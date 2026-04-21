Audiencias Lunes 20 de Abril de 2026
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Tras su sólido estreno la semana pasada, 'La isla de las tentaciones' se mantiene fuerte en Telecinco en su segunda entrega del lunes. El reality de parejas firma un 14% de cuota y 1,2 millones de espectadores, liderando con claridad el prime time de la jornada.
En segunda posición se sitúa 'En tierra lejana', que consigue imponerse por la mínima a 'MasterChef', que continúa sin destacar en la noche de La 1 (11,7% frente a 11,5%). La ficción de Antena 3 logra así consolidarse como la principal alternativa al liderazgo de Telecinco.
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En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a imponerse sin rival con un 13,8%, superando con holgura a 'La Revuelta' (10,5%). Por su parte, en la segunda línea de la franja, 'Horizonte' en Cuatro supera por la mínima a 'El Intermedio' en laSexta (7,4% frente a 7,3%).
'En tierra lejana' supera a 'MasterChef'
Prime time
- 'La isla de las tentaciones' mantiene el liderazgo sin problemas (14%)
- 'MasterChef' (11,5%) cae a la tercera posición y se ve superado por 'En tierra lejana' (11,7%)
- 'El hormiguero' (13,8%) gana sin problemas a 'La Revuelta' (10,5%) que parece haberse quedado estancada
- "Agentes 355" (4,8%) no convence en laSexta y cae casi un punto con respecto a "Shooter: El tirador" (5,5%)
- Buen dato para "Rebelión en las aulas" (4,3%) de Sidney Poitier en La 2
La Revuelta 1.310.000 10,5%
MasterChef728.000 11,5%
Cifras y letras445.000 3,9%
Cifras y letras735.000 5,9%
Cine clásico 461.000 4,3%
El hormiguero 1.712.000 13,8%
En tierra lejana835.000 11,7%
First Dates519.000 4,5%
Horizonte908.000 7,4%
Fuera de cobertura 369.000 4,6%
La isla de las tentaciones: express1.249.000 10,1%
La isla de las tentaciones1.063.000 14%
El intermedio910.000 7,3%
El taquillazo 329.000 4,8%
Atamán se derrumba en 'La isla de las tentaciones'
Late night
- 'En tierra lejana' también supera a 'MasterChef' en el late night (7,9% vs 6,3%)
- "Torrente 5" se queda con un pobre 4,3% en laSexta
- 'Fuera de cobertura' también anota discretos datos en esta franja (3,7% y 5,7%)
MasterChef115.000 6,3%
Cine 106.000 2,5%
Metrópolis 43.000 2,6%
En tierra lejana225.000 7,9%
Sportium Game Show62.000 3,8%
Fuera de cobertura 156.000 3,7%
Fuera de cobertura 124.000 5,7%
La isla de las tentaciones: fuego y sombras355.000 11,1%
Gran Madrid Show110.000 6,6%
Cine 95.000 4,3%
El secreto de Pía, al descubierto en 'La Promesa'
Sobremesa y tarde
- 'Pasapalabra' sigue imbatible en la tarde de Antena 3 con un 19,2%
- 'Sueños de libertad' roza el 15% en la sobremesa de Antena 3
- 'La Promesa' (13,7%) y 'Aquí la Tierra' (13,6%) elevan los resultados de la tarde de La 1
- 'El diario de Jorge' sigue siendo lo mejor de la tarde de Telecinco (9,2%)
- La celebración de la Copa del Rey (1,3%) no interesa en La 2
Directo al grano855.000 10,5%
Valle Salvaje806.000 11,4%
La promesa977.000 13,7%
Malas lenguas883.000 11,3%
Aquí la Tierra1.250.000 13,6%
Saber y ganar617.000 6,7%
Grandes documentales264.000 3,3%
Espacios naturales espectaculares 264.000 3,2%
Fauna letal 258.000 3,5%
Malas lenguas538.000 7,6%
Sukha248.000 3,3%
La copa 114.000 1,3%
Sueños de libertad1.279.000 14,9%
Y ahora, Sonsoles711.000 9,8%
Pasapalabra1.734.000 19,2%
Todo es mentira545.000 6,7%
Lo sabe, no lo sabe320.000 4,4%
El tiempo justo704.000 8,9%
El diario de Jorge663.000 9,2%
¡Allá tú!769.000 8,7%
Zapeando505.000 6,0%
Más vale tarde432.000 6,0%
laSexta clave528.000 4,9%
Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'
Mañana
- 'La hora de La 1' se mantiene líder de las mañanas con un 18,9%
- 'La ruleta de la Suerte' sube 2,1 puntos en una semana con un 21,5%
- 'El programa de AR' (11,8%) sigue siendo lo mejor de la mañana de Telecinco
- 'En boca de todos' en Cuatro (8,6%) supera a 'El precio justo' en Telecinco (8,5%)
La hora de La 1365.000 18,9%
Entrevista 386.000 17,6%
Mañaneros 360506.000 16,9%
Entrevista 805.000 17,1%
Mañaneros 360896.000 10,9%
Hundidos 20.000 1,7%
Bandidos enmascarados36.000 2,0%
Un país en bicicleta: diario de una ciclista40.000 2,1%
Aquí hay trabajo33.000 1,6%
La aventura del saber36.000 1,6%
Rico rico 40.000 1,7%
El western de La 2 68.000 2,3%
El cazador110.000 1,9%
El cazador197.000 2,2%
Espejo público281.000 11,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 787.000 16,9%
La ruleta de la suerte1.579.000 21,5%
Love shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 19.000 1,5%
Alerta Cobra 25.000 1,4%
Alerta Cobra 36.000 1,9%
Alerta Cobra 58.000 2,7%
En boca de todos260.000 8,6%
La mirada crítica163.000 9,2%
El programa de AR264.000 11,8%
Vamos a ver323.000 9,9%
El precio justo565.000 8,5%
Aruser@s: el humorning169.000 11,7%
Aruser@s300.000 14,1%
Al rojo vivo326.000 9,0%
Informativos
Como era esperable, Antena 3 vuelve a dominar con claridad los informativos del lunes. 'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un contundente 24,0% y 2,28 millones, muy por delante del 'Telediario 1', que se queda en un 14,9%. En esta franja, laSexta noticias 14h alcanza un 9,2%, superando a Informativos Telecinco (8,1%) y a Noticias Cuatro (7,6%).
Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' mantiene el liderazgo con un sólido 18,5%, aunque con menor distancia respecto a La 1, cuyo 'Telediario 2' firma un 14,5%. En esta franja, laSexta noticias 20h anota un 8,3%, situándose por encima de Telecinco (7,1%) y Cuatro (4,6%).
Informativo territorial 1782.000 12,9%
Telediario 11.412.000 14,9%
Informativo territorial 21.115.000 12,1%
Telediario 21.611.000 14,5%
Noticias de la mañana234.000 13,5%
Antena 3 noticias 12.283.000 24,0%
Antena 3 noticias 22.090.000 18,5%
Noticias Cuatro 1535.000 7,6%
El desmarque Cuatro 1399.000 4,3%
Noticias Cuatro 2386.000 4,6%
El matinal95.000 7,9%
Informativos Telecinco 15:00770.000 8,1%
Informativos Telecinco 21:00784.000 7,1%
laSexta noticias 14h772.000 9,2%
laSexta noticias: Jugones573.000 6,0%
laSexta noticias 20h695.000 8,3%