Jesé sorprende a Aurah con una llamada a 'La casa fuerte': "Ya que estás ahí dentro, tienes que ganar"

La noche del jueves 3 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo tercera gala en Telecinco, en la que el programa mostró imágenes de una deprimida Aurah Ruiz, a raíz de la disputa que había tenido con su pareja, Jesé, antes de ingresar en el reality. La canaria perdió los papeles y destrozó los muebles de la villa en la que se encontraba el futbolista, convirtiéndose en Trending Topic en Twitter, tras encontrar supuestamente al padre de su hijo durmiendo en un sofá con otra mujer. A pesar de la supuesta reconciliación antes del reality, la concursante se mostró muy preocupada, algo por lo que Jesé acabó llamando al programa, para su sorpresa, y la de muchos.

Aurah, sonriente al hablar con Jesé en 'La casa fuerte 2'

Antes de hablar con su pareja, el futbolista pudo entablar conversación con Jorge Javier Vázquez, quien señaló el interés que había generado su relación. "Estoy acostumbrado desde hace años", confesó Rodríguez, tras lo cual el presentador indicó que Aurah "está blandita". "Veo que está mal, pero lo puede hacer mucho mejor y es muy valiente", alabó el jugador, quien ante los intentos de Vázquez de indagar en su relación, fue directo y confesó que "me caes muy bien, pero quiero hablar con ella, no contigo". Al conectar con la canaria, el saludo de Jesé dejó totalmente perpleja a Aurah, cuyas primeras palabras fueron "no me lo puedo creer". "Escúchame, tenemos poco tiempo: ya que estás ahí dentro, tienes que ganar", animó el futbolista, ante la sorpresa de su pareja, tras lo cual declaró que todo estaba "superbien".

"No sé qué decirte, porque no me lo puedo creer", reconoció la concursante, a quien su pareja indicó que "si estás feliz, continúa. Si estás ahí, lucha hasta el final". "Tenemos una conversación pendiente", admitió Aurah, tras recibir los ánimos del futbolista. "Lo voy a hacer bien pero, ¿tú lo vas a hacer bien?", planteó la concursante, quien recibió un "siempre" como respuesta. "Para ella es impensable que hayas entrado en televisión", intervino entonces Jorge Javier, tras lo cual planteó a Jesé la posibilidad de que le hiciera una pregunta. "Te lo voy a permitir porque me caes bien", concedió Jesé, a quien el presentador planteó si "estáis enamorados". "Por mí, siempre", respondió Rodríguez, momento en el que Vázquez quiso saber si eso se había dado también "cuando no estabas con ella". "Son dos preguntas", atajó el jugador, quien afirmó que Aurah había entrado en el concurso estando "conmigo, lo que pasa es que se hace la fuerte", algo que la canaria sabía "pero no lo he dicho".

"¿Cuándo has visto que llame a Telecinco?"

Aurah, totalmente anonadada al hablar con Jesé en 'La casa fuerte 2'

"Tuve una conversación con él justo antes de entrar y hay cosas que quiero preguntar", reconoció Aurah, tras lo cual admitió que "no sé lo que está pasando y ando comiéndome la cabeza". "Solo te pido que hagas las cosas bien. Quiero ganar, no puedo permitirme tener la cabeza dentro y fuera", suplicó la concursante, ante lo que Jesé insistió en que "todo está bien". "Él sabe lo que tiene que hacer bien. Que me respete, que yo lo estoy haciendo aquí. Espero tener una conversación con la que aclarar todo. Que no deje que ninguna persona haga más daño a la familia", indicó la canaria, quien concluyó dando las "gracias por llamar, no me lo creo, estoy en shock", antes de la despedida.

"Estoy flipando tanto, que no tengo ni lágrimas, no sé como reaccionar. Estoy feliz, pero no me lo puedo creer", manifestó Ruiz, antes de explicar que "tengo muchas cosas que aclarar. Lo quiero, pero no se me olvida lo que ha pasado. No lo quiero exponer más aquí". "Lo que quería era que no lo relacionara con mi mundo, porque el suyo era otro y yo quería mantener ese respeto aunque no lo he conseguido", reconoció la canaria, apenada. "Me ha ayudado, pero me dan miedo muchas cosas, lo que pueda pasar ahora para él", concluyó Aurah, quien al reunirse con sus compañeros continuó perpleja por lo ocurrido. "¿Cuándo has visto que un futbolista llame a Telecinco?", planteó la concursante, anonadada.