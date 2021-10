'Paramparça' (3%) se convierte en lo más visto, superando a 'Love is in the air' (4,5%)

'Paramparça'

Nova y Divinity siguen siendo las dos cadenas que cuentan con los formatos más fuertes dentro de la TDT. Seis series de Nova se colocan entre los 10 espacios más vistos, con 'Paramparça' liderando y anotando un 3%. Dicha cadena de Atresmedia, también cuenta en el ranking con dos capítulos de 'Mar de amores' (2,9% y 3%), otros dos de El cuerpo del deseo' (4% y 3,3%) y uno de 'Elif' (3,3%). Por su parte, en un segundo puesto del Top se encuentra 'Love is in the air' con un 4,5%, al mismo tiempo que Divinity también tiene presencia con 'Me robo la vida' (2,4%) y 'Mi hogar, mi destino' (2,2%).