'Atrapa un millón' (11,2%) vuelve a imponerse a 'Got Talent' (9,3%) y el cine de La 1 (7,8%)

Por Redacción | |

La noche del sábado sigue sin contar con grandes alardes por parte de las cadenas generalistas. Aun así, Antena 3 vuelve a marcarse un tanto gracias a 'Atrapa un millón', que es, una vez más, el único contenido capaz de situarse en el doble dígito en pleno prime time. El concurso presentado por Manel Fuentes preserva su dominio al anotar un ligeramente descendente 11,2% de share, el cual se traduce en una media de 1,095 millones de espectadores.

De la misma manera, 'Got Talent España' ve mermado su impacto en un par de décimas, aunque en su caso lo hace desde el unidígito, ya que marca un 9,3% con 819.000 fieles. En cambio, La 1 sí consigue mejorar su desempeño con el 7,8% de cuota de pantalla de la película 'La promesa de Irene', si bien es cierto que su precedente más inmediato era el fracaso estrepitoso que sufrió 'Barbie' (4,9%) la semana previa.

Risto Mejide se emociona en 'Got Talent España'

Aun así, la oferta cinematográfica de la cadena pública no consigue ubicarse en tercera posición, ya que esa plaza es ocupada por 'El Blockbuster' de Cuatro, que se eleva a un 8,5% con 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'. Por último, 'laSexta Xplica!' se deja -0,5 puntos en una semana al rubricar un 7,2% de share con una media de 571.000 televidentes.

En cuanto al ranking diario de cadenas, Antena 3 no ve interrumpida su racha y repite en primera posición con un 10,8% del share global a lo largo del sábado 21 de marzo. A su vez, La 1 pierde el doble dígito con un 9,5%, aunque mantiene una distancia prudencial con respecto a Telecinco (8%). Después aparecen Cuatro (6,5%) y laSexta (6,2%), mientras que Energy (2,3%) es el canal temático más destacado.

'La promesa de Irene' es el 'Plan de c1ne' de La 1

Hegemonía informativa

'Antena 3 noticias fin de semana' se lleva la palma en ambas ediciones. En la primera amasa un enorme 23,1% con una media de 2,092 millones de espectadores, imponiéndose a la propuesta de La 1 (12,9%) y la de Telecinco (9,3%). Por la noche, el telediario de Antena 3 lidera con un 12,1% frente al 10,8% de la pública y el 9% de la cadena de Mediaset.

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