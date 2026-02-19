El huracán Nova arrasa con seis telenovelas en lo más alto del ranking de TDT

FDF y Nova dominan la jornada del miércoles 18 de febrero al promediar un 2,2%, seguidos de Energy (2%) y Atreseries (1,8%). El canal temático de Atresmedia dedicado a las telenovelas arrasa con seis entregas ocupando las primeras posiciones del ranking de TDT: 'Vino el amor' (3,8%), 'Leyla' (2,3%), 'Emanet' (3%), 'El amor invencible' (2,4%), 'Marina' (3,2%) y 'Cuando seas mías' (3,1%). Mientras que 'The Big Bang Theory' demuestra su fortaleza en Neox con 245.000 espectadores y un 2,5%, así como 'La que se avecina' en FDF con dos entregas (2,7% y 1,8%).
Ranking cadenas TDT Miércoles, 18 de Febrero de 2026
2,2%
2,2%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
Ranking programas TDT Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
19:34
20:10
339.000
3,8%
Leyla
21:40
23:11
299.000
2,3%
Emanet
14:59
16:29
288.000
3,0%
El amor invencible
20:10
21:40
273.000
2,4%
Marina
17:59
19:34
253.000
3,2%
Cuando seas mia
16:29
17:59
251.000
3,1%
The Big Bang Theory
20:12
20:30
245.000
2,5%
Fbi most wanted - ¿te enteras?
22:54
23:46
240.000
2,4%
La que se avecina - un kit de terrorista,una yoko ono ...
15:39
17:27
240.000
2,7%
La que se avecina - una rehabilitacion integral,un ...
20:56
22:56
229.000
1,8%
Ranking FDF (2,2%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - un kit de terrorista,una yoko ono ...
15:39
17:27
240.000
2,7%
La que se avecina - una rehabilitacion integral,un ...
20:56
22:56
229.000
1,8%
La que se avecina - un pique,un show y un cuenco ...
13:57
15:39
175.000
2,0%
La que se avecina - dos juicios,un reality-show y una ...
17:27
19:14
170.000
2,2%
La que se avecina - un mayorista filantropo,un putero ...
19:14
20:56
162.000
1,7%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
19:34
20:10
339.000
3,8%
Leyla
21:40
23:11
299.000
2,3%
Emanet
14:59
16:29
288.000
3,0%
El amor invencible
20:10
21:40
273.000
2,4%
Marina
17:59
19:34
253.000
3,2%
Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi most wanted - ¿te enteras?
22:54
23:46
240.000
2,4%
Fbi most wanted - el arte de morir
22:00
22:54
203.000
1,6%
Fbi most wanted - ganador
21:06
22:00
193.000
1,5%
Fbi most wanted - desaparecido
23:46
24:43
174.000
2,7%
Distrito 8
20:15
26:18
174.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
22:00
22:47
222.000
1,7%
Forever
23:46
24:36
207.000
3,2%
Forever
22:47
23:46
197.000
1,9%
Rizzoli & Isles
15:02
15:54
181.000
1,9%
Hudson & Rex
20:07
21:02
171.000
1,7%
Ranking TRECE (1,7%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western - amigos hasta la muerte
18:39
20:51
208.000
2,3%
El cascabel
22:15
24:32
205.000
2,1%
Tu cine - historia de un condenado
20:53
22:15
205.000
1,6%
Trece y cope es noticia
20:30
20:43
201.000
2,0%
Sesion doble - barbarosa
16:59
18:36
172.000
2,2%
Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
20:12
20:30
245.000
2,5%
Los Simpson
15:23
15:48
211.000
2,2%
Los Simpson
15:48
16:15
204.000
2,2%
The Big Bang Theory
19:53
20:12
200.000
2,2%
The Big Bang Theory
17:26
17:52
194.000
2,5%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - skyline
22:21
23:54
206.000
1,9%
Cine - en el valle de elah
20:16
22:21
181.000
1,5%
Cine - el imperio del fuego
15:40
17:40
155.000
1,8%
Cine - z,la ciudad perdida
17:40
20:16
140.000
1,7%
Cine - colonia v
23:54
25:31
101.000
2,1%
Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:07
22:29
153.000
1,1%
Alienigenas - el misterio de la civilizacion perdida ...
23:32
24:20
146.000
2,0%
Alienigenas - los alertadores
22:36
23:25
145.000
1,3%
Pesca radical
18:51
19:44
142.000
1,7%
Expedicion al pasado
14:59
15:58
137.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
156.000
4,2%
Forjado a fuego - la katana japonesa de hattori hanzo ...
21:58
22:46
152.000
1,2%
La casa de empeños
20:10
21:04
138.000
1,3%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
136.000
1,8%
Vida bajo cero
16:13
17:03
133.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:02
24:33
191.000
2,4%
La noche en 24h:portada - armando zerolo
22:05
23:02
124.000
1,0%
Deportes 2
21:37
21:44
117.000
0,9%
La tarde en 24h:en directo - propuesta de rufian para ...
19:02
19:47
103.000
1,2%
D.reg(diario 24 horas:en directo) - sesion de control ...
08:56
10:43
94.000
4,2%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:06
22:02
142.000
1,1%
Tu casa a juicio
20:15
21:06
130.000
1,2%
Harry wild
24:04
24:57
97.000
1,8%
Harry wild
23:09
24:04
88.000
1,0%
Vender para comprar
14:43
15:43
80.000
0,8%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Jjoo curling:femenino - suiza-dinamarca
21:11
21:47
142.000
1,1%
Jjoo snowboard:femenino(d) - slopestyle
18:23
19:24
115.000
1,5%
Jjoo esqui acrobatico:femenino(d) - aerials ...
16:02
16:45
110.000
1,2%
Jjoo curling:femenino - suiza-dinamarca
20:17
20:26
105.000
1,1%
Fútbol sala:copa del rey - elpozo murcia t.-barcelona ...
19:31
21:08
102.000
1,0%
Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
18:17
19:05
102.000
1,3%
Caso cerrado
19:05
20:00
101.000
1,2%
Caso cerrado
15:22
16:23
93.000
1,0%
Enterrados - una de los nuestros
23:59
24:56
88.000
1,6%
Caso cerrado
17:22
18:17
84.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - mas alla de la ley(2019)
22:03
23:25
139.000
1,1%
Cine - la leyenda de sam guard
19:23
20:40
100.000
1,1%
Cine - diario de una ninfomana
23:25
24:57
91.000
1,4%
Cine - 30 winchester para el diablo
16:11
17:39
77.000
0,9%
Justicia extrema - justicia letal
20:41
22:03
76.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Una casa de locos
20:59
21:09
133.000
1,1%
Bob Esponja
21:10
21:22
122.000
1,0%
Una casa de locos
20:48
20:59
116.000
1,0%
Bob Esponja
21:22
21:33
114.000
0,9%
Una casa de locos
20:38
20:48
113.000
1,1%
Ranking DKiss (0,8%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinos de america
16:31
17:29
89.000
1,1%
Asesinos de america
17:29
18:26
80.000
1,0%
Crimenes en la red
15:33
16:31
76.000
0,8%
Maestros de la restauración
08:56
09:50
56.000
2,7%
Menuda es mi suegra
21:10
22:09
55.000
0,4%
Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026