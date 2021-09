Gol triunfa con el análisis de la segunda jornada de Champions League

Real Madrid-Sheriff Tiraspol

El arranque de la segunda jornada de Champions League dejó muchos titulares: la inesperada derrota del Real Madrid ante el debutante Sheriff Tiraspol, la remontada a última hora del Atlético de Madrid en Milán, la victoria del PSG en el derbi de los jeques contra el Manchester City... De ese torrente de información se aprovechó Gol una vez finalizados los encuentros, ya que el repaso de la competición deportiva fue lo más visto del día en el terreno de las temáticas al congregar a 444.000 espectadores y promediar un 3,6%.

Por su parte, la siempre reñida batalla de la sobremesa se salda con el triunfo de 'La que se avecina' (3,5%) sobre 'Elif', que anota un 3,2% en Nova. Más tarde, en la primera sección de la tarde, el liderato recae en Divinity y su habitual emisión de 'Love is in the air' (3,8%), seguida del western de Trece, "Johnny Guitar", que reúne a 322.000 fieles en el segundo segmento vespertino en Trece.