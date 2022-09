Aura Garrido ('Un asunto privado'): "Marina y Amelia Folch no se parecen, de carácter son totalmente opuestas"

Aura Garrido protagoniza 'Un asunto privado', la primera serie de Bambú Producciones para Amazon Prime Video. En ella, la actriz da vida a Marina, una joven de la clase alta de Galicia que quiere cumplir los pasos de su padre y su hermano y unirse al cuerpo de policía. Sin embargo, la época en la que vive se lo impide y en ese juego entra su madre, doña Asunción, a la que interpreta Ángela Molina.

Ángela Molina es doña Asunción en 'Un asunto privado'

Pero no hay quien pare a Marina, y, junto a su mayordomo Héctor, hará todo lo posible por adelantarse a su hermano y al resto de agentes ede la ciudad. La plataforma de streaming estrena esta ficción policiaca el 16 de septiembre.

Uno de los temas clave de 'Un asunto privado' es el feminismo. En el caso de Marina, ¿qué es lo que hace que no se rinda pese a las continuas trabas que le ponen tanto su hermano y su madre como el sistema patriarcal de la época?

Aura Garrido: Es interesante. Hay algo de su carácter, que ella tiene mucha voluntad, valentía y arrojo, pero hay una parte muy importante que es cómo su padre la educó. La educación es muy importante en nuestra vida y su padre los educó a su hermano y a ella igual, entrenándolos para ser policías a través del juego. Como su padre la educó en que eso es posible y lo iba a hacer porque lo lleva dentro, ella no se lo ha cuestionado nunca, con lo cual es una tía que tiene su criterio muy claro y se mantiene firme en ese criterio. Cuando llega a la vida adulta y su padre no está y le ponen trabas, no entiende nada. A ella le han dicho toda la vida que lo puede hacer, ¿por qué ahora de repente no puede?

El desprecio a las prostitutas es un tema muy actual a día de hoy

Su madre mantiene el pensamiento contrario a su padre y no ve posible que Marina sea policía.

Ángela Molina: Doña Asunción sabe que tiene esa vocación porque la ha parido y sabe cómo es su hija. Sufre una contradicción porque piensa que ha criado a su hija libremente, pero no la escucha. La ha hecho tan libre que no la escucha. Como siente que es una carrera tan imposible hacia ella, se ampara bastante en el alcohol, fundirse los plomos a su bola, otro tipo de aburguesamiento cabal... Pero mi vocación consiste en proteger a mi hija de los peligros que sé que su vocación conlleva. Lo que pasa es que está zumbada en otra realidad porque no puede llegar a ella porque ella está en otra y no la necesita en este momento, tiene que escuchar su propia voz. Sabe que no le va a ser de ayuda en ese momento o pretende que no sea así, ya que igual sí le sería de ayuda, pero no es el momento. Sabe que la tiene incondicionalmente.

Aura Garrido y Jean Reno como Marina y Héctor en 'Un asunto privado'

¿Cuál es el origen de que Asunción esté en otra dimensión constantemente?

A.M.: A Marina en este momento le es favorable, lo fomenta. La engaña y no le dice las cosas que le pasan para no asustarla. Le hace vivir a su madre una realidad que no es para que no se preocupe, para evitarla sufrimiento y para que al mismo tiempo pueda seguir siendo libre en lo suyo. Sin embargo, eso las desconecta. De alguna manera, ellas saben que se quieren incondicionalmente, pero están en otra.

Respecto a lo que hablábamos del feminismo, es muy interesante el planteamiento de cómo se deja de lado a las víctimas por ser prostitutas. Incluso Marina recrimina esto diciendo que si son menos mujeres por ello.

A. G.: Para mí es muy interesante en la serie y me gustó mucho leerlo. Es un tema que a día de hoy es muy actual. Así como otras cosas podemos decir que han cambiado, este es un conflicto muy actual, entonces darle voz y tener una mirada sobre eso es muy importante.

