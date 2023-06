Belén Esteban le ruega a Jorge Javier Vázquez que esté en el fin de 'Sálvame': "Te necesitamos"

Por Almudena M. Lizana |

El final de 'Sálvame' está cada vez más cerca y el formato producido por La Fábrica de la Tele está exprimiendo como nunca sus últimos días en las tardes de Telecinco. Durante el 7 de junio de 2023, Belén Esteban quiso mandarle un emotivo mensaje a Jorge Javier Vázquez, quien está de baja médica desde el 23 de mayo de 2023. "Vengo sin maquillar como Rosalía porque somos artistas las dos y no necesitamos maquillaje", empezaba diciendo la colaboradora, pidiendo que le grabasen también con su móvil.

Belén Esteban en 'Sálvame'

"Quiero mandar un mensaje muy especial para mí. Esa persona se llama Jorge Javier Vázquez. Jorge, esto va para ti. (...)", explicaba la tertuliana, emocionándose más que nunca mientras miraba a cámara, dirigiéndose directamente al presentador.

"He hablado contigo personalmente, conversaciones privadas que no voy a revelar en mi vida. Te quiero dar las gracias de las cosas tan bonitas que me has dicho en esas conversaciones. 'Sálvame' acaba, no lloro de pena, lloro de alegría. Me gustaría que el día 23 estuvieras a nuestro lado", le rogaba Belén Esteban, pidiéndole que esté en el fin del programa a pesar de estar de baja. "El mejor presentador que ha habido en Mediaset y en España es Jorge Javier Vázquez y esto va por ti", zanjaba la colaboradora, arrancando un aplauso abrumador en plató.

A Sandra y Ana Rosa

Tras el ruego, Belén Esteban también lanzó un mensaje a los "haters" de 'Sálvame', aprovechando para dedicarle otras bonitas palabras a Sandra Barneda y Ana Rosa Quintana, que ocuparán las tardes de Telecinco tras el final de 'Sálvame'. "Deseo de todo corazón que los programas que vienen, vivan lo que hemos vivido nosotros en estos 14 años y hagan las audiencias que hemos hecho nosotros. Sandra, Ana Rosa, un beso enorme", terminaba la también empresaria.