5 años han tenido que pasar para que Bárbara Cañuelo, exconcursante de 'Gran Hermano 17', rompa su silencio y se sincere sobre el motivo de su abandono de la casa de Guadalix de la Sierra tras 10 semanas de concurso y ser una de las grandes favoritas de la audiencia para ganar. La exparticipante ha dado una entrevista para Outdoor y ha zanjado todos los temas pendientes.

Bárbara Cañuelo y su padre, José

Tras su salida del reality, Telecinco alegó que esta decisión se había tomado por motivos familiares. Sin embargo, días después se conoció el fallecimiento de su padre, José, quien la había apoyado desde el plató. "Abandoné porque mi padre estaba enfermo. Él era una persona de 62 años sana, no fumaba y era bebedor social", ha comentado Cañuelo en la entrevista.

La exconcursante ha roto su silencio y ha querido sincerarse con sus seguidores. "Durante mucho tiempo no he dicho la causa de su muerte porque así me lo pidió mi familia. Ahora, con el paso del tiempo y todo más aceptado, quiero contarlo para que se me entienda. Mi padre murió de sida. Le detectaron la enfermedad en una fase avanzada y no se podía salvar", desvelaba.

Regreso a televisión

Ahora, la influencer se siente con fuerzas para hablar de su repentino abandono y ha revelado que su madre le pidió que no se hiciese pública la causa de la muerte de su progenitor. "Nos pilló de sorpresa porque ninguno sabíamos nada. Mi madre, en aquel entonces, me pidió que no se hiciera pública la causa de la muerte porque se avergonzaba".

Además, Bárbara ha confesado que le gustaría volver a la televisión después de 5 años alejada de la pequeña pantalla. "Si entrase a un reality show, ya aviso que en 'GH 17' me quedé muy corta. Ahora no me cortaría y sería más cañera. Me tendrían que poner gente muy potente", ha añadido. ¿La veremos próximamente en algún formato de convivencia?