La noche del lunes 21 de febrero, Telecinco emitió la emotiva entrevista de Bertín Osborne con Ana Obregón para 'Mi casa es la tuya', en la que la invitada del artista se sinceró más que nunca sobre la pérdida de su hijo. Una entrevista en la que, además, hizo hueco a un alegato sobre Amancio Ortega y sus más que comentadas donaciones a la sanidad pública.

Ana Obregón habla con Bertín Osborne sobre Amancio Ortega en 'Mi casa es la tuya'

En medio de su relato sobre lo que había vivido con su hijo Álex Lequio, Obregón recordó el momento en el que, después de pasar meses en Nueva York en tratamiento, les indicaron que ya podían volver a España "porque se ha reducido" el cáncer que padecía. "Quedaban unos ciclos, tres meses", explicó la invitada, quien quiso recalcar entonces que, en Estados Unidos, "habíamos hecho lo que no había aquí, que gracias a Amancio Ortega ya existe".

Concretamente, el joven Lequio se había sometido a "la protonterapia, que es una forma de radioactividad que en vez de ser con fotones, como antes, que no atacaba solo al tumor, sino que va directo y cura hasta tumores cerebrales", tal y como explicó Obregón. "Salva vidas", subrayó la invitada. "¿Por qué me nombras a Amancio Ortega?", indagó entonces Osborne. "Por los 280 millones que donó, que dijo Pablo Iglesias que era la limosna del ricachón o algo así. Gracias a esa limosna se han salvado miles de vidas y lo puede utilizar todo el mundo", respondió su invitada.

"Está salvando vidas"

Obregón quiso señalar entonces la suerte que ella había tenido al haber "trabajado cuarenta años y tenía dinero". "Si no, hubiera vendido mi casa, mi coche y me hubiera hasta prostituido por salvar a mi hijo y llevarlo a Nueva York. Pero, ¿qué hubiera hecho una persona que no tuviera mi poder adquisitivo? Pues gracias a él, está esta maquina, este equipo increíble", insistió Obregón, ante lo que el presentador comentó que "eso es muy bueno que se diga". "Por supuesto que lo quiero decir. Está aquí, al alcance de todos y se tiene que reconocer a la buena gente, al gran corazón de esta persona que está salvando vidas, por mucho que otros le critiquen", defendió la presentadora.