Trece supera los 300.000 espectadores con el western vespertino 'El desertor de El Álamo'

El western de Trece ha disparado primero y ha copado la posición más alta en la tabla de emisiones de las cadenas temáticas. En esta ocasión, es 'El desertor de El Álamo' la cinta que consigue ese hito con 303.000 espectadores de media y un 3,2% de share, aunque la cadena azul también destaca con el breve 'Trece y COPE es noticia' intercalado en la película. Por su parte, Energy se erige como la cadena más popular de este ámbito con su dosis habitual de drama criminal, que tiene a 'CSI: Las Vegas' a la cabeza con múltiples episodios emitidos a lo largo del día.