'Top Chef' (11,4%) sube en su nuevo día, pero no puede contra 'El capitán en Japón', que lidera con un 11,9%

La estrategia de cambiar de día 'Top Chef: dulces y famosos' saltando al miércoles ha funcionado, mejorando el share considerablemente respecto a su estreno. El programa de repostería con famosos sube al 11,4%, creciendo +2,2 puntos, aunque en espectadores no ocurre lo mismo, quedándose en 669.000 respecto a los 880.000 del domingo.
Sin embargo, esta subida no le ha servido para liderar la noche ni su franja, ya que Antena 3 despunta con 'El capitán en Japón', que también crece +0,4 puntos en siete días y anota un 11,9% con 814.000 espectadores. En Telecinco, 'Pura sangre' baja al 7,9% con 586.000 espectadores, dejándose casi un punto entero en comparación a la semana pasada.
En laSexta, el cine de su 'Taquillazo' alcanza un 6,1% con 444.000 espectadores con la película 'Asalto en París', mientras que 'Los Gipsy Kings' registran un 4,7% con 329.000 espectadores, bajando -1,7 puntos en siete días. En cuanto al access prime time, 'El hormiguero' no suelta el liderazgo con un 15,8% y más de dos millones de espectadores y 'La revuelta' marca un 10,4% con 1.336.000 espectadores.
'El capitán en Japón' lidera la noche con un 11,9%
Prime time
- 'Top Chef: dulces y famosos' (11,4%) sube +2,2 puntos, pero se deja más de 200.000 espectadores respecto al domingo
- +1 punto entero para 'El hormiguero' en una semana, que alcanza el 15,8%
- 'Los Gipsy Kings' se dejan -1,7 puntos en siete días y marcan un 4,7%
La revuelta - Juan Dávila-Tony Grox & LUCYCALYS1.336.000 10,4%
Top Chef: dulces y famosos669.000 11,4%
Cifras y letras536.000 4,3%
Cifras y letras790.000 5,9%
El hormiguero - Emiliano García-Page2.025.000 15,8%
Antena 3 presenta - El capitán en Japón1.276.000 11,6%
El capitán en Japón - Verdades como puños814.000 11,9%
First Dates669.000 5,4%
Horizonte874.000 6,9%
Los Gipsy Kings329.000 4,7%
First Dates1.044.000 8,2%
Pura sangre - Quince pasos586.000 7,9%
La sexta clave579.000 4,8%
El intermedio904.000 7,0%
El taquillazo - Asalto en París444.000 6,1%
laSexta emite 'Megalodón' en su late night y consigue un 3,8%
Late night
- 'El capitán en América' y su reposición en el late (9,6%) también mejora +2 puntos enteros en una semana
- -0,9 puntos para el diario de 'GH Dúo', que registra un 7,1%
- 'Megalodón' en el late night de laSexta firma un 3,8% con 95.000 espectadores
Top Chef: Dulces y famosos150.000 8,2%
Conciertos radio 3 - Turista sueca25.000 1,5%
El capitán en América - Los miedos252.000 9,6%
Sportium game show79.000 5,2%
Los Gipsy Kings98.000 3,5%
GH Dúo: el diario289.000 7,1%
GH Dúo: la casa en directo177.000 6,6%
Gran Madrid show53.000 3,1%
El rey del mando - Más amor, por favor38.000 2,6%
Cine - Megalodón (2018)95.000 3,8%
'La promesa' alcanza un 12,4% y el millón de espectadores en la tarde de La 1
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' lidera su franja con un 14,2%, aunque cede un punto entero respecto al miércoles pasado
- Subida de +0,5 puntos para 'La promesa', que marca un 12,4% con un millón de espectadores
- 'Allá tú' es lo más visto de la tarde de Telecinco con un 9,3% y 946.000 espectadores
Directo al grano818.000 9,6%
Valle Salvaje822.000 10,8%
La promesa1.000.000 12,4%
Malas lenguas1.009.000 11,1%
Aquí la Tierra1.356.000 12,9%
Saber y ganar587.000 6,2%
Grandes documentales314.000 3,8%
Malas lenguas511.000 6,5%
Sukha134.000 1,5%
La gran aventura en tren de Nick Knowles208.000 1,9%
Deportes1.778.000 18,2%
Sueños de libertad1.275.000 14,2%
Y ahora, Sonsoles810.000 10,1%
Pasapalabra1.890.000 18,3%
Todo es mentira588.000 6,9%
Lo sabe no lo sabe451.000 5,5%
El tiempo justo712.000 8,6%
El diario de Jorge761.000 9,4%
¡Allá tú!946.000 9,3%
Zapeando573.000 6,5%
Más vale tarde490.000 6,1%
'Mañaneros 360' lidera su franja con un 16,7%
Mañana
- Buen 16,7% para 'Mañaneros 360', que reúne a 572.000 espectadores en su franja
- 'La ruleta de la suerte' sigue imparable con un 21,1% y más de 1,6 millones de espectadores
- +2,5 puntos en una semana para 'El programa de Ana Rosa' (13,8%) que conecta con 348.000 espectadores
La hora de La 1354.000 17,2%
Mañaneros 360572.000 16,7%
Espejo público319.000 11,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Pollo al curry con coles salteadas897.000 16,9%
La ruleta de la suerte1.633.000 21,1%
¡Toma salami! - la vida es un carnaval13.000 0,9%
Alerta cobra - días de perros10.000 0,5%
Alerta cobra - Encargadas, secuestradas, entregadas36.000 1,8%
Alerta cobra - Avaricia62.000 2,6%
En boca de todos262.000 7,6%
La mirada crítica156.000 8,6%
El programa de AR348.000 13,8%
Vamos a ver417.000 10,7%
El precio justo673.000 9,1%
Aruser@s el humorning195.000 13,1%
Aruser@s314.000 13,5%
Al rojo vivo294.000 7,3%
Entrevista - Yolanda Díaz250.000 6,6%
Informativos
Antena 3 no suelta las riendas del liderazgo en el terreno informativo. En su edición del mediodía consigue un 21,9% con más de 2,1 millones de espectadores, mientras que en la noche marca un 17,6%, también superando esa cifra. En La 1, sus 'Telediarios' registran un 14,4% con 1.391.000 espectadores en su edición de sobremesa y un 12,1% con 1.482.000 en la noche. Por su parte, Telecinco no alcanza el millón de espectadores en ninguna de sus ediciones, firmando un 9,6% y un 7,8%, respectivamente.
Telediario 11.391.000 14,4%
Deportes 11.339.000 13,9%
Telediario 21.482.000 12,1%
Deportes 21.346.000 10,4%
Antena 3 noticias 12.119.000 21,9%
Antena 3 noticias 22.167.000 17,6%
Noticias Cuatro 1537.000 7,2%
El desmarque cuatro 1456.000 4,8%
Noticias Cuatro 2529.000 5,4%
El desmarque: madrugada43.000 2,7%
El matinal117.000 9,2%
Informativos Telecinco 15:00931.000 9,6%
Informativos Telecinco 21:00950.000 7,8%
laSexta noticias 14h715.000 8,3%
laSexta noticias: jugones589.000 6,0%
laSexta noticias 20h678.000 6,9%