El partido Espanyol-Athletic

El partido de fútbol disputado entre el Espanyol y el Athletic de Bilbao, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Santander, se apodera de los canales de TDT y lidera con un 5,2% de cuota de pantalla y 784.000 espectadores. Mientras que la consolida oferta cinematográfica de Trece con los westerns consigue la segunda posición al obtener un 4,8% de share y reunir a 425.000 espectadores con la cinta "Más rápido que el viento".

Aunque no consiguen liderar, las ficciones turcas y latinoamericanas continúan presentes en el ranking de los espacios más vistos de la jornada del martes, 27 de octubre, en TDT. 'El cuerpo del deseo' anota un 4,6% y un 4,1% con dos de sus emisiones en Nova, donde también destacan 'Paramparça: Vidas cruzadas' (2,6%) y 'Elif' (3,4%). Por otro lado, 'Love is in the air' sigue fuerte en Divinity y marca un 5,1% al reunir a 417.000 espectadores.