'¡De viernes!' se dispara a un 14,3% con Kiko Rivera y supera a los Asaltos de 'La Voz' (12,9%)

'¡De viernes!' ha conseguido su principal objetivo en el arranque de noviembre: superar a 'La Voz' con la entrevista a Kiko Rivera. El regreso del hijo de Isabel Pantoja a Mediaset era todo un reclamo y la respuesta del público ha sido más que suficiente para que el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta recupere el liderato, puesto que a lo largo de su extensa emisión ha conseguido elevarse a un dominante 14,3% de cuota de pantalla con sus casi 1,1 millones de telespectadores.

Por su parte, el talent musical de Antena 3 ha amasado un descendente 12,9% de share pese a haber dado el pistoletazo de salida a una de sus fases más tensas, los Asaltos, cuya primera noche ha convencido a una media de 1,047 millones de personas. De este modo, el contenido del dial naranja pierde, por el momento, la primera plaza en el prime time a favor de su principal competencia.

Por su parte, el cine de La 1 sigue alejado del doble dígito, aunque al menos consigue crecer con la emisión de 'Único testigo', que alcanza un 8%. Mientras tanto, 'Equipo de investigación' también incrementa su cuenta particular con un 5,1% y, en cambio, 'El Blockbuster' se desinfla a un 5,6% en Cuatro.

Sebastián Yatra y María Becerra en los Asaltos de 'La Voz'

Prime time

+3,3 puntos para '¡De viernes!' (14,3%)

'La Voz' desciende -0,8 puntos a un 12,9%

El cine de La 1 (8%) crece +1,4 puntos

La 1

Plan de c1ne Único testigo 827.000 8,0% Plan de c1ne 2 Peligro inminente 373.000 7,3%

La 2

Cifras y letras414.000 3,9% Cifras y letras688.000 6,3% Plano general Fernando Ónega 334.000 3,0% Historia de nuestro cine: Presentación Páginas de una historia - Mensaka 215.000 2,7% Incluye: - Historia de nuestro cine: Película Páginas de una historia - Mensaka 231.000 2,6% - Historia de nuestro cine: Coloquio Páginas de una historia - Mensaka 148.000 2,7%

Antena 3

La Voz: A punto de empezar1.202.000 10,9% La Voz: Asaltos1.047.000 12,9%

Cuatro

First Dates486.000 4,6% First Dates764.000 7,1% El Blockbuster Elysium 537.000 5,6%

Telecinco

¡De viernes!1.092.000 14,3%

laSexta

laSexta columna ¿Realmente, Juan Carlos? La dictadura murió en la calle 655.000 6,0% Equipo de investigación Paco El Bueno 532.000 5,1% Equipo de investigación El truhán 302.000 4,1%

'Equipo de investigación' trata el caso de Paco "El Bueno" en laSexta

Late night

'Los Durrell' se refuerza +0,4 puntos para alcanzar un 1,9% en La 2

El cine nocturno de Cuatro (3,7%) se deja -0,3 puntos

Los 'Grandes momentos' de 'La Voz' no pasan de un 6,8%

La 1

Diario América 24h106.000 5,1%

La 2

Los Durrell60.000 1,9%

Antena 3

La Voz: Grandes momentos188.000 6,8%

Cuatro

Cine Cuatro Predators 141.000 3,7%

Telecinco

Gran Madrid show150.000 7,0%

laSexta

Equipo de investigación Anita La fantástica 173.000 4,3% Equipo de investigación El manager 174.000 7,6%

'Sueños de libertad' no da tregua en la sobremesa de Antena 3

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' triunfa en Antena 3 con un gran 14,1%

Subida de +1,8 puntos para 'Malas lenguas' (12,6%)

'El tiempo justo' (9,1%) mejora +1,5 puntos

La 1

Directo al grano845.000 10,3% Valle Salvaje802.000 10,7% La promesa894.000 11,3% Malas lenguas1.086.000 12,6% Aquí la Tierra1.228.000 13,0%

La 2

Saber y ganar613.000 6,9% Grandes documentales311.000 3,9% Incluye: - Edén: Paraísos remotos Patagonia: El fin del mundo 314.000 3,9% - La carrera de la vida La supervivencia de los más aptos 304.000 4,0% Malas lenguas559.000 7,2% Mi casa flotante161.000 1,9% Diseños fabulosos178.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.207.000 14,1% Y ahora, Sonsoles746.000 9,5% Pasapalabra1.800.000 19,3%

Cuatro

Todo es mentira484.000 5,9% Lo sabe, no lo sabe406.000 5,0%

Telecinco

El tiempo justo728.000 9,1% El diario de Jorge735.000 9,3% Agárrate al sillón733.000 8,0%

laSexta

Zapeando453.000 5,4% Más vale tarde457.000 5,8% laSexta clave457.000 4,4%

'La hora de La 1' sigue triunfando con Silvia Intxaurrondo al frente

Mañana

La 1

La hora de La 1343.000 18,2% Mañaneros 360459.000 15,9% Mañaneros 3603.000 0,1% Mañaneros 360846.000 11,3%

La 2

Para todos La 27.000 0,7% Grandes ríos Danubio 9.000 0,6% Esto es España Cuenca 16.000 0,9% Esto es España Galicia 24.000 1,3% Aquí hay trabajo23.000 1,1% Universo UNED22.000 1,0% El viajero 48 horas en el País Vasco 18.000 0,8% El escarabajo verde Primer elemento 21.000 0,9% Expedición culinaria: Alimentos del mar Ocasiones especiales 33.000 1,4% El western de La 2 El séptimo de caballería 81.000 2,4% El cazador stars126.000 1,9% Saber y ganar244.000 2,7%

Antena 3

Espejo público277.000 11,6% Incluye: - Entrevista María Guardiola 294.000 13,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Merluza rellena de puerro con costra de panceta 755.000 16,8% La ruleta de la suerte1.502.000 22,3%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,3% ¡Toma salami! Perrea, perrea 12.000 0,9% Alerta cobra Días de perros 39.000 2,3% Alerta cobra Encargadas, secuestradas, entregadas 50.000 2,7% Alerta cobra Avaricia 55.000 2,6% En boca de todos207.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica168.000 9,8% El programa de Ana Rosa288.000 12,1% Vamos a ver581.000 9,7%

laSexta

Remescar, cosmética al instante1.000 0,1% Aruser@s el humorning176.000 12,6% Aruser@s311.000 14,9% Al rojo vivo320.000 9,5%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' se alza como la propuesta más vista del día con más de 2,1 millones de espectadores, de modo que genera un 23,9% de cuota de pantalla. En ese horario, supera a 'Telediario 1' (14,7%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (10,3%). Por la noche, el telediario de Antena 3 firma un gran 19,6% para aventajar a la cadena pública (11,9%) y el dial de Mediaset (7,6%).

La 1

Telediario matinal124.000 16,0% Telediario 11.334.000 14,7% Telediario 21.254.000 11,9%

Antena 3

Noticias de la mañana170.000 14,6% Antena 3 noticias 12.136.000 23,6% Antena 3 noticias 22.061.000 19,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1450.000 6,8% Noticias Cuatro 2394.000 4,4%

Telecinco

El matinal58.000 8,5% El matinal119.000 10,0% Informativos Telecinco 15:00930.000 10,3% Informativos Telecinco 21:00793.000 7,6%

laSexta

laSexta Noticias 14h611.000 7,9% laSexta Noticias: Jugones477.000 5,2% laSexta Noticias 20h638.000 7,1%

