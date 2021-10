Los protagonistas de 'Love is in the air'

La batalla televisiva en los canales de TDT continúa estando protagonizada por el western y las telenovelas turcas y latinoamericanas. En esta ocasión, la oferta cinematográfica de Trece y la ficción de Divinity se reparten a la audiencia en la franja de tarde, reuniendo al mismo número de espectadores: 424.000. La emisión de la película "La reina de Montana" anota un 4,6% de share, mientras que la turca 'Love is in the air' sigue destacando con un 5%. Por otro lado, aunque no logran liderar el día, 'Mar de amores' (3,3%) y 'Paramparça: vidas cruzadas' (2,7%) continúan fuertes en Nova, colocándose en cuarta y quinta posición del ranking de los espacios más vistos del jueves.