Por Fernando S. Palenzuela |

La relación entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I está centrando las principales tertulias televisivas. La publicación de unas fotos antiguas en una revista holandesa, sumada a la aparición de unos audios comprometidos, no han hecho más que despertar el interés por esta relación y los supuestos chantajes y pagos. 'Espejo público' se encontraba hablando de este tema con Javier Chicote, autor de 'El jefe de los espías', quien no se imaginaba en lo que derivaría la conversación.

Sofía Cristo, Javier Chicote y Gema López durante la llamada de Bárbara Rey a 'Espejo público'

En un primer momento, Sofía Cristo irrumpía en plató bastante enfadada: "¿Sabéis mucho, no?". La hija de Bárbara Rey se quedaba en línea de cámaras y. "A mí me hablas con respeto", le pedía Chicote, que afirmaba que su libro es "imposible de desmentir".

Su aparición pillaba por sorpresa a todos, y es que, como Susanna Griso confirmaba, no estaba previsto que ella se colara en esa sección. "Solo habláis de mi madre y de mi hermano, pero yo vivía en esa casa y he vivido todo lo que ha pasado. ¿Pero a que eso no lo has escrito en tu libro?", atacaba la DJ. "Me parece un poco absurdo que tenga que debatir con la parte implicada", comentaba Javier Chicote. Mientras Cristo y el periodista discutía, Gema López recibía la llamada de Bárbara Rey, quien entraba para dar su versión.

La llamada de Bárbara Rey

"Dile a Chicote, por favor, que se calle de una vez", lanzaba Rey nada más comenzar a hablar. "Esto yo no lo tengo que aguantar", se quejaba el escritor, mientras que las presentadoras trataban de tranquilizarlo. "Sofía, te agradezco toda la defensa que haces de mí, pero te voy a pedir un favor: no sigas discutiendo con este señor ni diciendo nada porque de nuestra vida ni este señor ni nadie sabe absolutamente nada ni los motivos", explicaba la vedette, que acusaba al programa de permitir que Javier Chicote hablara de ella, pero no su hija.

Sofía Cristo y Gema López durante la llamada de Bárbara Rey a 'Espejo público'

"Eso no es así, Bárbara. Sofía tiene una hora por delante para defenderte. Me parece una crítica injusta", zanjaba Griso. "Chicote, como te llames, tienes nombre de bar de alterne", faltaba Bárbara Rey. Javier Chicote aseguraba que no tenía por qué aguantar esa sensación y la presentadora le daba permiso para abandonar el plató. Acto seguido, se levantaba y se quitaba el micrófono, mientras que la madre de Ángel Cristo comentaba que se iba porque "no puede soportar" lo que le iba a decir. "Que te vaya muy bien porque tú has dicho hace un momento que no te he demandado nunca, pero te voy a demandar", amenazaba Rey mientras en pantalla se veía cómo el periodista salía del plató.

Después de terminar su justificación Bárbara Rey, Sofía Cristo explicaba los motivos por los que había entrado en plató tan abruptamente: "Siento haber entrado así, la verdad es que no venía a esto. Estaba detrás de la cámara viéndolo, pero no puedo más con este señor sentándose en todos los platós porque haya escrito un libro". "Pero no ataques al periodista, Sofía, ahí os equivocáis", replicaba Susanna Griso. "Él reproduce unos diarios de un señor que en ese momento tenía mucho poder y mandaba sobre los servicios secretos".