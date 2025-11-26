FormulaTV
AUDIENCIAS MARTES 25 DE NOVIEMBRE

'Late Xou' (12,4%) lidera y 'La que se avecina' (10,5%) sube con el máximo de 'Tentaciones' (11,7%) en access

'Batalla de restaurantes' marca su mejor dato de temporada al crecer a un 5,3%.

'Late Xou' (12,4%) lidera y 'La que se avecina' (10,5%) sube con el máximo de 'Tentaciones' (11,7%) en access
©RTVE
Publicado: Miércoles 26 Noviembre 2025 09:00

Audiencias Martes 25 de Noviembre de 2025

'Late Xou con Marc Giró' regresó a la parrilla de La 1 tras una semana de ausencia por la emisión del fútbol y el salto de 'La revuelta' al prime time. El espacio presentado por el humorista ha vuelto con fuerza, pues lideró la noche con un 12,4%. Este dato supone, además, un crecimiento de +0,7 puntos respecto a su último programa.

'La que se avecina' ha vivido un incremento de +0,4 puntos al cosechar un 10,5% con su último capítulo, lo que deja una tendencia ascendente para la ficción. Por otro lado, 'Batalla de restaurantes' alcanzó su máximo de temporada mejorando +0,7 puntos, aunque este se traduce solo en un 5,3%. 'Código 10' asciende +0,3 puntos y firma un 6,7%. 'Renacer' se alza +0,4 puntos hasta el 11,7%.

Respecto a la batalla por el access prime time, 'La isla de las tentaciones' alcanzó su máximo en esta franja, que se traduce en un 11,7% y una subida de +2,2 puntos en una semana. Se acerca peligrosamente a 'La revuelta', que conquista a un 12%. Por su parte, 'El hormiguero' sigue líder al firmar un 15% y subir +0,6 puntos.

Fermín forcejea con Cristina en &#39;La que se avecina&#39;

Prime time

  • 'Late Xou' (12,4%) regresa líder a La 1 tras su parón de una semana
  • 'First Dates' se alza +0,3 puntos y marca un 5,9%
  • -0,6 puntos desciende 'El intermedio' (6%)
  • 'Renacer' mejora +0,4 puntos y alcanza la segunda opción con un 11,7%
  • Máximo en el access para 'La isla de las tentaciones': 11,7% y +2,2
La 1

La Revuelta 1.568.000 12,0%

Late Xou con Marc Giró977.000 12,4%

La 2

Cifras y letras533.000 4,2%

Cifras y letras856.000 6,3%

Imma Tataranni 154.000 1,2%

Imma Tataranni 99.000 1,1%

Antena 3

El Hormiguero 1.959.000 15,0%

Renacer794.000 11,7%

Cuatro

First Dates710.000 5,4%

First Dates771.000 5,9%

Código 10396.000 6,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.507.000 11,7%

La que se avecina 735.000 10,5%

laSexta

laSexta clave469.000 3,9%

El intermedio798.000 6,0%

Batalla de restaurantes455.000 5,3%

Fotograma del episodio de &#39;Renacer&#39; del 25 de noviembre

Late night

  • +2,1 puntos crece 'El desmarque', que anota un 5,4%
  • 'Comerse el mundo' naufraga tras 'Late Xou'
  • La reposición de 'Renacer' (7,1%) pierde -0,8 puntos
  • Buen 11,3% (+2,1) para la reposición de 'La que se avecina'
La 1

Comerse el mundo con Peña 162.000 4,6%

Comerse el mundo con Peña 53.000 2,8%

La 2

Imma Tataranni 55.000 1,0%

Imma Tataranni 29.000 1,1%

Grantchester17.000 1,0%

Antena 3

Renacer172.000 7,1%

Cuatro

Código 10 (Continuación)396.000 6,7%

El desmarque: Madrugada97.000 5,4%

Telecinco

La que se avecina 276.000 11,3%

laSexta

Batalla de restaurantes220.000 6,2%

Batalla de restaurantes120.000 6,6%

Jordi Hurtado presenta &#39;Saber y ganar&#39;

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano975.000 11,8%

Valle Salvaje916.000 12,3%

La promesa1.029.000 12,9%

Malas lenguas1.116.000 12,3%

Aquí la Tierra1.417.000 13,4%

La 2

Saber y ganar733.000 8,2%

Grandes documentales355.000 4,3%

Incluye:

- Animales con cámaras 355.000 4,3%

Cortometraje 283.000 3,7%

Malas lenguas508.000 6,6%

Mi casa flotante137.000 1,5%

Escapadas extraordinarias158.000 1,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.180.000 13,7%

Y ahora, Sonsoles770.000 9,7%

Pasapalabra2.097.000 20,2%

Cuatro

Todo es mentira508.000 6,2%

Lo sabe, no lo sabe461.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo786.000 9,8%

El diario de Jorge869.000 10,8%

Agárrate al sillón825.000 8,1%

laSexta

Zapeando528.000 6,3%

Más vale tarde500.000 6,3%

Silvia Intxaurrondo presenta &#39;La hora de La 1&#39;

Mañana

La 1

La hora de La 1419.000 22,0%

Mañaneros 360524.000 18,3%

Mañaneros 360971.000 12,5%

La 2

Pueblo de Dios 14.000 1,5%

Beatus ille 17.000 1,4%

La vida en el África ardiente 24.000 1,4%

Agrosfera19.000 1,0%

Aquí hay trabajo14.000 0,7%

La aventura del saber7.000 0,3%

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 12.000 0,6%

Culturas 219.000 0,8%

Viajar en tren 28.000 1,2%

El western de La 2 71.000 2,0%

El cazador121.000 1,8%

Saber y ganar250.000 2,7%

Antena 3

Espejo público267.000 11,2%

Incluye:

- Entrevista 358.000 16,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 769.000 16,8%

La ruleta de la suerte1.570.000 22,3%

Cuatro

Love shopping tv5.000 0,6%

¡Toma salami! 10.000 0,8%

Alerta cobra 24.000 1,4%

Alerta cobra 47.000 2,5%

Alerta cobra 55.000 2,5%

En boca de todos202.000 7,0%

Telecinco

La mirada crítica146.000 8,5%

El programa de AR303.000 12,7%

Vamos a ver629.000 10,0%

laSexta

Aruser@s el humorning224.000 15,9%

Aruser@s303.000 14,5%

Al rojo vivo255.000 7,5%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' sigue arrasando en la sobremesa y se catapulta a un 24,5%. 'Telediario 1' registra un buen 14,9%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' alcanza un redondo 10%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también destaca al firmar un 17,5%. 'Telediario 2' se apunta un 13,9%, pero 'Informativos Telecinco 21:00' flojea con un 6,9%.

La 1

Telediario matinal138.000 18,2%

Telediario 11.378.000 14,9%

Telediario 21.731.000 13,9%

Antena 3

Noticias de la mañana164.000 14,2%

Antena 3 Noticias 12.256.000 24,5%

Antena 3 Noticias 22.214.000 17,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1389.000 5,6%

El Desmarque Cuatro 1363.000 4,0%

Noticias Cuatro 2525.000 5,3%

Telecinco

El matinal34.000 5,1%

El matinal84.000 7,2%

Informativos Telecinco 15:00918.000 10,0%

Informativos Telecinco 21:00854.000 6,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h634.000 8,0%

laSexta Noticias: Jugones622.000 6,6%

laSexta Noticias 20h640.000 6,5%

