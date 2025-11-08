FormulaTV
AUDIENCIAS VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

'¡De viernes!' se dispara a un 14,3% con Kiko Rivera y supera a los Asaltos de 'La Voz' (12,9%)

'Equipo de investigación' remonta a un 5,1% de share con más de medio millón de espectadores.

'¡De viernes!' se dispara a un 14,3% con Kiko Rivera y supera a los Asaltos de 'La Voz' (12,9%)
Publicado: Sábado 8 Noviembre 2025 09:00 (hace 3 horas) | Última actualización: Sábado 8 Noviembre 2025 10:27 (hace 2 horas)

Audiencias Viernes 7 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    11,3%

  • logotelecinco

    10,3%

  • logolasexta

    6,2%

  • logocuatro

    5,2%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,4%

  • logonova

    2,4%

  • logoenergy

    2,2%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logo13tv

    2,0%

  • logodivinity

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logoboing

    1,4%

  • logodkiss

    1,3%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoclan

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'¡De viernes!' ha conseguido su principal objetivo en el arranque de noviembre: superar a 'La Voz' con la entrevista a Kiko Rivera. El regreso del hijo de Isabel Pantoja a Mediaset era todo un reclamo y la respuesta del público ha sido más que suficiente para que el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta recupere el liderato, puesto que a lo largo de su extensa emisión ha conseguido elevarse a un dominante 14,3% de cuota de pantalla con sus casi 1,1 millones de telespectadores.

Por su parte, el talent musical de Antena 3 ha amasado un descendente 12,9% de share pese a haber dado el pistoletazo de salida a una de sus fases más tensas, los Asaltos, cuya primera noche ha convencido a una media de 1,047 millones de personas. De este modo, el contenido del dial naranja pierde, por el momento, la primera plaza en el prime time a favor de su principal competencia.

Por su parte, el cine de La 1 sigue alejado del doble dígito, aunque al menos consigue crecer con la emisión de 'Único testigo', que alcanza un 8%. Mientras tanto, 'Equipo de investigación' también incrementa su cuenta particular con un 5,1% y, en cambio, 'El Blockbuster' se desinfla a un 5,6% en Cuatro.

Sebastián Yatra y María Becerra en los Asaltos de 'La Voz'

Sebastián Yatra y María Becerra en los Asaltos de 'La Voz'

Prime time

  • +3,3 puntos para '¡De viernes!' (14,3%)
  • 'La Voz' desciende -0,8 puntos a un 12,9%
  • El cine de La 1 (8%) crece +1,4 puntos
La 1

Plan de c1ne 827.000 8,0%

Plan de c1ne 2 373.000 7,3%

La 2

Cifras y letras414.000 3,9%

Cifras y letras688.000 6,3%

Plano general 334.000 3,0%

Historia de nuestro cine: Presentación 215.000 2,7%

Incluye:

- Historia de nuestro cine: Película 231.000 2,6%

- Historia de nuestro cine: Coloquio 148.000 2,7%

Antena 3

La Voz: A punto de empezar1.202.000 10,9%

La Voz: Asaltos1.047.000 12,9%

Cuatro

First Dates486.000 4,6%

First Dates764.000 7,1%

El Blockbuster 537.000 5,6%

Telecinco

¡De viernes!1.092.000 14,3%

laSexta

laSexta columna 655.000 6,0%

Equipo de investigación 532.000 5,1%

Equipo de investigación 302.000 4,1%

'Equipo de investigación' trata el caso de Paco "El Bueno" en laSexta

'Equipo de investigación' trata el caso de Paco "El Bueno" en laSexta

Late night

  • 'Los Durrell' se refuerza +0,4 puntos para alcanzar un 1,9% en La 2
  • El cine nocturno de Cuatro (3,7%) se deja -0,3 puntos
  • Los 'Grandes momentos' de 'La Voz' no pasan de un 6,8%
La 1

