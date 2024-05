Por Joan Centelles Martínez |

Ángel Cristo fue el protagonista indiscutible de la última gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', que, gracias a dar cobertura a su huida, el programa consiguió alcanzar el máximo de audiencia de esta temporada con un 21,3%. Telecinco ha querido seguir estirando el chicle de la fuga del concursante, y ha sido en 'Así es la vida' donde hemos podido conocer qué opina al respecto Bárbara Rey.

Ángel Cristo en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

En el último programa de Carlos Sobera , Ángel Cristo era. Tras una fuerte discusión con Aurah Ruiz , el concursante sintió la "necesidad de desaparecer y encontrar silencio sin importar lo que me pudiera ocurrir", tal y como se excusó después. Su huida se prolongó durante más de tres horas y. Hecho por el que fue expulsado disciplinariamente.

Ante la expulsión disciplinaria del concursante, Makoke daba a conocer en 'Así es la vida' la reacción de Bárbara Rey. "He visto ahora que lo han expulsado, estaba de viaje. Muy triste todo. Yo estoy pasándolo muy mal, es mi hijo y le quiero mucho. No le ataquéis mucho, porque no está bien, por favor", le expresaba a través de un mensaje de texto a la colaboradora. Carmen Borrego, también presente en el programa, comentó que había hablado con la vedette sobre la expulsión de su hijo, algo por lo que la vio "más madre que nunca y más preocupada que nunca". Borrego hizo mención así a las desavenencias pasadas entre madre e hijo, algo que habría aparcado Bárbara Rey. "Pide respeto hacia su hijo y hacia ella, que está sufriendo muchísimo", expresó la colaboradora en el programa.

Las incógnitas que rodean su expulsión

"Bárbara estaba dolida y preocupada. A sus íntimos y cercanos les decía: 'Es que está viendo toda España lo que hay'", decía la colaboradora Almudena del Pozo en 'Así es la vida'. Sandra Barneda le respondía tajante: "No, está viendo toda España que hay un concursante de 'Supervivientes' que se ha saltado el perímetro de seguridad y que ha sido expulsado por eso, nada más (...) se hubiera hecho con cualquier otro concursante".

Y es que las últimas semanas de Cristo en 'Supervivientes' han estado marcadas por la polémica y los múltiples enfrentamientos con sus compañeros, razones que podrían tener que ver con su expulsión. "Arantxa del Sol me pegó en la lancha y no se tuvo en cuenta", desveló el concursante en una conexión, enfrentándose así a la organización del programa.