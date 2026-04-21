Por Redacción | |

Tras su sólido estreno la semana pasada, 'La isla de las tentaciones' se mantiene fuerte en Telecinco en su segunda entrega del lunes. El reality de parejas firma un 14% de cuota y 1,2 millones de espectadores, liderando con claridad el prime time de la jornada.

En segunda posición se sitúa 'En tierra lejana', que consigue imponerse por la mínima a 'MasterChef', que continúa sin destacar en la noche de La 1 (11,7% frente a 11,5%). La ficción de Antena 3 logra así consolidarse como la principal alternativa al liderazgo de Telecinco.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a imponerse sin rival con un 13,8%, superando con holgura a 'La Revuelta' (10,5%). Por su parte, en la segunda línea de la franja, 'Horizonte' en Cuatro supera por la mínima a 'El Intermedio' en laSexta (7,4% frente a 7,3%).

'En tierra lejana' supera a 'MasterChef'

Prime time

'La isla de las tentaciones' mantiene el liderazgo sin problemas (14%)

'MasterChef' (11,5%) cae a la tercera posición y se ve superado por 'En tierra lejana' (11,7%)

'El hormiguero' (13,8%) gana sin problemas a 'La Revuelta' (10,5%) que parece haberse quedado estancada

"Agentes 355" (4,8%) no convence en laSexta y cae casi un punto con respecto a "Shooter: El tirador" (5,5%)

Buen dato para "Rebelión en las aulas" (4,3%) de Sidney Poitier en La 2

La 1

La Revuelta Diego Armando Maradona Jr. - Miguel Poveda 1.310.000 10,5% MasterChef728.000 11,5%

La 2

Cifras y letras445.000 3,9% Cifras y letras735.000 5,9% Cine clásico Rebelión en las aulas 461.000 4,3%

Antena 3

El hormiguero Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne 1.712.000 13,8% En tierra lejana835.000 11,7%

Cuatro

First Dates519.000 4,5% Horizonte908.000 7,4% Fuera de cobertura Tokyo kids 369.000 4,6%

Telecinco

La isla de las tentaciones: express1.249.000 10,1% La isla de las tentaciones1.063.000 14%

laSexta

El intermedio910.000 7,3% El taquillazo Agentes 355 329.000 4,8%

Atamán se derrumba en 'La isla de las tentaciones'

Late night

'En tierra lejana' también supera a 'MasterChef' en el late night (7,9% vs 6,3%)

"Torrente 5" se queda con un pobre 4,3% en laSexta

'Fuera de cobertura' también anota discretos datos en esta franja (3,7% y 5,7%)

La 1

MasterChef115.000 6,3%

La 2

Cine El juez (2014) 106.000 2,5% Metrópolis Yolanda Tabanera 43.000 2,6%

Antena 3

En tierra lejana225.000 7,9% Sportium Game Show62.000 3,8%

Cuatro

Fuera de cobertura La mala educación: el aumento de agresiones a los maestros 156.000 3,7% Fuera de cobertura Manadas adolescentes: el aumento de las agresiones sexuales entre jóvenes 124.000 5,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones: fuego y sombras355.000 11,1% Gran Madrid Show110.000 6,6%

laSexta

Cine Torrente 5 95.000 4,3%

El secreto de Pía, al descubierto en 'La Promesa'

Sobremesa y tarde

'Pasapalabra' sigue imbatible en la tarde de Antena 3 con un 19,2%

'Sueños de libertad' roza el 15% en la sobremesa de Antena 3

'La Promesa' (13,7%) y 'Aquí la Tierra' (13,6%) elevan los resultados de la tarde de La 1

'El diario de Jorge' sigue siendo lo mejor de la tarde de Telecinco (9,2%)

La celebración de la Copa del Rey (1,3%) no interesa en La 2

La 1

Directo al grano855.000 10,5% Valle Salvaje806.000 11,4% La promesa977.000 13,7% Malas lenguas883.000 11,3% Aquí la Tierra1.250.000 13,6%

