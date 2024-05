Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' vivió su gala más tensa la noche del martes 21 de mayo, en Telecinco, a raíz de la "espantada" de Ángel Cristo Jr. fuera del perímetro de seguridad. Su desaparición obligó incluso a intervenir a las Fuerzas de Seguridad de Honduras y, como advirtió Carlos Sobera al comienzo de la gala, conllevaría una sanción para el protagonista, quien aprovechó para cuestionar por qué no se tomaron medidas con Arantxa del Sol a raíz de la agresión que él mismo sufrió.

Carlos Sobera charla con Ángel Cristo sobre su "huida" de la zona de seguridad en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

"Pusiste en riesgo tu vida y la del equipo del programa y. ¿Eres consciente?", planteó Sobera en una primera conexión con Cristo, tras señalar que "tu acto de fuga ha supuesto un gravísimo incumplimiento de las normas". "Me da igual las consecuencias que tenga. Entonces también deberíamos hablar de cuando", replicó el aludido, para después señalar que, "como no se grabó, no existe, ¿verdad?".

"Pero el equipo sí lo sabía y no hubo consecuencias ante eso, ¿verdad?", insistió el concursante, antes de añadir que "aquí, consecuencias para unos sí y para otros, no". "Si quieres te cuento las consecuencias que ha tenido para Arantxa lo que ocurrió", intervino Sobera. "Yo me he marchado porque psicológicamente no podía más y la situación iba a ser insostenible", se defendió Cristo, mientras el presentador le desvelaba que "Arantxa del Sol está fuera de 'Supervivientes'". "Tenía que haberse ido dos semanas antes por incumplimiento de las normas. Se le permitió estar aquí y se fue por decisión del público", recordó el superviviente.

"¿Queréis que diga lo que se decidió?"

"Cuando se tuvo conocimiento, se tomaron las correspondientes decisiones y, vuelvo a insistir, está fuera del concurso", defendió Sobera. "¡Mentira! Lo juro por hija", saltó Cristo, a quien el presentador recordó "que tú decidiste no denunciar lo que había ocurrido con Arantxa". "No lo decidí. ¿Queréis que diga entonces lo que se decidió? Porque eso no es así", aseguró Cristo, tras lo cual pidió que "no mientan a la gente, por favor", tiempo antes de que Sobera le comunicara su expulsión disciplinaria, momento en el que cedió la palabra a su defensor en plató.

"Esta decisión se tenía que haber tomado con otros concursantes, porque no nos tenemos que olvidar de que la única persona que ha sido agredida ha sido Ángel Cristo", apuntó Ricky, amigo de Cristo, quien aseguró que "esto lo ha tapado el programa". "Aunque Arantxa no lo hubiera sacado, la productora era consciente de esto. Y hace un mes que tendría que haber estado fuera", insistió el defensor del ya exconcursante, sobre una decisión que tomó "Mediaset, no la productora". "Ya contaremos la verdad, no te preocupes. Que se cuente la verdad sobre lo que se le comentó a Ángel", añadió Ricky, sobre el supuesto acuerdo con el exconcursante para no desvelar lo ocurrido con Arantxa, antes de desaparecer del plató.