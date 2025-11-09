Por Redacción | |

El duelo entre 'La ruleta de la suerte noche' y 'Bailando con las estrellas' se ha recrudecido en la noche del sábado 8 de noviembre. Tras ampliarse la brecha entre ambos contenidos en el primer encuentro del mes, tanto la propuesta de Antena 3 como la de Telecinco han sido capaces de liderar en sus respectivas franjas. Esta aproximación responde en parte al descenso del concurso presentado por Jorge Fernández, que firma un 10,8% tras ceder -0,3 puntos.

Sin embargo, el factor predominante es la subida del talent de Mediaset, que se repone de su mínimo de la temporada al elevarse +1,4 puntos a un 10,9%. En lo que respecta al número de espectadores, 'La ruleta' se lleva la palma con una media de 1,08 millones de televidentes, mientras que 'Bailando con las estrellas' se sitúa en 827.000. La tercera en discordia es La 1 con su apuesta por el cine, que anota un 10,3%.

'La ruleta de la suerte noche' retiene el doble dígito en Antena 3

También se encuentra al alza 'laSexta Xplica!', que firma sus mejores cifras de la temporada al rubricar un 7,4% de cuota de pantalla con la visita de El Gran Wyoming. De hecho, el formato de actualidad política rebasa el medio millón de espectadores y aúpa al dial verde a su mejor sábado de la temporada. Por su parte, 'El Blockbuster' de Cuatro alcanza un 7,1% con 'The Creator'.

El ranking diario de cadenas contiene un sorpasso que no se había producido en toda la semana y que no tenía lugar desde el domingo 2 de noviembre, y es que La 1 se sitúa en la cima con un 10,5% al desbancar a Antena 3, que se sitúa en el umbral del doble dígito con un 10%. Telecinco marca un 8,1%, por lo que queda a medio camino entre las dos competidoras por el liderato y Cuatro (6,5%) y laSexta (6,2%). Entre las temáticas destaca Trece con un 2,4%.

El Gran Wyoming en la última emisión de 'laSexta Xplica!'

Antena 3 lidera en informativos

Los telediarios más vistos son los de Antena 3, que se impone en ambas ediciones. A la hora de la comida, 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasa con un 20,1% y más de 1,7 millones de televidentes, mientras que La 1 firma un 14,5% y Telecinco observa desde un distante 7,9%. Por la noche, el dial naranja de Atresmedia domina con un 12,3% frente al 10,6% de la cadena pública y el 7,8% del canal de Mediaset España.

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas