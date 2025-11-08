FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 7 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' se ancla en un 1,6% y Nova y FDF empatan como las cadenas más vistas

Trece lidera el top 10 con su habitual western, que se acerca a los 400.000 espectadores.

©Canal Quickie
Por RedacciónPublicado: Sábado 8 Noviembre 2025 09:30 (hace 3 horas)

Audiencias Viernes 7 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    11,3%

  • logotelecinco

    10,3%

  • logolasexta

    6,2%

  • logocuatro

    5,2%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,4%

  • logonova

    2,4%

  • logoenergy

    2,2%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logo13tv

    2,0%

  • logodivinity

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logoboing

    1,4%

  • logodkiss

    1,3%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoclan

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' se mantiene inmutable en un 1,6% de cuota de pantalla para cerrar la semana en Ten, donde consigue ser una vez más la emisión más vista. En esta ocasión, el formato de La Osa rebasa los 130.000 espectadores de media. En lo que respecta al ranking de cadenas, Nova y FDF comparten la primera plaza con sendos 2,4% de share, aunque Trece copa el número 1 del top 10 con su western vespertino, que engancha al 4,3% del público.

'Amarte así, Frijolito' encabeza el top particular de Nova

Ranking cadenas TDT Viernes, 7 de Noviembre de 2025

FDF 2,4%

Nova 2,4%

Energy 2,2%

Atreseries 2,1%

TRECE 2,0%

Divinity 1,8%

BEMADtv 1,8%

Neox 1,6%

DMAX 1,6%

Boing 1,4%

DKiss 1,3%

Mega (España) 1,1%

Paramount Network 1,0%

Canal 24 Horas 0,9%

Ten 0,9%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Clan TVE 0,5%

Ranking programas TDT Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El vengador sin piedad
18:54
21:03
374.000
4,3%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:23
19:54
337.000
4,1%
Nova
Cuando me enamoro
19:54
21:29
284.000
3,0%
Nova
Amor sin límite
21:29
21:54
282.000
2,6%
Nova
Vino el amor
17:52
19:22
278.000
3,6%
Nova
Emanet
15:00
17:00
269.000
3,1%
TRECE
Tu cine Jóvenes pistoleros de Texas
21:03
22:22
266.000
2,5%
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:58
24:22
262.000
2,6%
Nova
Amor sin límite
21:54
23:00
261.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una pipa gripada, un ...
22:20
24:06
247.000
2,5%

Ranking FDF (2,4%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una pipa gripada, un ...
22:20
24:06
247.000
2,5%
FDF
La que se avecina El capitán Salami, un cura en ...
14:16
16:26
218.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un brócoli humano, un derrape ...
20:11
22:20
196.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una patata al aire, una ...
18:28
20:11
190.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un anabolicachas, un radar ...
24:06
25:58
171.000
3,6%

Ranking Nova (2,4%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Amarte así, Frijolito
19:23
19:54
337.000
4,1%
Nova
Cuando me enamoro
19:54
21:29
284.000
3,0%
Nova
Amor sin límite
21:29
21:54
282.000
2,6%
Nova
Vino el amor
17:52
19:22
278.000
3,6%
Nova
Emanet
15:00
17:00
269.000
3,1%

Ranking Energy (2,2%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI Muérdeme
18:39
19:22
205.000
2,6%
Energy
CSI Servicio de habitaciones
17:40
18:39
198.000
2,6%
Energy
CSI Cuerpos en movimiento
16:42
17:40
179.000
2,3%
Energy
Distrito 8
20:17
26:29
159.000
2,0%
Energy
CSI Helados
15:45
16:42
139.000
1,6%

Ranking Atreseries (2,1%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:58
24:22
262.000
2,6%
Atreseries
Rex, un policía diferente Tres segundos para ...
15:49
16:41
205.000
2,4%
Atreseries
Hudson y Rex
20:04
20:58
188.000
2,0%
Atreseries
Hudson y Rex
19:14
20:04
165.000
2,0%
Atreseries
Hudson y Rex
18:23
19:14
153.000
2,0%

Ranking TRECE (2,0%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El vengador sin piedad
18:54
21:03
374.000
4,3%
TRECE
Tu cine Jóvenes pistoleros de Texas
21:03
22:22
266.000
2,5%
TRECE
Sesión doble Escuadrilla heroica
17:11
18:51
201.000
2,6%
TRECE
Sesión doble Mando perdido (Los ...
14:44
17:11
167.000
1,9%
TRECE
Classics El secreto de santa Vitoria
22:31
25:01
121.000
1,5%