Aunque Marina y Héctor se aman y se conciben como familia, no dejan de tener una relación laboral

A. M.: Yo también lo pienso. Son seres muy fragilizados porque socialmente tienen un lugar muy complejo y unos derechos que no sé hasta qué punto puedes hacer uso de ellos o tendrían que ser más favorables. Siempre, lo más frágiles y vulnerables, aunque no lo sean ellos personalmente porque son seres que ahondan sus vidas desde donde han decidido o saben o pueden, eso no es ni siquiera juzgable. Está muy bonito en la serie defender ese lugar de igualdad entre los series humanos hagan lo que hagan.

Marina mete a Héctor en más de un jaleo, pero él sigue fiel a ella ante todo. ¿Por qué crees que es así?

A. M.: Héctor la siente como familia pura. Es su bebé, su niña, la ha criado. Ha vivido con ella desde la infancia y la quiere como una hija. Sabe que ha perdido al tótem de su vida, que es su padre, y él está ocupando ese lugar dentro de otra forma diferente. Desde sus sentimientos, es su niña, que cuida y protege. Al mismo tiempo, tiene un don que ha ido desarrollando y se hace cada vez más patente en él, que va siendo cada vez más profesional. Gracias a la intrepidez de Marina, va cada vez alimentándose más y explorándolo.

A. G.: Hay algo interesante en la dinámica de ellos dos y es que al comienzo de la serie, aunque se aman y se conciben como familia, no dejan de tener una relación laboral y una diferencia de clases. Marina es la jefa de Héctor y Héctor es su mayordomo. Hay algo de que Marina lo manda constantemente porque es su empleado, su mayordomo, y ella ocupa este rol. A medida que va pasando la serie, por mucho que haya una relación personal y que se quieran, no deja de haber esa distancia. Es muy interesante esto porque según va sucediendo la serie, Marina va entendiendo muchas cosas y va mirando a Héctor desde otro lugar. Se va equilibrando esa relación, que se va modificando y cada vez están más como iguales y a ser una dupla que trabaja junta por voluntad propia. A partir de un momento de la serie, es una elección personal, pero al principio no, es Marina la que ha decidido por él que trabaje.

Su padre la educó en que era posible que fuera policía, por lo que al morir él y que le pongan trabas, no entiende por qué de repente no puede

A. M.: Creo que Marina aprende mucho de su bondad y su humildad. Él la ejerce para con ella porque sabe que tiene que aprenderlo. Él es un ser mayor y ella es una mujer intrépida con una inspiración que él tiene que secundar desde la mejor posición posible, que es su humildad. Ella aprende a través de ese amor en continuidad a confiar en él desde otro lugar hasta que se convierte en alguien insustituible.

Con esto se demuestra que Marina, aunque es una mujer muy adelantada a su tiempo, todavía tiene espacio para la deconstrucción.

A. G.: Una de las cosas que más me gustan de Marina es que con lo poco que parece que estaría abierta a deconstruirse, con lo segura de sí misma y que a veces parece que no ve a nadie y que arrasa y que solo existe su voluntad, es una persona que escucha y que si alguien le dice algo de corazón, lo escucha y lo procesa. Tiene esa capacidad de deconstrucción y eso me encanta de ella, es lo más interesante en una persona en general, pero también en un personaje.

Algunas características de Marina pueden recordar a Amelia Folch. ¿Realmente se parecen?

A. G.: Para mí no se parecen en nada, pero de gente que ha visto la serie, hay gente que me ha dicho que sí y gente que me ha dicho que no, con lo cual creo que es una percepción muy personal. Para mí no se parecen en nada, es verdad que son mujeres que no quieren vivir en la manera en la que les dicen que tienen que vivir por la época y la sociedad en la que viven, que son mujeres muy inteligentes y que tienen una vocación profesional más allá de la vida sentimental y personal. De carácter son completamente opuestas, no pueden ser más diferentes. Es verdad que yo hago a las dos...