 11.378.000 14,9%
Telediario 21.731.000 13,9%
Noticias de la mañana164.000 14,2%
Antena 3 Noticias 12.256.000 24,5%
Antena 3 Noticias 22.214.000 17,5%
Noticias Cuatro 1389.000 5,6%
El Desmarque Cuatro 1363.000 4,0%
Noticias Cuatro 2525.000 5,3%
El matinal34.000 5,1%
El matinal84.000 7,2%
Informativos Telecinco 15:00918.000 10,0%
Informativos Telecinco 21:00854.000 6,9%
laSexta Noticias 14h634.000 8,0%
laSexta Noticias: Jugones622.000 6,6%
laSexta Noticias 20h640.000 6,5%