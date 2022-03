La noche del lunes 28 de febrero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'Mi casa es la tuya', en la que Bertín Osborne tuvo ocasión de entrevistar a Bárbara Rey. Un encuentro en el que también estuvo implicada su hija, Sofía Cristo, con quienes abordaron la posibilidad de que Rey pudiera fichar como concursante en una próxima edición de 'Supervivientes'.

Bárbara rey y Sofía Cristo hablan de 'Supervivientes' con Bertín Osborne en 'Tu casa es la tuya'

Mientras Rey preparaba la comida, Osborne siguió hablando con ella y su hija, a quienes planteó si "no habéis ido ninguna a Supervivientes, ¿no?". "Yo sí, estuve en 2007", respondía Cristo, ante lo que el presentador preguntó a su madre si "tú irías". "A mí me da miedo que vaya", confesó la hija de Rey, antes de que ella pudiera responder. "A ella le da miedo, yo no tengo ganas", apuntó Rey.

Cristo apuntó entonces a la edad de su madre, ya con 72 años, para explicar el porqué de sus temores: "es que ella no lo entiende. Yo estoy hablando como hija que se preocupa por su madre. Resulta que 'Supervivientes' es un programa muy duro. Es mucho más duro de lo que parece". "Se pasa muchísima hambre, pasas frío, luego están las pruebas físicas", recalcó la hija de la invitada.

"No quiero ir"

"Si me dicen que me tire por un barranco, digo que lo hagan ellos. Yo me quedo mirando. A ver si te crees que soy gilipollas", soltaba entonces Rey. "Pues vete", la instó su hija. "No, pero si yo no he dicho que vaya a ir. No quiero", insistió la invitada del programa. "Si tu madre ha podido con los elefantes, puede con eso", intervino entonces Osborne, ante lo que Cristo planteó "qué edad tenía con los elefantes", enmudeciendo al presentador. "Yo no tengo edad, Sofía", bromeó entonces Rey, con cierto sarcasmo.