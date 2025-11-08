'¡De viernes!' se dispara a un 14,3% con Kiko Rivera y supera a los Asaltos de 'La Voz' (12,9%)

Audiencias Viernes 7 de Noviembre de 2025
13,9%
11,3%
10,3%
6,2%
5,2%
3,6%
2,4%
2,4%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%
0,0%
'¡De viernes!' ha conseguido su principal objetivo en el arranque de noviembre: superar a 'La Voz' con la entrevista a Kiko Rivera. El regreso del hijo de Isabel Pantoja a Mediaset era todo un reclamo y la respuesta del público ha sido más que suficiente para que el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta recupere el liderato, puesto que a lo largo de su extensa emisión ha conseguido elevarse a un dominante 14,3% de cuota de pantalla con sus casi 1,1 millones de telespectadores.
Por su parte, el talent musical de Antena 3 ha amasado un descendente 12,9% de share pese a haber dado el pistoletazo de salida a una de sus fases más tensas, los Asaltos, cuya primera noche ha convencido a una media de 1,047 millones de personas. De este modo, el contenido del dial naranja pierde, por el momento, la primera plaza en el prime time a favor de su principal competencia.
Por su parte, el cine de La 1 sigue alejado del doble dígito, aunque al menos consigue crecer con la emisión de 'Único testigo', que alcanza un 8%. Mientras tanto, 'Equipo de investigación' también incrementa su cuenta particular con un 5,1% y, en cambio, 'El Blockbuster' se desinfla a un 5,6% en Cuatro.
Sebastián Yatra y María Becerra en los Asaltos de 'La Voz'
Prime time
- +3,3 puntos para '¡De viernes!' (14,3%)
- 'La Voz' desciende -0,8 puntos a un 12,9%
- El cine de La 1 (8%) crece +1,4 puntos
Plan de c1ne 827.000 8,0%
Plan de c1ne 2 373.000 7,3%
Cifras y letras414.000 3,9%
Cifras y letras688.000 6,3%
Plano general 334.000 3,0%
Historia de nuestro cine: Presentación 215.000 2,7%
Incluye:
- Historia de nuestro cine: Película 231.000 2,6%
- Historia de nuestro cine: Coloquio 148.000 2,7%
La Voz: A punto de empezar1.202.000 10,9%
La Voz: Asaltos1.047.000 12,9%
First Dates486.000 4,6%
First Dates764.000 7,1%
El Blockbuster 537.000 5,6%
¡De viernes!1.092.000 14,3%
laSexta columna 655.000 6,0%
Equipo de investigación 532.000 5,1%
Equipo de investigación 302.000 4,1%
'Equipo de investigación' trata el caso de Paco "El Bueno" en laSexta
Late night
- 'Los Durrell' se refuerza +0,4 puntos para alcanzar un 1,9% en La 2
- El cine nocturno de Cuatro (3,7%) se deja -0,3 puntos
- Los 'Grandes momentos' de 'La Voz' no pasan de un 6,8%
Diario América 24h106.000 5,1%
Los Durrell60.000 1,9%
La Voz: Grandes momentos188.000 6,8%
Cine Cuatro 141.000 3,7%
Gran Madrid show150.000 7,0%
Equipo de investigación 173.000 4,3%
Equipo de investigación 174.000 7,6%
'Sueños de libertad' no da tregua en la sobremesa de Antena 3
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' triunfa en Antena 3 con un gran 14,1%
- Subida de +1,8 puntos para 'Malas lenguas' (12,6%)
- 'El tiempo justo' (9,1%) mejora +1,5 puntos
Directo al grano845.000 10,3%
Valle Salvaje802.000 10,7%
La promesa894.000 11,3%
Malas lenguas1.086.000 12,6%
Aquí la Tierra1.228.000 13,0%
Saber y ganar613.000 6,9%
Grandes documentales311.000 3,9%
Incluye:
- Edén: Paraísos remotos 314.000 3,9%
- La carrera de la vida 304.000 4,0%
Malas lenguas559.000 7,2%
Mi casa flotante161.000 1,9%
Diseños fabulosos178.000 1,9%
Sueños de libertad1.207.000 14,1%
Y ahora, Sonsoles746.000 9,5%
Pasapalabra1.800.000 19,3%
Todo es mentira484.000 5,9%
Lo sabe, no lo sabe406.000 5,0%
El tiempo justo728.000 9,1%
El diario de Jorge735.000 9,3%
Agárrate al sillón733.000 8,0%
Zapeando453.000 5,4%
Más vale tarde457.000 5,8%
laSexta clave457.000 4,4%
'La hora de La 1' sigue triunfando con Silvia Intxaurrondo al frente
Mañana
- 'La hora de La 1' (18,2%) apenas cede -0,3 puntos
- 'El programa de Ana Rosa' (12,1%) suma +1 punto entero en una semana
- 'La ruleta de la suerte' anota un sobresaliente 22,3% (-0,1 puntos)
La hora de La 1343.000 18,2%
Mañaneros 360459.000 15,9%
Mañaneros 3603.000 0,1%
Mañaneros 360846.000 11,3%
Para todos La 27.000 0,7%
Grandes ríos 9.000 0,6%
Esto es España 16.000 0,9%
Esto es España 24.000 1,3%
Aquí hay trabajo23.000 1,1%
Universo UNED22.000 1,0%
El viajero 18.000 0,8%
El escarabajo verde 21.000 0,9%
Expedición culinaria: Alimentos del mar 33.000 1,4%
El western de La 2 81.000 2,4%
El cazador stars126.000 1,9%
Saber y ganar244.000 2,7%
Espejo público277.000 11,6%
Incluye:
- Entrevista 294.000 13,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 755.000 16,8%
La ruleta de la suerte1.502.000 22,3%
Love shopping TV3.000 0,3%
¡Toma salami! 12.000 0,9%
Alerta cobra 39.000 2,3%
Alerta cobra 50.000 2,7%
Alerta cobra 55.000 2,6%
En boca de todos207.000 7,1%
La mirada crítica168.000 9,8%
El programa de Ana Rosa288.000 12,1%
Vamos a ver581.000 9,7%
Remescar, cosmética al instante1.000 0,1%
Aruser@s el humorning176.000 12,6%
Aruser@s311.000 14,9%
Al rojo vivo320.000 9,5%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' se alza como la propuesta más vista del día con más de 2,1 millones de espectadores, de modo que genera un 23,9% de cuota de pantalla. En ese horario, supera a 'Telediario 1' (14,7%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (10,3%). Por la noche, el telediario de Antena 3 firma un gran 19,6% para aventajar a la cadena pública (11,9%) y el dial de Mediaset (7,6%).
Telediario matinal124.000 16,0%
Telediario 11.334.000 14,7%
Telediario 21.254.000 11,9%
Noticias de la mañana170.000 14,6%
Antena 3 noticias 12.136.000 23,6%
Antena 3 noticias 22.061.000 19,6%
Noticias Cuatro 1450.000 6,8%
Noticias Cuatro 2394.000 4,4%
El matinal58.000 8,5%
El matinal119.000 10,0%
Informativos Telecinco 15:00930.000 10,3%
Informativos Telecinco 21:00793.000 7,6%
laSexta Noticias 14h611.000 7,9%
laSexta Noticias: Jugones477.000 5,2%
laSexta Noticias 20h638.000 7,1%