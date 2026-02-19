FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 18 DE FEBRERO

El huracán Nova arrasa con seis telenovelas en lo más alto del ranking de TDT

'Vino el amor' (3,8%), 'Leyla' (2,3%), 'Emanet' (3%), 'El amor invencible' (2,4%), 'Marina' (3,2%) y 'Cuando seas mías' (3,1%) triunfan en la franja de tarde y noche de Nova.

Por RedacciónPublicado: Jueves 19 Febrero 2026 09:56 (hace 12 horas) | Última actualización: Jueves 19 Febrero 2026 10:19 (hace 11 horas)

Audiencias Miércoles 18 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    12,1%

  • logotelecinco

    8,7%

  • logolasexta

    6,6%

  • logocuatro

    5,7%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,2%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,0%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logo13tv

    1,7%

  • logoneox

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logoteledeporte

    1,0%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logodkiss

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoboing

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

FDF y Nova dominan la jornada del miércoles 18 de febrero al promediar un 2,2%, seguidos de Energy (2%) y Atreseries (1,8%). El canal temático de Atresmedia dedicado a las telenovelas arrasa con seis entregas ocupando las primeras posiciones del ranking de TDT: 'Vino el amor' (3,8%), 'Leyla' (2,3%), 'Emanet' (3%), 'El amor invencible' (2,4%), 'Marina' (3,2%) y 'Cuando seas mías' (3,1%). Mientras que 'The Big Bang Theory' demuestra su fortaleza en Neox con 245.000 espectadores y un 2,5%, así como 'La que se avecina' en FDF con dos entregas (2,7% y 1,8%).

La comedia &#39;The Big Bang Theory&#39; se hace un hueco entre tanta telenovela
Ranking cadenas TDT Miércoles, 18 de Febrero de 2026

FDF 2,2%

Nova 2,2%

Energy 2,0%

Atreseries 1,8%

TRECE 1,7%

Neox 1,6%

BEMADtv 1,6%

DMAX 1,5%

Mega (España) 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

Divinity 1,0%

Teledeporte 1,0%

Ten 1,0%

Squirrel 1,0%

Clan TVE 0,9%

DKiss 0,8%

Boing 0,7%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
19:34
20:10
339.000
3,8%
Nova
Leyla
21:40
23:11
299.000
2,3%
Nova
Emanet
14:59
16:29
288.000
3,0%
Nova
El amor invencible
20:10
21:40
273.000
2,4%
Nova
Marina
17:59
19:34
253.000
3,2%
Nova
Cuando seas mia
16:29
17:59
251.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory
20:12
20:30
245.000
2,5%
Energy
Fbi most wanted - ¿te enteras?
22:54
23:46
240.000
2,4%
FDF
La que se avecina - un kit de terrorista,una yoko ono ...
15:39
17:27
240.000
2,7%
FDF
La que se avecina - una rehabilitacion integral,un ...
20:56
22:56
229.000
1,8%

Ranking FDF (2,2%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - un kit de terrorista,una yoko ono ...
15:39
17:27
240.000
2,7%
FDF
La que se avecina - una rehabilitacion integral,un ...
20:56
22:56
229.000
1,8%
FDF
La que se avecina - un pique,un show y un cuenco ...
13:57
15:39
175.000
2,0%
FDF
La que se avecina - dos juicios,un reality-show y una ...
17:27
19:14
170.000
2,2%
FDF
La que se avecina - un mayorista filantropo,un putero ...
19:14
20:56
162.000
1,7%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
19:34
20:10
339.000
3,8%
Nova
Leyla
21:40
23:11
299.000
2,3%
Nova
Emanet
14:59
16:29
288.000
3,0%
Nova
El amor invencible
20:10
21:40
273.000
2,4%
Nova
Marina
17:59
19:34
253.000
3,2%

Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi most wanted - ¿te enteras?
22:54
23:46
240.000
2,4%
Energy
Fbi most wanted - el arte de morir
22:00
22:54
203.000
1,6%
Energy
Fbi most wanted - ganador
21:06
22:00
193.000
1,5%
Energy
Fbi most wanted - desaparecido
23:46
24:43
174.000
2,7%
Energy
Distrito 8
20:15
26:18
174.000
2,0%

Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:00
22:47
222.000
1,7%
Atreseries
Forever
23:46
24:36
207.000
3,2%
Atreseries
Forever
22:47
23:46
197.000
1,9%
Atreseries
Rizzoli & Isles
15:02
15:54
181.000
1,9%
Atreseries
Hudson & Rex
20:07
21:02
171.000
1,7%

