Como viene promocionando Telecinco desde hace unos días, la principal cadena de Mediaset prevé recuperar próximamente 'Mi casa es la tuya' con una entrega en la que Bertín Osborne tiene ocasión de entrevistar a Ana Obregón, casi dos años después del triste fallecimiento de su hijo Álex Lequio. Una pérdida que, desde entonces, ha marcado la vida de la madrileña, cuyas confesiones, según Osborne, han convertido a su encuentro en una de las entrevistas más complicadas de la trayectoria profesional del presentador.

Ana Obregón emociona a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

Tras almorzar con unos amigos en un restaurante madrileño, Osborne ha respondido a su salida a algunas de las preguntas de los reporteros, entre las que figuraban algunas referentes a cómo había vivido su encuentro con Obregón para el programa de Telecinco. "De los 150 programas que llevo, es el programa más duro, el más impresionante y también el más entrañable", confesaba el madrileño, que adelantó que se trataba de una entrega que "lo tiene todo, hasta tal punto que quedamos para cenar después del programa. Y a las ocho nos llamamos, porque no podíamos. Estábamos fundidos, fue muy impresionante".

'Sálvame', de hecho, mostró un adelanto del encuentro entre ambos presentadores, en cuyo comienzo Obregón ya apuntaba que "quizás es la entrevista más difícil de mi vida", aunque "el dolor compartido es necesario" y se mostró "preparada". La madrileña recordó durante su encuentro cómo le comunicaron que "tu hijo tiene un tumor, es malo y muy agresivo", ante lo que Osborne observó emocionado que "la vida es así y tenemos que estar preparados para algo tan horrible". "Lo sé, pero cuánto duele...", lamentaba su invitada, quien reconocía también que "se fue y yo me fui con él, Bertín. Ahí dejé de ser fuerte". "Ya podías dejar de serlo", apuntó Osborne, ante lo que su invitada comentó, al borde del llanto, "no sé, con lo fuerte que fui, no entiendo por qué ahora no lo soy". "¿Ha habido algún momento en el que pensaste que no lo conseguirías?", preguntó entonces el madrileño. "Bertín, yo me perdono la vida todos los días", admitió Obregón, desatando el llanto del presentador, que se apresuró a abrazarla.

"Yo me perdono la vida todos los días". El dolor infinito de una madre.

Recuperándose del Covid

Osborne también tuvo ocasión de hablar de su estado de salud después de haberse contagiado de Covid-19 la pasada navidad. "Me encuentro fenomenal, la verdad, mucho mejor" declaró el presentador, quien había compartido con sus seguidores, hace tan solo dos semanas, que se encontraba "extremadamente agotado". "Ha habido quince días muy malos, la verdad, de un agotamiento absoluto y sentirme fatal", recordaba el madrileño, quien explicó que "diez días después de haber terminado, de haberme dado el alta, de repente me dio un bajón tremendo" que ya parecía empezar a superar. Asimismo, a raíz de su experiencia, Osborne no ha dudado en criticar a aquellos famosos que se han visto envueltos en una trama de falsificación de pasaportes Covid: "con los millones de muertos que hay en el mundo por esta pandemia, que haya gente que se la quiera saltar de esta manera, me parece absolutamente bochornoso, vergonzoso. Si les enganchan, metedles mano, porque no hay derecho".