Aurah se rompe en 'La casa fuerte' al hablar de su hijo: "He visto cosas que no se las deseo a ninguna madre"

La noche del martes 8 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo quinta gala en Telecinco, en la que Aurah Ruiz tuvo que enfrentarse al conocido como "espejo del alma". Un reto individual al que ya habían hecho frente algunos de sus compañeros, como Asraf Beno o Albert Álvarez, y en el que la canaria acabó derrumbándose al recordar algunos de los momentos amargos por los que había tenido que pasar a causa de la mala salud de su único hijo.

Aurah rompe a llorar al hablar de su experiencia como madre en 'La casa fuerte 2'

"Intento aparentar que soy fuerte, que no me ha pasado nada malo en la vida, que puedo con todo y en realidad tengo muchas cosas dentro que no muestro", reconoció la concursante, al enfrentarse a su reflejo, emocionada, momento en el que admitió que "si me gusta lo que veo, pero no lo que ven los demás, lo que creen que soy". "A veces no puedo con todo, tampoco tengo tiempo para sanar todo lo que me ha pasado en mi vida", declaró Aurah, antes de que el espejo mostrara la palabra "madre", momento en el que la canaria se derrumbó por completo.

"Es lo que más me duele en mi vida: haber sido madre de la forma que me tocó serlo, haber tenido que pasar por todo lo que pasó mi hijo y lo que sigue pasando cada día", lamentó Ruiz, tras lo cual matizó que "creo que empecé a ser madre hace muy poquito, porque creo que antes de eso fui una enfermera". "Mi hijo ha estado desde que nació diez meses ingresado en un hospital, sin salir. He tenido que ver muchas cosas que no se las deseo a ninguna madre de este mundo", explicó la concursante, tras lo cual confesó que se había callado muchas cosas "para que él pudiera salir de esta mierda de vida que le ha tocado". Aurah también habló de su propia madre, "la mejor del mundo, mi mejor amiga, la persona que cuando estoy mal siempre está. No me defrauda nunca". "Es la madre también de mi hijo. Si me falta mi madre, me muero", admitió la canaria.

"He dejado que me pisaran"

Aurah continuó llorando al ver la palabra "miedo" en el espejo, algo que "en mi vida no puede estar". "Yo realmente siento miedo y lo he sentido mucho, pero no me lo puedo permitir", declaró la concursante, quien subrayó la importancia de que "no me puedo concentrar en eso". En cuanto leyó "crítica", Aurah manifestó que "esto es algo que llevo aguantando desde muy pequeña. Que me juzgaran sin conocerme. Era algo de lo que me había hecho a la idea". "Más adelante, por estar con el papá de mi hijo, me han dicho de todo y más. He aguantado, me he callado. He dejado que me pisaran", recordó Aurah, a quien le había dolido especialmente aquellas acusaciones que apuntaba a la posibilidad de que había estado con Jesé Rodríguez "por dinero". "Él sabe que no", señaló la canaria, quien zanjó el asunto en cuanto surgió la palabra "infidelidad". "No quiero decir nada de esto. Esa palabra no se merece ni una lágrima mía", manifestó Ruiz, tras lo cual alabó que "tengo la mejor familia del mundo", "lo más importante de mi vida".