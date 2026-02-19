'Top Chef' (11,4%) sube en su nuevo día, pero no puede contra 'El capitán en Japón', que lidera con un 11,9%

Por Redacción | |

La estrategia de cambiar de día 'Top Chef: dulces y famosos' saltando al miércoles ha funcionado, mejorando el share considerablemente respecto a su estreno. El programa de repostería con famosos sube al 11,4%, creciendo +2,2 puntos, aunque en espectadores no ocurre lo mismo, quedándose en 669.000 respecto a los 880.000 del domingo.

Sin embargo, esta subida no le ha servido para liderar la noche ni su franja, ya que Antena 3 despunta con 'El capitán en Japón', que también crece +0,4 puntos en siete días y anota un 11,9% con 814.000 espectadores. En Telecinco, 'Pura sangre' baja al 7,9% con 586.000 espectadores, dejándose casi un punto entero en comparación a la semana pasada.

En laSexta, el cine de su 'Taquillazo' alcanza un 6,1% con 444.000 espectadores con la película 'Asalto en París', mientras que 'Los Gipsy Kings' registran un 4,7% con 329.000 espectadores, bajando -1,7 puntos en siete días. En cuanto al access prime time, 'El hormiguero' no suelta el liderazgo con un 15,8% y más de dos millones de espectadores y 'La revuelta' marca un 10,4% con 1.336.000 espectadores.

'El capitán en Japón' lidera la noche con un 11,9%

Prime time

'Top Chef: dulces y famosos' (11,4%) sube +2,2 puntos, pero se deja más de 200.000 espectadores respecto al domingo

+1 punto entero para 'El hormiguero' en una semana, que alcanza el 15,8%

'Los Gipsy Kings' se dejan -1,7 puntos en siete días y marcan un 4,7%

La 1

La revuelta - Juan Dávila-Tony Grox & LUCYCALYS1.336.000 10,4% Top Chef: dulces y famosos669.000 11,4%

La 2

Cifras y letras536.000 4,3% Cifras y letras790.000 5,9%

Antena 3

El hormiguero - Emiliano García-Page2.025.000 15,8% Antena 3 presenta - El capitán en Japón1.276.000 11,6% El capitán en Japón - Verdades como puños814.000 11,9%

Cuatro

First Dates669.000 5,4% Horizonte874.000 6,9% Los Gipsy Kings329.000 4,7%

Telecinco

First Dates1.044.000 8,2% Pura sangre - Quince pasos586.000 7,9%

laSexta

La sexta clave579.000 4,8% El intermedio904.000 7,0% El taquillazo - Asalto en París444.000 6,1%

laSexta emite 'Megalodón' en su late night y consigue un 3,8%

Late night

'El capitán en América' y su reposición en el late (9,6%) también mejora +2 puntos enteros en una semana

-0,9 puntos para el diario de 'GH Dúo', que registra un 7,1%

'Megalodón' en el late night de laSexta firma un 3,8% con 95.000 espectadores

La 1

Top Chef: Dulces y famosos150.000 8,2%

La 2

Conciertos radio 3 - Turista sueca25.000 1,5%

Antena 3

El capitán en América - Los miedos252.000 9,6% Sportium game show79.000 5,2%

Cuatro

Los Gipsy Kings98.000 3,5%

Telecinco

GH Dúo: el diario289.000 7,1% GH Dúo: la casa en directo177.000 6,6% Gran Madrid show53.000 3,1% El rey del mando - Más amor, por favor38.000 2,6%

laSexta

Cine - Megalodón (2018)95.000 3,8%

'La promesa' alcanza un 12,4% y el millón de espectadores en la tarde de La 1

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' lidera su franja con un 14,2%, aunque cede un punto entero respecto al miércoles pasado

Subida de +0,5 puntos para 'La promesa', que marca un 12,4% con un millón de espectadores

'Allá tú' es lo más visto de la tarde de Telecinco con un 9,3% y 946.000 espectadores

La 1

Directo al grano818.000 9,6% Valle Salvaje822.000 10,8% La promesa1.000.000 12,4% Malas lenguas1.009.000 11,1% Aquí la Tierra1.356.000 12,9%

La 2

Saber y ganar587.000 6,2% Grandes documentales314.000 3,8% Malas lenguas511.000 6,5% Sukha134.000 1,5% La gran aventura en tren de Nick Knowles208.000 1,9%

Antena 3

Deportes1.778.000 18,2% Sueños de libertad1.275.000 14,2% Y ahora, Sonsoles810.000 10,1% Pasapalabra1.890.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira588.000 6,9% Lo sabe no lo sabe451.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo712.000 8,6% El diario de Jorge761.000 9,4% ¡Allá tú!946.000 9,3%

laSexta

Zapeando573.000 6,5% Más vale tarde490.000 6,1%

'Mañaneros 360' lidera su franja con un 16,7%

Mañana

Buen 16,7% para 'Mañaneros 360', que reúne a 572.000 espectadores en su franja

'La ruleta de la suerte' sigue imparable con un 21,1% y más de 1,6 millones de espectadores

+2,5 puntos en una semana para 'El programa de Ana Rosa' (13,8%) que conecta con 348.000 espectadores

La 1

La hora de La 1354.000 17,2% Mañaneros 360572.000 16,7%

Antena 3

Espejo público319.000 11,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Pollo al curry con coles salteadas897.000 16,9% La ruleta de la suerte1.633.000 21,1%

Cuatro

¡Toma salami! - la vida es un carnaval13.000 0,9% Alerta cobra - días de perros10.000 0,5% Alerta cobra - Encargadas, secuestradas, entregadas36.000 1,8% Alerta cobra - Avaricia62.000 2,6% En boca de todos262.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica156.000 8,6% El programa de AR348.000 13,8% Vamos a ver417.000 10,7% El precio justo673.000 9,1%

laSexta

Aruser@s el humorning195.000 13,1% Aruser@s314.000 13,5% Al rojo vivo294.000 7,3% Entrevista - Yolanda Díaz250.000 6,6%

Informativos

Antena 3 no suelta las riendas del liderazgo en el terreno informativo. En su edición del mediodía consigue un 21,9% con más de 2,1 millones de espectadores, mientras que en la noche marca un 17,6%, también superando esa cifra. En La 1, sus 'Telediarios' registran un 14,4% con 1.391.000 espectadores en su edición de sobremesa y un 12,1% con 1.482.000 en la noche. Por su parte, Telecinco no alcanza el millón de espectadores en ninguna de sus ediciones, firmando un 9,6% y un 7,8%, respectivamente.

La 1

Telediario 11.391.000 14,4% Deportes 11.339.000 13,9% Telediario 21.482.000 12,1% Deportes 21.346.000 10,4%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.119.000 21,9% Antena 3 noticias 22.167.000 17,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1537.000 7,2% El desmarque cuatro 1456.000 4,8% Noticias Cuatro 2529.000 5,4% El desmarque: madrugada43.000 2,7%

Telecinco

El matinal117.000 9,2% Informativos Telecinco 15:00931.000 9,6% Informativos Telecinco 21:00950.000 7,8%

laSexta

laSexta noticias 14h715.000 8,3% laSexta noticias: jugones589.000 6,0% laSexta noticias 20h678.000 6,9%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas