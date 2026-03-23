AUDIENCIAS TDT SÁBADO 21 DE MARZO

'CSI: Nueva York' lidera con un 3,2% en Energy y cuela tres capítulos más en el ranking de lo más visto

El cine de Trece y BeMad también destacan, con dos películas de cada cadena en el Top 10.

Por RedacciónPublicado: Lunes 23 Marzo 2026 08:53 | Última actualización: Lunes 23 Marzo 2026 10:05

Audiencias Sábado 21 de Marzo de 2026

En la jornada del sábado destaca 'CSI: NY', pues no solo es lo más visto del día con un capítulo que reúne a 335.000 espectadores en Energy, sino que otros tres capítulos se cuelan en este ranking. Además, también aparecen en el Top 10 dos películas de Trece ('Open Range' y 'Difícil de matar') y otras dos de BeMad ('Hora punta 3' y 'La venganza del conde de Montecristo', mientras que el listado lo completan 'El último cazador de brujas' en Neox y un capítulo de 'La que se avecina' en FDF, cadena que lidera con un 2,3% de media.

Chris Tucker y Jackie Chan, en 'Hora punta 3'

Ranking cadenas TDT Sábado, 21 de Marzo de 2026

FDF 2,3%

Energy 2,3%

TRECE 2,3%

BEMADtv 2,3%

Neox 2,0%

Atreseries 1,8%

Divinity 1,5%

DMAX 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

Teledeporte 1,4%

Squirrel 1,4%

Clan TVE 1,2%

Nova 1,2%

Mega (España) 1,1%

DKiss 1,0%

Ten 1,0%

Boing 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Nueva York Mala sangre
22:29
23:13
335.000
3,2%
TRECE
Cine Open range
17:50
20:22
323.000
3,9%
Energy
CSI: Nueva York Sangre por sangre
23:13
24:13
263.000
3,0%
Energy
CSI: Nueva York Charla poco amistosa
21:32
22:29
262.000
2,5%
BEMADtv
Cine Hora punta 3
16:47
18:22
243.000
2,9%
TRECE
Cine Difícil de matar
22:05
23:41
240.000
2,4%
Energy
CSI: Nueva York La planta 34
20:45
21:32
230.000
2,3%
Neox
Cine El último cazador de brujas
15:20
17:26
228.000
2,6%
BEMADtv
Cine La venganza del conde de Montecristo
22:17
24:35
227.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una tómbola gay, un hijo ...
14:16
16:07
214.000
2,5%

Ranking FDF (2,3%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una tómbola gay, un hijo ...
14:16
16:07
214.000
2,5%
FDF
Cine Ocho apellidos catalanes
22:20
24:17
204.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una presidenta acorralada, un ...
20:08
22:15
187.000
1,9%
FDF
El pueblo
16:07
17:57
165.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un brócoli humano, un derrape ...
17:57
20:08
153.000
1,9%

Ranking Energy (2,3%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Nueva York Mala sangre
22:29
23:13
335.000
3,2%
Energy
CSI: Nueva York Sangre por sangre
23:13
24:13
263.000
3,0%
Energy
CSI: Nueva York Charla poco amistosa
21:32
22:29
262.000
2,5%
Energy
CSI: Nueva York La planta 34
20:45
21:32
230.000
2,3%
Energy
CSI: Nueva York Vacaciones
19:52
20:45
206.000
2,3%

Ranking TRECE (2,3%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Open range
17:50
20:22
323.000
3,9%
TRECE
Cine Difícil de matar
22:05
23:41
240.000
2,4%
TRECE
Tu cine Al filo de la muerte
20:22
22:05
198.000
2,0%
TRECE
Cine Mensajero del futuro (The postman)
14:44
17:50
181.000
2,1%
TRECE
Cine Buscando justicia
23:42
25:14
116.000
1,7%

Ranking BEMADtv (2,3%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Hora punta 3
16:47
18:22
243.000
2,9%
BEMADtv
Cine La venganza del conde de Montecristo
22:17
24:35
227.000
2,5%
BEMADtv
Cine Shanghai kid: Del este al oeste
18:22
20:22
210.000
2,5%
BEMADtv
Cine Los rebeldes de Shanghai
20:22
22:17
209.000
2,1%
BEMADtv
Cine Hora punta 2
15:01
16:47
174.000
2,0%

Ranking Neox (2,0%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine El último cazador de brujas
15:20
17:26
228.000
2,6%
Neox
Cine Frequency
19:39
22:02
210.000
2,2%
Neox
Cine Riddick
17:28
19:39
207.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:26
14:53
160.000
2,0%
Neox
Los Simpson
14:00
14:26
155.000
2,4%

Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Les anses d'Arlet
22:15
23:10
200.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el trópico La cherry
23:10
24:06
186.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el trópico Rocher Jacob
24:06
25:02
172.000
2,7%
Atreseries
Crimen en el paraíso
16:55
22:15
145.000
1,6%
Atreseries
Regreso al paraiso
15:50
16:55
116.000
1,3%

Ranking Divinity (1,5%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Megan y Greg
21:25
22:22
143.000
1,4%
Divinity
La casa de mis sueños Francesca y Parker
17:49
18:44
143.000
1,8%
Divinity
The Good Doctor Adiós
23:54
24:43
139.000
2,0%
Divinity
La casa de mis sueños Kate y Dave
19:30
20:25
132.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños Kathleen y Steve
18:44
19:30
123.000
1,5%

Ranking DMAX (1,5%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Seprona en acción
20:01
20:23
162.000
1,8%
DMAX
Seprona en acción
20:27
21:00
148.000
1,6%
DMAX
Seprona en acción
19:11
19:33
146.000
1,8%
DMAX
091 alerta policía
21:01
21:54
137.000
1,3%
DMAX
¡Me lo quedo!
12:05
12:26
127.000
3,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h: última hora Fernando ...
11:14
11:20
182.000
6,4%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h: en directo Lara ...
11:33
11:38
142.000
4,7%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:00
14:25
128.000
3,5%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:57
15:43
126.000
1,4%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h: última hora María Jesús ...
10:38
10:46
124.000
4,7%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
18:27
21:26
198.000
2,3%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo en pista cubierta: ...
22:12
22:20
140.000
1,3%
Teledeporte
Fútbol sala: Copa de España Barcelona-Palma ...
21:30
23:13
136.000
1,3%
Teledeporte
Gran estadio
16:14
21:26
129.000
1,5%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
10:00
14:02
110.000
3,3%

Ranking Squirrel (1,4%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El hombre del presidente 2
20:36
22:03
204.000
2,0%
Squirrel
Cine La negociadora
22:04
23:18
168.000
1,6%
Squirrel
Cine Los invasores (2017)
23:18
24:40
150.000
1,9%
Squirrel
Cine El hombre del presidente
19:05
20:36
145.000
1,7%
Squirrel
Cine Tolerancia cero
17:40
19:05
108.000
1,3%

Ranking Clan TVE (1,2%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La patrulla canina
12:14
12:25
127.000
3,9%
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
11:08
11:30
121.000
4,2%
Clan TVE
La patrulla canina
12:25
12:36
120.000
3,5%
Clan TVE
La patrulla canina
12:04
12:14
117.000
3,6%
Clan TVE
Cine Percy Jackson y el mar de los ...
21:34
23:07
113.000
1,1%

Ranking Nova (1,2%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
21:23
22:19
161.000
1,5%
Nova
La tormenta
22:19
23:00
151.000
1,4%
Nova
La tormenta
20:34
21:23
143.000
1,5%
Nova
La tormenta
19:44
20:34
131.000
1,5%
Nova
Secretos de familia
23:00
23:11
115.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:32
23:54
151.000
1,6%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:16
22:32
127.000
1,2%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:54
25:23
92.000
1,5%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
20:08
21:16
87.000
0,9%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:50
20:08
87.000
1,0%

Ranking DKiss (1,0%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Sí, quiero ese vestido
15:15
16:08
112.000
1,2%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:50
15:15
102.000
1,2%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:25
14:50
102.000
1,3%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:39
21:20
94.000
1,0%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:00
14:25
85.000
1,3%

Ranking Ten (1,0%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:41
20:30
98.000
1,1%
Ten
Misterios y escándalos Muerte por redes ...
22:23
23:16
97.000
0,9%
Ten
Misterios y escándalos Aaron Hernández, McNair ...
23:16
24:08
96.000
1,1%
Ten
Misterios y escándalos Bobbi Kristina Brown: ...
21:26
22:23
85.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
18:43
19:41
84.000
1,0%

Ranking Boing (0,8%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
21:30
22:59
111.000
1,1%
Boing
Teen titans go!
20:49
20:59
88.000
0,9%
Boing
Teen titans go!
20:39
20:49
84.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:01
15:11
84.000
0,9%
Boing
Cine Lego Batman: La película: El regreso de ...
15:17
16:32
81.000
0,9%
