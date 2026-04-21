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AUDIENCIAS LUNES 20 DE ABRIL

'La isla de las tentaciones' (14%) lidera sin problemas y 'En tierra lejana' (10,7%) supera a 'MasterChef' (10,5%)

Antena 3 se lleva el día sin problemas con un 13,8%, mientras que La 1 se tiene que conformar con la segunda posición con un 12,5% de cuota de pantalla.

'La isla de las tentaciones' (14%) lidera sin problemas y 'En tierra lejana' (10,7%) supera a 'MasterChef' (10,5%)
Por RedacciónPublicado: Martes 21 Abril 2026 09:00 (hace 6 horas) | Última actualización: Martes 21 Abril 2026 11:15 (hace 4 horas)

Audiencias Lunes 20 de Abril de 2026

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    13,8%

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    12,5%

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    9,4%

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Tras su sólido estreno la semana pasada, 'La isla de las tentaciones' se mantiene fuerte en Telecinco en su segunda entrega del lunes. El reality de parejas firma un 14% de cuota y 1,2 millones de espectadores, liderando con claridad el prime time de la jornada.

En segunda posición se sitúa 'En tierra lejana', que consigue imponerse por la mínima a 'MasterChef', que continúa sin destacar en la noche de La 1 (11,7% frente a 11,5%). La ficción de Antena 3 logra así consolidarse como la principal alternativa al liderazgo de Telecinco.

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En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a imponerse sin rival con un 13,8%, superando con holgura a 'La Revuelta' (10,5%). Por su parte, en la segunda línea de la franja, 'Horizonte' en Cuatro supera por la mínima a 'El Intermedio' en laSexta (7,4% frente a 7,3%).

&#39;En tierra lejana&#39; supera a &#39;MasterChef&#39;

'En tierra lejana' supera a 'MasterChef'

Prime time

  • 'La isla de las tentaciones' mantiene el liderazgo sin problemas (14%)
  • 'MasterChef' (11,5%) cae a la tercera posición y se ve superado por 'En tierra lejana' (11,7%)
  • 'El hormiguero' (13,8%) gana sin problemas a 'La Revuelta' (10,5%) que parece haberse quedado estancada
  • "Agentes 355" (4,8%) no convence en laSexta y cae casi un punto con respecto a "Shooter: El tirador" (5,5%)
  • Buen dato para "Rebelión en las aulas" (4,3%) de Sidney Poitier en La 2
La 1

La Revuelta 1.310.000 10,5%

MasterChef728.000 11,5%

La 2

Cifras y letras445.000 3,9%

Cifras y letras735.000 5,9%

Cine clásico 461.000 4,3%

Antena 3

El hormiguero 1.712.000 13,8%

En tierra lejana835.000 11,7%

Cuatro

First Dates519.000 4,5%

Horizonte908.000 7,4%

Fuera de cobertura 369.000 4,6%

Telecinco

La isla de las tentaciones: express1.249.000 10,1%

La isla de las tentaciones1.063.000 14%

laSexta

El intermedio910.000 7,3%

El taquillazo 329.000 4,8%

Atamán se derrumba en &#39;La isla de las tentaciones&#39;

Atamán se derrumba en 'La isla de las tentaciones'

Late night

  • 'En tierra lejana' también supera a 'MasterChef' en el late night (7,9% vs 6,3%)
  • "Torrente 5" se queda con un pobre 4,3% en laSexta
  • 'Fuera de cobertura' también anota discretos datos en esta franja (3,7% y 5,7%)
La 1

MasterChef115.000 6,3%

La 2

Cine 106.000 2,5%

Metrópolis 43.000 2,6%

Antena 3

En tierra lejana225.000 7,9%

Sportium Game Show62.000 3,8%

Cuatro

Fuera de cobertura 156.000 3,7%

Fuera de cobertura 124.000 5,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones: fuego y sombras355.000 11,1%

Gran Madrid Show110.000 6,6%

laSexta

Cine 95.000 4,3%

El secreto de Pía, al descubierto en &#39;La Promesa&#39;

El secreto de Pía, al descubierto en 'La Promesa'

Sobremesa y tarde

  • 'Pasapalabra' sigue imbatible en la tarde de Antena 3 con un 19,2%
  • 'Sueños de libertad' roza el 15% en la sobremesa de Antena 3
  • 'La Promesa' (13,7%) y 'Aquí la Tierra' (13,6%) elevan los resultados de la tarde de La 1
  • 'El diario de Jorge' sigue siendo lo mejor de la tarde de Telecinco (9,2%)
  • La celebración de la Copa del Rey (1,3%) no interesa en La 2
La 1

