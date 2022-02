'Mi casa es la tuya' vivió una emotiva entrega el lunes 21 de febrero en Telecinco, en la que Bertín Osborne tuvo la oportunidad de charlar con Ana Obregón sobre la dolorosa pérdida de su hijo. Una íntima y sincera conversación entre dos amigos, sobre la que la protagonista tuvo oportunidad de pronunciarse horas antes de que el público pudiera disfrutar de ella, a través de Instagram, donde también comunicó para qué destinaría el dinero que había recibido.

Ana Obregón, arropada por sus amigos y por Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

"Sé que he tardado casi dos años desde que se fue mi niño en reunir las fuerzas para hacer una entrevista en televisión. Y he elegido para hacerlo a un buen amigo desde hace más de treinta años, al que tengo mucho cariño por su empatía y gran corazón", confesó la madrileña, acompañando sus palabras con fotografías en las que posaba no solo con Osborne, sino también con sus amigos Raúl Castillo, Luis Rollán, Susana Uribarri y Boris Izaguirre, quienes tuvieron ocasión de acompañarla en la grabación.

"Si pensáis que vais a ver una entrevista de dos famosos, os equivocáis", quiso aclarar Obregón, para después anunciar que, en el programa, "vais a ver y escuchar una conversación entre el corazón roto de una madre y el corazón generoso de un amigo". "Gracias Bertín Osborne por sujetarme la mano con tanto amor todo el rato. Gracias a mis queridos Susana Uribarri, Raúl Castillo, Boris Izaguirre y Luis Rollán por estar siempre a mi lado", dedicó la presentadora, igual de agradecida con "todo el equipo" del formato de Telecinco, "y especialmente a Alberto Dugarte". "Ojalá nunca hubiera tenido que hacer esta entrevista. La más difícil de mi vida", manifestó además Obregón.

"Jamás me lucraría con mi dolor"

A dichas palabras, la madrileña sumó un importante anuncio: "todo mi caché irá destinado a la Fundación Aless Lequio para investigar el cáncer", decisión que justificó con las palabras "jamás me lucraría con mi dolor". Algo que ella misma repitió durante su encuentro con Bertín, al desvelar que, más allá de que le hubieran propuesto participar en programas y series tras perder a su hijo, también le habían puesto sobre la mesa la posibilidad de escribir un libro sobre el tema. "No soy capaz. Cuando lo haga, no será para lucrarme, será para la fundación, porque si no es lucrarse de una tragedia", confesó la invitada.