Por David Pallarés |

La ausencia de Jorge Javier Vázquez se está haciendo notar. Una baja médica ha apartado al presentador en un momento clave de la televisión: el final de 'Sálvame' tras 14 años en antena. El programa que elevó a lo más alto de la televisión al catalán acaba en apenas unos días y no parece que su conductor vaya a volver para su despedida.

Belén Esteban en el 'Deluxe'

Así lo ha dado a entender Belén Esteban , su compañera y amiga, durante su último polígrafo en el ' Deluxe '. La colaboradora ha querido enviar una todos los espectadores que han acompañado al magacín durante más de una década, así como a todo el equipo técnico y la productora que lo ha hecho posible. Pero ha hecho especial hincapié en su presentador, dedicándole

"Jorge, te echo de menos", empezaba diciendo Belén Esteban. "Me he matado contigo, hemos tenido mogollón de movidas. La movida que tuvimos aquí en la pandemia, si hubiera sido por mí no hubiera vuelto. Pero te quiero dar las gracias y te quiero decir una palabra: gracias por llevar este programa como lo has llevado", seguía diciendo. "Quiero que sepa todo el mundo que Jorge Javier Vázquez para mí ha sido el mejor presentador de la cadena Mediaset de España. Desde aquí, Jorge, te mando un beso muy, muy fuerte. Te conozco y sé que el día 23 estarás a tu manera. Te voy a echar mucho de menos, Jorge".

Un futuro incierto

A pesar de que el presentador sigue guardando el contacto con todo el equipo del programa y su presencia sigue estando de una forma más privada, Jorge Javier Vázquez no tiene intención de volver a la televisión. De hecho, el mensaje de Belén Esteban llegaba justo al día siguiente en que se conocía la noticia de que la nueva edición de 'Gran Hermano VIP' no contará con él, sino que será sustituido por Marta Flich. Este anuncio ha sorprendido a muchos y parece hacer insalvable la distancia del presentador con la pequeña pantalla.