Diario América 24h106.000 5,1%

La 2

Los Durrell60.000 1,9%

Antena 3

La Voz: Grandes momentos188.000 6,8%

Cuatro

Cine Cuatro 141.000 3,7%

Telecinco

Gran Madrid show150.000 7,0%

laSexta

Equipo de investigación 173.000 4,3%

Equipo de investigación 174.000 7,6%

'Sueños de libertad' no da tregua en la sobremesa de Antena 3

'Sueños de libertad' no da tregua en la sobremesa de Antena 3

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano845.000 10,3%

Valle Salvaje802.000 10,7%

La promesa894.000 11,3%

Malas lenguas1.086.000 12,6%

Aquí la Tierra1.228.000 13,0%

La 2

Saber y ganar613.000 6,9%

Grandes documentales311.000 3,9%

Incluye:

- Edén: Paraísos remotos 314.000 3,9%

- La carrera de la vida 304.000 4,0%

Malas lenguas559.000 7,2%

Mi casa flotante161.000 1,9%

Diseños fabulosos178.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.207.000 14,1%

Y ahora, Sonsoles746.000 9,5%

Pasapalabra1.800.000 19,3%

Cuatro

Todo es mentira484.000 5,9%

Lo sabe, no lo sabe406.000 5,0%

Telecinco

El tiempo justo728.000 9,1%

El diario de Jorge735.000 9,3%

Agárrate al sillón733.000 8,0%

laSexta

Zapeando453.000 5,4%

Más vale tarde457.000 5,8%

laSexta clave457.000 4,4%

'La hora de La 1' sigue triunfando con Silvia Intxaurrondo al frente

'La hora de La 1' sigue triunfando con Silvia Intxaurrondo al frente

Mañana

La 1

La hora de La 1343.000 18,2%

Mañaneros 360459.000 15,9%

Mañaneros 3603.000 0,1%

Mañaneros 360846.000 11,3%

La 2

Para todos La 27.000 0,7%

Grandes ríos 9.000 0,6%

Esto es España 16.000 0,9%

Esto es España 24.000 1,3%

Aquí hay trabajo23.000 1,1%

Universo UNED22.000 1,0%

El viajero 18.000 0,8%

El escarabajo verde 21.000 0,9%

Expedición culinaria: Alimentos del mar 33.000 1,4%

El western de La 2 81.000 2,4%

El cazador stars126.000 1,9%

Saber y ganar244.000 2,7%

Antena 3

Espejo público277.000 11,6%

Incluye:

- Entrevista 294.000 13,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 755.000 16,8%

La ruleta de la suerte1.502.000 22,3%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,3%

¡Toma salami! 12.000 0,9%

Alerta cobra 39.000 2,3%

Alerta cobra 50.000 2,7%

Alerta cobra 55.000 2,6%

En boca de todos207.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica168.000 9,8%

El programa de Ana Rosa288.000 12,1%

Vamos a ver581.000 9,7%

laSexta

Remescar, cosmética al instante1.000 0,1%

Aruser@s el humorning176.000 12,6%

Aruser@s311.000 14,9%

Al rojo vivo320.000 9,5%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' se alza como la propuesta más vista del día con más de 2,1 millones de espectadores, de modo que genera un 23,9% de cuota de pantalla. En ese horario, supera a 'Telediario 1' (14,7%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (10,3%). Por la noche, el telediario de Antena 3 firma un gran 19,6% para aventajar a la cadena pública (11,9%) y el dial de Mediaset (7,6%).

La 1

Telediario matinal124.000 16,0%

Telediario 11.334.000 14,7%

Telediario 21.254.000 11,9%

Antena 3

Noticias de la mañana170.000 14,6%

Antena 3 noticias 12.136.000 23,6%

Antena 3 noticias 22.061.000 19,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1450.000 6,8%

Noticias Cuatro 2394.000 4,4%

Telecinco

El matinal58.000 8,5%

El matinal119.000 10,0%

Informativos Telecinco 15:00930.000 10,3%

Informativos Telecinco 21:00793.000 7,6%

laSexta

laSexta Noticias 14h611.000 7,9%

laSexta Noticias: Jugones477.000 5,2%

laSexta Noticias 20h638.000 7,1%

