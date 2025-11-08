'No somos nadie' se ancla en un 1,6% y Nova y FDF empatan como las cadenas más vistas

'No somos nadie' se mantiene inmutable en un 1,6% de cuota de pantalla para cerrar la semana en Ten, donde consigue ser una vez más la emisión más vista. En esta ocasión, el formato de La Osa rebasa los 130.000 espectadores de media. En lo que respecta al ranking de cadenas, Nova y FDF comparten la primera plaza con sendos 2,4% de share, aunque Trece copa el número 1 del top 10 con su western vespertino, que engancha al 4,3% del público.
Ranking cadenas TDT Viernes, 7 de Noviembre de 2025
2,4%
2,4%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El vengador sin piedad
18:54
21:03
374.000
4,3%
Amarte así, Frijolito
19:23
19:54
337.000
4,1%
Cuando me enamoro
19:54
21:29
284.000
3,0%
Amor sin límite
21:29
21:54
282.000
2,6%
Vino el amor
17:52
19:22
278.000
3,6%
Emanet
15:00
17:00
269.000
3,1%
Tu cine Jóvenes pistoleros de Texas
21:03
22:22
266.000
2,5%
Crimen en el paraíso
20:58
24:22
262.000
2,6%
Amor sin límite
21:54
23:00
261.000
2,4%
La que se avecina Una pipa gripada, un ...
22:20
24:06
247.000
2,5%
Ranking FDF (2,4%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una pipa gripada, un ...
22:20
24:06
247.000
2,5%
La que se avecina El capitán Salami, un cura en ...
14:16
16:26
218.000
2,6%
La que se avecina Un brócoli humano, un derrape ...
20:11
22:20
196.000
1,9%
La que se avecina Una patata al aire, una ...
18:28
20:11
190.000
2,4%
La que se avecina Un anabolicachas, un radar ...
24:06
25:58
171.000
3,6%
Ranking Nova (2,4%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Amarte así, Frijolito
19:23
19:54
337.000
4,1%
Cuando me enamoro
19:54
21:29
284.000
3,0%
Amor sin límite
21:29
21:54
282.000
2,6%
Vino el amor
17:52
19:22
278.000
3,6%
Emanet
15:00
17:00
269.000
3,1%
Ranking Energy (2,2%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI Muérdeme
18:39
19:22
205.000
2,6%
CSI Servicio de habitaciones
17:40
18:39
198.000
2,6%
CSI Cuerpos en movimiento
16:42
17:40
179.000
2,3%
Distrito 8
20:17
26:29
159.000
2,0%
CSI Helados
15:45
16:42
139.000
1,6%
Ranking Atreseries (2,1%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
20:58
24:22
262.000
2,6%
Rex, un policía diferente Tres segundos para ...
15:49
16:41
205.000
2,4%
Hudson y Rex
20:04
20:58
188.000
2,0%
Hudson y Rex
19:14
20:04
165.000
2,0%
Hudson y Rex
18:23
19:14
153.000
2,0%
Ranking TRECE (2,0%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El vengador sin piedad
18:54
21:03
374.000
4,3%
Tu cine Jóvenes pistoleros de Texas
21:03
22:22
266.000
2,5%
Sesión doble Escuadrilla heroica
17:11
18:51
201.000
2,6%
Sesión doble Mando perdido (Los ...