Ranking TRECE (1,7%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western - amigos hasta la muerte
18:39
20:51
208.000
2,3%
TRECE
El cascabel
22:15
24:32
205.000
2,1%
TRECE
Tu cine - historia de un condenado
20:53
22:15
205.000
1,6%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:43
201.000
2,0%
TRECE
Sesion doble - barbarosa
16:59
18:36
172.000
2,2%

Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:12
20:30
245.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:23
15:48
211.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:48
16:15
204.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
19:53
20:12
200.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:26
17:52
194.000
2,5%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - skyline
22:21
23:54
206.000
1,9%
BEMADtv
Cine - en el valle de elah
20:16
22:21
181.000
1,5%
BEMADtv
Cine - el imperio del fuego
15:40
17:40
155.000
1,8%
BEMADtv
Cine - z,la ciudad perdida
17:40
20:16
140.000
1,7%
BEMADtv
Cine - colonia v
23:54
25:31
101.000
2,1%

Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:07
22:29
153.000
1,1%
DMAX
Alienigenas - el misterio de la civilizacion perdida ...
23:32
24:20
146.000
2,0%
DMAX
Alienigenas - los alertadores
22:36
23:25
145.000
1,3%
DMAX
Pesca radical
18:51
19:44
142.000
1,7%
DMAX
Expedicion al pasado
14:59
15:58
137.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
156.000
4,2%
Mega (España)
Forjado a fuego - la katana japonesa de hattori hanzo ...
21:58
22:46
152.000
1,2%
Mega (España)
La casa de empeños
20:10
21:04
138.000
1,3%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
136.000
1,8%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:13
17:03
133.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:02
24:33
191.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada - armando zerolo
22:05
23:02
124.000
1,0%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:44
117.000
0,9%
Canal 24 Horas
La tarde en 24h:en directo - propuesta de rufian para ...
19:02
19:47
103.000
1,2%
Canal 24 Horas
D.reg(diario 24 horas:en directo) - sesion de control ...
08:56
10:43
94.000
4,2%

Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:06
22:02
142.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
20:15
21:06
130.000
1,2%
Divinity
Harry wild
24:04
24:57
97.000
1,8%
Divinity
Harry wild
23:09
24:04
88.000
1,0%
Divinity
Vender para comprar
14:43
15:43
80.000
0,8%

Ranking Teledeporte (1,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Jjoo curling:femenino - suiza-dinamarca
21:11
21:47
142.000
1,1%
Teledeporte
Jjoo snowboard:femenino(d) - slopestyle
18:23
19:24
115.000
1,5%
Teledeporte
Jjoo esqui acrobatico:femenino(d) - aerials ...
16:02
16:45
110.000
1,2%
Teledeporte
Jjoo curling:femenino - suiza-dinamarca
20:17
20:26
105.000
1,1%
Teledeporte
Fútbol sala:copa del rey - elpozo murcia t.-barcelona ...
19:31
21:08
102.000
1,0%

Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
18:17
19:05
102.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
19:05
20:00
101.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
15:22
16:23
93.000
1,0%
Ten
Enterrados - una de los nuestros
23:59
24:56
88.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
17:22
18:17
84.000
1,1%

Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - mas alla de la ley(2019)
22:03
23:25
139.000
1,1%
Squirrel
Cine - la leyenda de sam guard
19:23
20:40
100.000
1,1%
Squirrel
Cine - diario de una ninfomana
23:25
24:57
91.000
1,4%
Squirrel
Cine - 30 winchester para el diablo
16:11
17:39
77.000
0,9%
Squirrel
Justicia extrema - justicia letal
20:41
22:03
76.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Una casa de locos
20:59
21:09
133.000
1,1%
Clan TVE
Bob Esponja
21:10
21:22
122.000
1,0%
Clan TVE
Una casa de locos
20:48
20:59
116.000
1,0%
Clan TVE
Bob Esponja
21:22
21:33
114.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:38
20:48
113.000
1,1%

Ranking DKiss (0,8%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de america
16:31
17:29
89.000
1,1%
DKiss
Asesinos de america
17:29
18:26
80.000
1,0%
DKiss
Crimenes en la red
15:33
16:31
76.000
0,8%
DKiss
Maestros de la restauración
08:56
09:50
56.000
2,7%
DKiss
Menuda es mi suegra
21:10
22:09
55.000
0,4%

Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 18 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:04
08:25
166.000
9,6%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:09
21:19
140.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
07:42
08:03
130.000
8,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:30
08:41
127.000
6,6%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:19
21:30
117.000
0,9%
