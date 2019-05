Aurah Ruiz sufre un percance tras someterse a una operación estética: "Me acabo de destrozar la cara"

Aurah Ruiz regresaba a su blog en web de Telecinco para compartir una desagradable experiencia. La exconcursante de 'GH VIP 6' se había realizado varios retoques estéticos en la cara, pero horas más tarde de someterse al tratamiento sufrió una reacción alérgica que le inflamó toda la cara. La situación que vivió fue tan angustiosa que ha querido contar al detalle todo lo ocurrido.

Aurah Ruiz muestra su inflamación en el labio

La canaria acudió al médico para realizarse algunos retoques. El especialista le pidió que no se hiciera tantos en un mismo día, pero Aurah hizo oídos sordos y decidió quitarse las arrugas de la frente, las patas de gallo, dar volumen al mentón, un alzamiento de nariz y hasta bordearse los labios. El problema llegó con esta última intervención, que le provocó una tremenda reacción en la cara.

"Cuando me voy a mi casa por la noche tenía el labio como si fuese una salchicha", decía Aurah. Atemorizada ante lo que le estaba ocurriendo, llamó a su madre para contárselo todo: "Por favor, tienes que venir. No puedo hacerme cargo del niño. Me voy a morir. Me quiero morir, me acabo de destrozar la cara", manifestaba la exconcursante de 'GH'. "No podía abrir la boca, tenía los labios tan gordos que no tenía dientes", continuaba relatando.

Tuvo que acudir al médico

A la mañana siguiente, Aurah tuvo que acudir al médico para que le diera una solución: "Tienes un edema, es normal que tu cuerpo haya reaccionado así. Me pincharon un antiinflamatorio en el culo", aclaraba. Horas más tarde, su rostro volvió a la normalidad y, aunque admite que pasó "un susto tremendo", por su parte continuaría acudiendo al mismo médico: "Me ha dejado increíblemente bella, no me arrepiento", concluía.