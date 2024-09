Telecinco se aferra a los miércoles con '¡De viernes!' para exprimir el caso Bárbara Rey con el rey emérito

Por Alejandro Burrueco Marín |

Después del especial de '¡De viernes!' con la entrevista póstuma de Julián Muñoz del pasado miércoles 25 de septiembre, Telecinco emitirá de nuevo un especial del formato el próximo miércoles 2 de octubre. El programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona retomará el caso de las imágenes de Bárbara Rey con el rey emérito para ampliar la información que ya empezaron a relatar con la visita de Ángel Cristo del viernes 27 de septiembre.

Ángel Cristo en '¡De viernes!'

para mostrar nuevos datos, pruebas y testimonios del caso de la relación de la vedette con el que fuera el jefe del Estado.junto a Costa y Archidona para sacar a relucir las verdades que envuelven la historia.

Cristo volvió a hacer actual la historia que tuvieron en el pasado su madre y Juan Carlos I al vender a una revista holandesa las imágenes que él mismo afirma haber sacado. Por su parte, Rey niega que esas fotos fueran tomadas por su hijo, por lo que ha desmentido que le pertenezcan y lo acusa de haberlas robado durante una mudanza. La decisión de Cristo ha reavivado la discordia entre madre e hijo, que ya estaba candente desde sus primeras visitas al programa.

El paso de Ángel Cristo por '¡De viernes!'

Durante la entrevista en el espacio del prime time de los viernes en Telecinco, Ángel Cristo no solo respondió a las preguntas de los presentadores y colaboradores, sino que también mostró el lugar desde el que hizo las fotos para explicar cómo se escondía. "Siento vergüenza porque esta situación se haya dado, no me gusta que se haya expuesto todo esto, que el rey haya tenido que exponerse a todo esto, pero hay que contar la verdad", afirmó Cristo en su paso por el formato de Producciones Mandarina.