La 2

Saber y ganar617.000 6,7% Grandes documentales264.000 3,3% Espacios naturales espectaculares De Anaga a Monfragüe 264.000 3,2% Fauna letal México 258.000 3,5% Malas lenguas538.000 7,6% Sukha248.000 3,3% La copa Celebración Copa del Rey 114.000 1,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.279.000 14,9% Y ahora, Sonsoles711.000 9,8% Pasapalabra1.734.000 19,2%

Cuatro

Todo es mentira545.000 6,7% Lo sabe, no lo sabe320.000 4,4%

Telecinco

El tiempo justo704.000 8,9% El diario de Jorge663.000 9,2% ¡Allá tú!769.000 8,7%

laSexta

Zapeando505.000 6,0% Más vale tarde432.000 6,0% laSexta clave528.000 4,9%

Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'

Mañana

'La hora de La 1' se mantiene líder de las mañanas con un 18,9%

'La ruleta de la Suerte' sube 2,1 puntos en una semana con un 21,5%

'El programa de AR' (11,8%) sigue siendo lo mejor de la mañana de Telecinco

'En boca de todos' en Cuatro (8,6%) supera a 'El precio justo' en Telecinco (8,5%)

La 1

La hora de La 1365.000 18,9% Entrevista Elma Saiz 386.000 17,6% Mañaneros 360506.000 16,9% Entrevista Margarita Robles 805.000 17,1% Mañaneros 360896.000 10,9%

La 2

Hundidos Participation 20.000 1,7% Bandidos enmascarados36.000 2,0% Un país en bicicleta: diario de una ciclista40.000 2,1% Aquí hay trabajo33.000 1,6% La aventura del saber36.000 1,6% Rico rico Especial Nueva York 40.000 1,7% El western de La 2 Los despiadados 68.000 2,3% El cazador110.000 1,9% El cazador197.000 2,2%

Antena 3

Espejo público281.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cabeza de lomo asada con hortalizas 787.000 16,9% La ruleta de la suerte1.579.000 21,5%

Cuatro

Love shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Cosas del directo 19.000 1,5% Alerta Cobra Amor sin aliento 25.000 1,4% Alerta Cobra Padres infiltrados 36.000 1,9% Alerta Cobra Viaje por carretera 58.000 2,7% En boca de todos260.000 8,6%

Telecinco

La mirada crítica163.000 9,2% El programa de AR264.000 11,8% Vamos a ver323.000 9,9% El precio justo565.000 8,5%

laSexta

Aruser@s: el humorning169.000 11,7% Aruser@s300.000 14,1% Al rojo vivo326.000 9,0%

Informativos

Como era esperable, Antena 3 vuelve a dominar con claridad los informativos del lunes. 'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un contundente 24,0% y 2,28 millones, muy por delante del 'Telediario 1', que se queda en un 14,9%. En esta franja, laSexta noticias 14h alcanza un 9,2%, superando a Informativos Telecinco (8,1%) y a Noticias Cuatro (7,6%).

Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' mantiene el liderazgo con un sólido 18,5%, aunque con menor distancia respecto a La 1, cuyo 'Telediario 2' firma un 14,5%. En esta franja, laSexta noticias 20h anota un 8,3%, situándose por encima de Telecinco (7,1%) y Cuatro (4,6%).

La 1

Informativo territorial 1782.000 12,9% Telediario 11.412.000 14,9% Informativo territorial 21.115.000 12,1% Telediario 21.611.000 14,5%

Antena 3

Noticias de la mañana234.000 13,5% Antena 3 noticias 12.283.000 24,0% Antena 3 noticias 22.090.000 18,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1535.000 7,6% El desmarque Cuatro 1399.000 4,3% Noticias Cuatro 2386.000 4,6%

Telecinco

El matinal95.000 7,9% Informativos Telecinco 15:00770.000 8,1% Informativos Telecinco 21:00784.000 7,1%

laSexta

laSexta noticias 14h772.000 9,2% laSexta noticias: Jugones573.000 6,0% laSexta noticias 20h695.000 8,3%

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