'Late Xou con Marc Giró' regresó a la parrilla de La 1 tras una semana de ausencia por la emisión del fútbol y el salto de 'La revuelta' al prime time. El espacio presentado por el humorista ha vuelto con fuerza, pues lideró la noche con un 12,4%. Este dato supone, además, un crecimiento de +0,7 puntos respecto a su último programa.

'La que se avecina' ha vivido un incremento de +0,4 puntos al cosechar un 10,5% con su último capítulo, lo que deja una tendencia ascendente para la ficción. Por otro lado, 'Batalla de restaurantes' alcanzó su máximo de temporada mejorando +0,7 puntos, aunque este se traduce solo en un 5,3%. 'Código 10' asciende +0,3 puntos y firma un 6,7%. 'Renacer' se alza +0,4 puntos hasta el 11,7%.

Respecto a la batalla por el access prime time, 'La isla de las tentaciones' alcanzó su máximo en esta franja, que se traduce en un 11,7% y una subida de +2,2 puntos en una semana. Se acerca peligrosamente a 'La revuelta', que conquista a un 12%. Por su parte, 'El hormiguero' sigue líder al firmar un 15% y subir +0,6 puntos.

Fermín forcejea con Cristina en 'La que se avecina'

Prime time

'Late Xou' (12,4%) regresa líder a La 1 tras su parón de una semana

'First Dates' se alza +0,3 puntos y marca un 5,9%

-0,6 puntos desciende 'El intermedio' (6%)

'Renacer' mejora +0,4 puntos y alcanza la segunda opción con un 11,7%

Máximo en el access para 'La isla de las tentaciones': 11,7% y +2,2

La 1

La Revuelta Luz Casal 1.568.000 12,0% Late Xou con Marc Giró977.000 12,4%

La 2

Cifras y letras533.000 4,2% Cifras y letras856.000 6,3% Imma Tataranni Un mundo mejor que este 154.000 1,2% Imma Tataranni Un mundo mejor que este (2ª parte) 99.000 1,1%

Antena 3

El Hormiguero José Andrés 1.959.000 15,0% Renacer794.000 11,7%

Cuatro

First Dates710.000 5,4% First Dates771.000 5,9% Código 10396.000 6,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.507.000 11,7% La que se avecina Un mayorista entretenido, un descerebrado arrepentido y una proteína de primera calidad 735.000 10,5%

laSexta

laSexta clave469.000 3,9% El intermedio798.000 6,0% Batalla de restaurantes455.000 5,3%

Fotograma del episodio de 'Renacer' del 25 de noviembre

Late night

+2,1 puntos crece 'El desmarque', que anota un 5,4%

'Comerse el mundo' naufraga tras 'Late Xou'

La reposición de 'Renacer' (7,1%) pierde -0,8 puntos

Buen 11,3% (+2,1) para la reposición de 'La que se avecina'

La 1

Comerse el mundo con Peña Singapur 162.000 4,6% Comerse el mundo con Peña Bali 53.000 2,8%

La 2

Imma Tataranni El peso del alma 55.000 1,0% Imma Tataranni El peso del alma (2ª parte) 29.000 1,1% Grantchester17.000 1,0%

Antena 3

Renacer172.000 7,1%

Cuatro

Código 10 (Continuación)396.000 6,7% El desmarque: Madrugada97.000 5,4%

Telecinco

La que se avecina Un colchón que te abraza, un costillar sanguinolento y un Thelma y Louise XXL 276.000 11,3%

laSexta

Batalla de restaurantes220.000 6,2% Batalla de restaurantes120.000 6,6%

Jordi Hurtado presenta 'Saber y ganar'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano975.000 11,8% Valle Salvaje916.000 12,3% La promesa1.029.000 12,9% Malas lenguas1.116.000 12,3% Aquí la Tierra1.417.000 13,4%

La 2

Saber y ganar733.000 8,2% Grandes documentales355.000 4,3% Incluye: - Animales con cámaras Australia 355.000 4,3% Cortometraje Dehesa 283.000 3,7% Malas lenguas508.000 6,6% Mi casa flotante137.000 1,5% Escapadas extraordinarias158.000 1,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.180.000 13,7% Y ahora, Sonsoles770.000 9,7% Pasapalabra2.097.000 20,2%

Cuatro

Todo es mentira508.000 6,2% Lo sabe, no lo sabe461.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo786.000 9,8% El diario de Jorge869.000 10,8% Agárrate al sillón825.000 8,1%

laSexta

Zapeando528.000 6,3% Más vale tarde500.000 6,3%

Silvia Intxaurrondo presenta 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1419.000 22,0% Mañaneros 360524.000 18,3% Mañaneros 360971.000 12,5%

La 2

Pueblo de Dios 150 años de un sueño cumplido 14.000 1,5% Beatus ille Mundaka 17.000 1,4% La vida en el África ardiente El leopardo calor y arena 24.000 1,4% Agrosfera19.000 1,0% Aquí hay trabajo14.000 0,7% La aventura del saber7.000 0,3% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Guildford a Aldershot 12.000 0,6% Culturas 219.000 0,8% Viajar en tren Suiza: Lauterbrunnen - Wengen - Kleine Scheidegg 28.000 1,2% El western de La 2 Joe Dakota 71.000 2,0% El cazador121.000 1,8% Saber y ganar250.000 2,7%

Antena 3

Espejo público267.000 11,2% Incluye: - Entrevista Santiago Abascal 358.000 16,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de pasta con espinacas 769.000 16,8% La ruleta de la suerte1.570.000 22,3%

Cuatro

Love shopping tv5.000 0,6% ¡Toma salami! El planeta de los niños 10.000 0,8% Alerta cobra Revancha 24.000 1,4% Alerta cobra Daños de pintura 47.000 2,5% Alerta cobra 1983 55.000 2,5% En boca de todos202.000 7,0%

Telecinco

La mirada crítica146.000 8,5% El programa de AR303.000 12,7% Vamos a ver629.000 10,0%

laSexta

Aruser@s el humorning224.000 15,9% Aruser@s303.000 14,5% Al rojo vivo255.000 7,5%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' sigue arrasando en la sobremesa y se catapulta a un 24,5%. 'Telediario 1' registra un buen 14,9%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' alcanza un redondo 10%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también destaca al firmar un 17,5%. 'Telediario 2' se apunta un 13,9%, pero 'Informativos Telecinco 21:00' flojea con un 6,9%.

La 1

Telediario matinal138.000 18,2% Telediario 11.378.000 14,9% Telediario 21.731.000 13,9%

Antena 3

Noticias de la mañana164.000 14,2% Antena 3 Noticias 12.256.000 24,5% Antena 3 Noticias 22.214.000 17,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1389.000 5,6% El Desmarque Cuatro 1363.000 4,0% Noticias Cuatro 2525.000 5,3%

Telecinco

El matinal34.000 5,1% El matinal84.000 7,2% Informativos Telecinco 15:00918.000 10,0% Informativos Telecinco 21:00854.000 6,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h634.000 8,0% laSexta Noticias: Jugones622.000 6,6% laSexta Noticias 20h640.000 6,5%