14:44
17:11
167.000
1,9%
Classics El secreto de santa Vitoria
22:31
25:01
121.000
1,5%
Ranking Divinity (1,8%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los 40 Music Awards Santander
20:30
24:56
217.000
2,3%
Tu casa a juicio
19:46
20:28
158.000
1,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:52
17:50
136.000
1,7%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:55
16:52
122.000
1,4%
Tu casa a juicio
18:50
19:46
109.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Bobby Z
22:03
23:41
228.000
2,2%
Cine La leyenda del Zorro
18:18
20:31
220.000
2,7%
Cine Bandidas
20:31
22:03
183.000
1,8%
Cine La máscara del Zorro
15:33
18:18
174.000
2,1%
Cine Fugitivos encadenados
23:41
25:27
90.000
1,5%
Ranking Neox (1,6%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:35
17:58
208.000
2,7%
Los Simpson
15:42
16:02
202.000
2,2%
The Big Bang Theory
17:15
17:35
199.000
2,6%
Los Simpson
16:02
16:26
190.000
2,2%
The Big Bang Theory
17:58
18:23
175.000
2,3%
Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Secretos en la arena
22:27
23:16
150.000
1,4%
Secretos en la arena
23:23
24:13
146.000
1,7%
La fiebre del oro
16:04
17:01
136.000
1,6%
10 errores que hundieron el Titanic
19:37
20:26
134.000
1,5%
Secretos en la arena
21:30
22:20
125.000
1,2%
Ranking Boing (1,4%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Charlie y la fábrica de chocolate
21:27
23:31
230.000
2,2%
Cine Cigüeñas
19:44
21:18
139.000
1,5%
Los Thunderman Todos los hombres del ...
23:35
23:56
120.000
1,4%
Doraemon, el gato cósmico
19:13
19:30
105.000
1,3%
Los Thunderman El arco de la ley
23:59
24:20
96.000
1,3%
Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La doctora Lee
23:09
24:08
144.000
1,6%
Home Town
21:09
22:09
116.000
1,1%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:08
25:03
102.000
1,7%
Soy increíble
25:53
26:29
100.000
4,4%
La doctora Lee
22:09
23:09
100.000
0,9%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
18:11
19:05
164.000
2,2%
Forjado a fuego La lanza zande
21:56
22:45
122.000
1,1%
Forjado a fuego La karabela polaca
21:02
21:56
119.000
1,1%
Vida bajo cero
17:21
18:11
110.000
1,4%
Forjado a fuego La bisarma
20:09
21:02
99.000
1,1%
Ranking Paramount Network (1,0%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Murdoch Carrera hacia la ...
16:04
17:03
118.000
1,4%
Los misterios de Murdoch Muerto al llegar
17:03
18:01
114.000
1,5%
Los asesinatos de Midsomer Secretos ...
18:01
19:58
100.000
1,3%
Cine R. I. P. D. Departamento de policía ...
22:00
23:52
99.000
1,0%
Los asesinatos de Midsomer La ley es igual para ...
19:58
22:00
87.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
21:50
22:26
80.000
0,7%
Europa 2025
22:26
22:58
77.000
0,7%
Informativo 24h
23:00
23:28
71.000
0,7%
Telediario 1
14:57
15:36
70.000
0,8%
Informativo 24h
15:50
16:42
67.000
0,8%
Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
132.000
1,6%
Caso cerrado
14:29
15:45
79.000
0,9%
Caso cerrado
20:41
21:45
57.000
0,6%
Caso cerrado
19:45
20:41
54.000
0,6%
Caso cerrado
21:45
22:45
48.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Conexión vintage ... En pimer tiempo...¡Rayo! ...
22:59
24:59
72.000
0,9%
Gimnasia artistica: Campeonato del mundo ambos ...
17:26
21:19
52.000
0,6%
Estudio estadio Champions
15:55
17:19
50.000
0,6%
Baloncesto: Liga femenino Cadi la seu d\'urgell ...
21:19
22:50
49.000
0,4%
Rueda de prensa deportiva Luis de la ...
12:31
12:53
48.000
1,7%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El último pistolero (1967)
23:01
24:32
104.000
1,2%
Cine Alambradas de violencia
21:35
23:01
95.000
0,9%
Cine El hijo del Zorro
15:37
17:13
58.000
0,7%
Real Madrid conecta
19:35
21:31
28.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:21
19:25
26.000
0,3%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio de ...
22:50
24:00
78.000
0,8%
La noche Clan
21:31
22:48
75.000
0,7%
Cine Un horizonte muy lejano
24:01
26:09
54.000
1,1%
Ana y los 7 La boda
02:34
03:34
40.000
3,9%
Spidey y su superequipo
08:04
08:27
38.000
2,2%
Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 7 de Noviembre de 2025