Ranking Divinity (1,8%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Los 40 Music Awards Santander
20:30
24:56
217.000
2,3%
Divinity
Tu casa a juicio
19:46
20:28
158.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:52
17:50
136.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:55
16:52
122.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
18:50
19:46
109.000
1,4%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Bobby Z
22:03
23:41
228.000
2,2%
BEMADtv
Cine La leyenda del Zorro
18:18
20:31
220.000
2,7%
BEMADtv
Cine Bandidas
20:31
22:03
183.000
1,8%
BEMADtv
Cine La máscara del Zorro
15:33
18:18
174.000
2,1%
BEMADtv
Cine Fugitivos encadenados
23:41
25:27
90.000
1,5%

Ranking Neox (1,6%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:35
17:58
208.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:42
16:02
202.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:15
17:35
199.000
2,6%
Neox
Los Simpson
16:02
16:26
190.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:58
18:23
175.000
2,3%

Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Secretos en la arena
22:27
23:16
150.000
1,4%
DMAX
Secretos en la arena
23:23
24:13
146.000
1,7%
DMAX
La fiebre del oro
16:04
17:01
136.000
1,6%
DMAX
10 errores que hundieron el Titanic
19:37
20:26
134.000
1,5%
DMAX
Secretos en la arena
21:30
22:20
125.000
1,2%

Ranking Boing (1,4%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Charlie y la fábrica de chocolate
21:27
23:31
230.000
2,2%
Boing
Cine Cigüeñas
19:44
21:18
139.000
1,5%
Boing
Los Thunderman Todos los hombres del ...
23:35
23:56
120.000
1,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
19:13
19:30
105.000
1,3%
Boing
Los Thunderman El arco de la ley
23:59
24:20
96.000
1,3%

Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La doctora Lee
23:09
24:08
144.000
1,6%
DKiss
Home Town
21:09
22:09
116.000
1,1%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:08
25:03
102.000
1,7%
DKiss
Soy increíble
25:53
26:29
100.000
4,4%
DKiss
La doctora Lee
22:09
23:09
100.000
0,9%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
18:11
19:05
164.000
2,2%
Mega (España)
Forjado a fuego La lanza zande
21:56
22:45
122.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego La karabela polaca
21:02
21:56
119.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:21
18:11
110.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La bisarma
20:09
21:02
99.000
1,1%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Carrera hacia la ...
16:04
17:03
118.000
1,4%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Muerto al llegar
17:03
18:01
114.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Secretos ...
18:01
19:58
100.000
1,3%
Paramount Network
Cine R. I. P. D. Departamento de policía ...
22:00
23:52
99.000
1,0%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La ley es igual para ...
19:58
22:00
87.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:50
22:26
80.000
0,7%
Canal 24 Horas
Europa 2025
22:26
22:58
77.000
0,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:28
71.000
0,7%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
70.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
15:50
16:42
67.000
0,8%

Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
132.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
14:29
15:45
79.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
20:41
21:45
57.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:41
54.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
21:45
22:45
48.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Conexión vintage ... En pimer tiempo...¡Rayo! ...
22:59
24:59
72.000
0,9%
Teledeporte
Gimnasia artistica: Campeonato del mundo ambos ...
17:26
21:19
52.000
0,6%
Teledeporte
Estudio estadio Champions
15:55
17:19
50.000
0,6%
Teledeporte
Baloncesto: Liga femenino Cadi la seu d\'urgell ...
21:19
22:50
49.000
0,4%
Teledeporte
Rueda de prensa deportiva Luis de la ...
12:31
12:53
48.000
1,7%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El último pistolero (1967)
23:01
24:32
104.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Alambradas de violencia
21:35
23:01
95.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine El hijo del Zorro
15:37
17:13
58.000
0,7%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:31
28.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:21
19:25
26.000
0,3%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de ...
22:50
24:00
78.000
0,8%
Clan TVE
La noche Clan
21:31
22:48
75.000
0,7%
Clan TVE
Cine Un horizonte muy lejano
24:01
26:09
54.000
1,1%
Clan TVE
Ana y los 7 La boda
02:34
03:34
40.000
3,9%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
08:04
08:27
38.000
2,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Sol rojo
18:26
20:23
104.000
1,3%
Squirrel
Cine Revenge (Venganza)
22:00
23:34
75.000
0,7%
Squirrel
Cine Cadence, el valor del honor
20:23
22:00
72.000
0,7%
Squirrel
Cine Lassiter
16:45
18:26
65.000
0,8%
Squirrel
Cine El dinero es lo primero
23:34
25:08
59.000
0,9%
