En la jornada del sábado destaca 'CSI: NY', pues no solo es lo más visto del día con un capítulo que reúne a 335.000 espectadores en Energy, sino que otros tres capítulos se cuelan en este ranking. Además, también aparecen en el Top 10 dos películas de Trece ('Open Range' y 'Difícil de matar') y otras dos de BeMad ('Hora punta 3' y 'La venganza del conde de Montecristo', mientras que el listado lo completan 'El último cazador de brujas' en Neox y un capítulo de 'La que se avecina' en FDF, cadena que lidera con un 2,3% de media.
Ranking cadenas TDT Sábado, 21 de Marzo de 2026
Ranking programas TDT Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York Mala sangre
22:29
23:13
335.000
3,2%
Cine Open range
17:50
20:22
323.000
3,9%
CSI: Nueva York Sangre por sangre
23:13
24:13
263.000
3,0%
CSI: Nueva York Charla poco amistosa
21:32
22:29
262.000
2,5%
Cine Hora punta 3
16:47
18:22
243.000
2,9%
Cine Difícil de matar
22:05
23:41
240.000
2,4%
CSI: Nueva York La planta 34
20:45
21:32
230.000
2,3%
Cine El último cazador de brujas
15:20
17:26
228.000
2,6%
Cine La venganza del conde de Montecristo
22:17
24:35
227.000
2,5%
La que se avecina Una tómbola gay, un hijo ...
14:16
16:07
214.000
2,5%
Ranking FDF (2,3%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una tómbola gay, un hijo ...
14:16
16:07
214.000
2,5%
Cine Ocho apellidos catalanes
22:20
24:17
204.000
2,2%
La que se avecina Una presidenta acorralada, un ...
20:08
22:15
187.000
1,9%
El pueblo
16:07
17:57
165.000
1,9%
La que se avecina Un brócoli humano, un derrape ...
17:57
20:08
153.000
1,9%
Ranking Energy (2,3%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York Mala sangre
22:29
23:13
335.000
3,2%
CSI: Nueva York Sangre por sangre
23:13
24:13
263.000
3,0%
CSI: Nueva York Charla poco amistosa
21:32
22:29
262.000
2,5%
CSI: Nueva York La planta 34
20:45
21:32
230.000
2,3%
CSI: Nueva York Vacaciones
19:52
20:45
206.000
2,3%
Ranking TRECE (2,3%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Open range
17:50
20:22
323.000
3,9%
Cine Difícil de matar
22:05
23:41
240.000
2,4%
Tu cine Al filo de la muerte
20:22
22:05
198.000
2,0%
Cine Mensajero del futuro (The postman)
14:44
17:50
181.000
2,1%
Cine Buscando justicia
23:42
25:14
116.000
1,7%
Ranking BEMADtv (2,3%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Hora punta 3
16:47
18:22
243.000
2,9%
Cine La venganza del conde de Montecristo
22:17
24:35
227.000
2,5%
Cine Shanghai kid: Del este al oeste
18:22
20:22
210.000
2,5%
Cine Los rebeldes de Shanghai
20:22
22:17
209.000
2,1%
Cine Hora punta 2
15:01
16:47
174.000
2,0%
Ranking Neox (2,0%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El último cazador de brujas
15:20
17:26
228.000
2,6%
Cine Frequency
19:39
22:02
210.000
2,2%
Cine Riddick
17:28
19:39
207.000
2,5%
Los Simpson
14:26
14:53
160.000
2,0%
Los Simpson
14:00
14:26
155.000
2,4%
Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Les anses d'Arlet
22:15
23:10
200.000
1,9%
Crimen en el trópico La cherry
23:10
24:06
186.000
2,1%
Crimen en el trópico Rocher Jacob
24:06
25:02
172.000
2,7%
Crimen en el paraíso
16:55
22:15
145.000
1,6%
Regreso al paraiso
15:50
16:55
116.000
1,3%
Ranking Divinity (1,5%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Megan y Greg
21:25
22:22
143.000
1,4%
La casa de mis sueños Francesca y Parker
17:49
18:44
143.000
1,8%
The Good Doctor Adiós
23:54
24:43
139.000
2,0%
La casa de mis sueños Kate y Dave
19:30
20:25
132.000
1,6%
La casa de mis sueños Kathleen y Steve
18:44
19:30
123.000
1,5%
Ranking DMAX (1,5%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Seprona en acción
20:01
20:23
162.000
1,8%
Seprona en acción
20:27
21:00
148.000
1,6%
Seprona en acción
19:11
19:33
146.000
1,8%
091 alerta policía
21:01
21:54
137.000
1,3%
¡Me lo quedo!
12:05
12:26
127.000
3,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h: última hora Fernando ...
11:14
11:20
182.000
6,4%
Fin de semana 24h: en directo Lara ...
11:33
11:38
142.000
4,7%
Fin de semana 24h
10:00
14:25
128.000
3,5%
Teled. fin semana 1
14:57
15:43
126.000
1,4%
Fin de semana 24h: última hora María Jesús ...
10:38
10:46
124.000
4,7%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
18:27
21:26
198.000
2,3%
Atletismo: Campeonato del mundo en pista cubierta: ...
22:12
22:20
140.000
1,3%
Fútbol sala: Copa de España Barcelona-Palma ...
21:30
23:13
136.000
1,3%
Gran estadio
16:14
21:26
129.000
1,5%
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
10:00
14:02
110.000
3,3%
Ranking Squirrel (1,4%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El hombre del presidente 2
20:36
22:03
204.000
2,0%
Cine La negociadora
22:04
23:18
168.000
1,6%
Cine Los invasores (2017)
23:18
24:40
150.000
1,9%
Cine El hombre del presidente
19:05
20:36
145.000
1,7%
Cine Tolerancia cero
17:40
19:05
108.000
1,3%
Ranking Clan TVE (1,2%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La patrulla canina
12:14
12:25
127.000
3,9%
La casa de muñecas de Gabby
11:08
11:30
121.000
4,2%
La patrulla canina
12:25
12:36
120.000
3,5%
La patrulla canina
12:04
12:14
117.000
3,6%
Cine Percy Jackson y el mar de los ...
21:34
23:07
113.000
1,1%
Ranking Nova (1,2%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:23
22:19
161.000
1,5%
La tormenta
22:19
23:00
151.000
1,4%
La tormenta
20:34
21:23
143.000
1,5%
La tormenta
19:44
20:34
131.000
1,5%
Secretos de familia
23:00
23:11
115.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:32
23:54
151.000
1,6%
Batalla de restaurantes
21:16
22:32
127.000
1,2%
Pesadilla en la cocina
23:54
25:23
92.000
1,5%
Pesadilla en la cocina
20:08
21:16
87.000
0,9%
Pesadilla en la cocina
18:50
20:08
87.000
1,0%
Ranking DKiss (1,0%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sí, quiero ese vestido
15:15
16:08
112.000
1,2%
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:50
15:15
102.000
1,2%
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:25
14:50
102.000
1,3%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:39
21:20
94.000
1,0%
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:00
14:25
85.000
1,3%
Ranking Ten (1,0%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:41
20:30
98.000
1,1%
Misterios y escándalos Muerte por redes ...
22:23
23:16
97.000
0,9%
Misterios y escándalos Aaron Hernández, McNair ...
23:16
24:08
96.000
1,1%
Misterios y escándalos Bobbi Kristina Brown: ...
21:26
22:23
85.000
0,8%
Caso cerrado
18:43
19:41
84.000
1,0%
Ranking Boing (0,8%) - Sábado, 21 de Marzo de 2026