Directo al grano855.000 10,5%

Valle Salvaje806.000 11,4%

La promesa977.000 13,7%

Malas lenguas883.000 11,3%

Aquí la Tierra1.250.000 13,6%

La 2

Saber y ganar617.000 6,7%

Grandes documentales264.000 3,3%

Espacios naturales espectaculares 264.000 3,2%

Fauna letal 258.000 3,5%

Malas lenguas538.000 7,6%

Sukha248.000 3,3%

La copa 114.000 1,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.279.000 14,9%

Y ahora, Sonsoles711.000 9,8%

Pasapalabra1.734.000 19,2%

Cuatro

Todo es mentira545.000 6,7%

Lo sabe, no lo sabe320.000 4,4%

Telecinco

El tiempo justo704.000 8,9%

El diario de Jorge663.000 9,2%

¡Allá tú!769.000 8,7%

laSexta

Zapeando505.000 6,0%

Más vale tarde432.000 6,0%

laSexta clave528.000 4,9%

Silvia Intxaurrondo en &#39;La hora de La 1&#39;

Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'

Mañana

  • 'La hora de La 1' se mantiene líder de las mañanas con un 18,9%
  • 'La ruleta de la Suerte' sube 2,1 puntos en una semana con un 21,5%
  • 'El programa de AR' (11,8%) sigue siendo lo mejor de la mañana de Telecinco
  • 'En boca de todos' en Cuatro (8,6%) supera a 'El precio justo' en Telecinco (8,5%)
La 1

La hora de La 1365.000 18,9%

Entrevista 386.000 17,6%

Mañaneros 360506.000 16,9%

Entrevista 805.000 17,1%

Mañaneros 360896.000 10,9%

La 2

Hundidos 20.000 1,7%

Bandidos enmascarados36.000 2,0%

Un país en bicicleta: diario de una ciclista40.000 2,1%

Aquí hay trabajo33.000 1,6%

La aventura del saber36.000 1,6%

Rico rico 40.000 1,7%

El western de La 2 68.000 2,3%

El cazador110.000 1,9%

El cazador197.000 2,2%

Antena 3

Espejo público281.000 11,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 787.000 16,9%

La ruleta de la suerte1.579.000 21,5%

Cuatro

Love shopping TV1.000 0,1%

¡Toma salami! 19.000 1,5%

Alerta Cobra 25.000 1,4%

Alerta Cobra 36.000 1,9%

Alerta Cobra 58.000 2,7%

En boca de todos260.000 8,6%

Telecinco

La mirada crítica163.000 9,2%

El programa de AR264.000 11,8%

Vamos a ver323.000 9,9%

El precio justo565.000 8,5%

laSexta

Aruser@s: el humorning169.000 11,7%

Aruser@s300.000 14,1%

Al rojo vivo326.000 9,0%

Informativos

Como era esperable, Antena 3 vuelve a dominar con claridad los informativos del lunes. 'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un contundente 24,0% y 2,28 millones, muy por delante del 'Telediario 1', que se queda en un 14,9%. En esta franja, laSexta noticias 14h alcanza un 9,2%, superando a Informativos Telecinco (8,1%) y a Noticias Cuatro (7,6%).

Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' mantiene el liderazgo con un sólido 18,5%, aunque con menor distancia respecto a La 1, cuyo 'Telediario 2' firma un 14,5%. En esta franja, laSexta noticias 20h anota un 8,3%, situándose por encima de Telecinco (7,1%) y Cuatro (4,6%).

La 1

Informativo territorial 1782.000 12,9%

Telediario 11.412.000 14,9%

Informativo territorial 21.115.000 12,1%

Telediario 21.611.000 14,5%

Antena 3

Noticias de la mañana234.000 13,5%

Antena 3 noticias 12.283.000 24,0%

Antena 3 noticias 22.090.000 18,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1535.000 7,6%

El desmarque Cuatro 1399.000 4,3%

Noticias Cuatro 2386.000 4,6%

Telecinco

El matinal95.000 7,9%

Informativos Telecinco 15:00770.000 8,1%

Informativos Telecinco 21:00784.000 7,1%

laSexta

laSexta noticias 14h772.000 9,2%

laSexta noticias: Jugones573.000 6,0%

laSexta noticias 20h695.000 8,3%

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