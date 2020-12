Aurah reconoce estar al tanto de la ruptura entre Jesé y el PSG en 'La casa fuerte': "No es por la llamada"

La noche del domingo 14 de diciembre, 'La casa fuerte' enfrentaba su recta final con la expulsión de la primera pareja de la edición: Efrén Reyero y Rebeca Pous. Además, el programa optó por desvelar información del exterior a algunos de los concursantes, entre ellos, Aurah Ruiz. La concursante había tenido ocasión de hablar con su pareja, Jesé Rodríguez, cuando él decidió llamar al programa. Una conversación que tuvo lugar un día antes de que se diera a conocer la posible ruptura entre el futbolista y su actual equipo, el Paris Saint-Germain, algo que no sorprendió a la canaria.

'La casa fuerte' informa a Aurah de la supuesta ruptura de Jesé y el PSG

"Esta noticia no viene siendo por la llamada. Esto ya estaba antes de entrar yo", confesó Aurah, tras ver el vídeo en el que el equipo de 'Deportes Cuatro' informaba de la posible ruptura por adelantado entre el futbolista y el equipo parisino. "Quizás era la salida que él quería y poder estar en un equipo donde le den minutos y poder jugar y ser feliz, que es lo que él quiere", apostó la concursante, tranquila. Una actitud que cambió radicalmente cuando comenzó a ver imágenes de Rocío Amar, supuesta "amante" de Jesé, en sus intervenciones en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

La antigua amiga de la canaria escuchó las críticas de Amar contra ella y su pareja, una relación que calificó de "supertóxica" y relató lo ocurrido en la villa antes de que Aurah ingresara en el concurso. "Son un par de farsantes que se están riendo de todo el mundo", criticaba Rocío, quien incluso afirmó que Rodríguez estaría esperando un hijo con otra mujer, para indignación de Aurah. "Esta persona, no quería hablar de esto, pero ella se ha encargado de hacer lo que quería hacer: subirse al carro para salir pública. Se ha aprovechado de esto", criticó la canaria, quien reconoció que Amar había sido su amiga y había quedado con ella y su pareja, incluso con los niños.

"Lleva un año queriendo salir en la tele"

Aurah relató cómo Jesé y sus amigos quedaron con Amar y otras amigas de esta para "tener un fiestita, pero yo sé de buena mano que no se han acostado". "No le quita el peso a él de que estuviera en esa casa con ella", matizó la concursante, tras lo cual acusó a Rocío de ir subiendo vídeos para que Aurah estuviera al tanto de que se encontraba con Jesé. "Ella se encargó de hacerlo público y de montar este circo, para hacer esto", criticó Ruiz, quien opinó que "me parece vergonzoso lo que está haciendo". "Lleva un año queriendo salir en la tele y, a la mínima, está haciendo esto", señaló la canaria, antes de que algunos colaboradores presentes desvelaran que Jesé estaba absolutamente perplejo con las declaraciones de Amar. "Le voy a dar el voto de confianza a él. Le agradezco muchísimo que me llamara porque fue como si quisiera demostrar lo que siente, como si respetara mi trabajo", concluyó la concursante.