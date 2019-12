Belen Rodríguez da el motivo real por el que ha decidido abandonar 'Sálvame'

En los últimos meses, Belén Rodríguez se convirtió en una de las colaboradoras estrella de 'Sálvame', el exitoso magacín de Telecinco. La experta en realitys era habitual en el plató del espacio para comentar la actualidad de 'Supervivientes' y 'GH VIP', pero lo que poco podíamos imaginar es de que de repente iba a dejar el espacio. ¿La razón? Algunos digitales apuntaban al fichaje de Antonio David Flores, un motivo que ella misma se encargó de desmentir este lunes 30 de diciembre, cuando conectó en directo con el espacio tras comer con María Teresa Campos, tras su reciente ruptura con Bigote Arrocet, y dio las razones reales de su marcha.

Antonio David Flores, Belén Rodríguez, Omar Suárez y Kiko Matamoros ('Sálvame')

La conexión empezó de todo menos tranquila, y es que Belén Rodríguez quiso restar credibilidad a una información dada minutos antes por Matamoros respecto a la alegría de las hijas Campos ante la ruptura. "Matamoros siempre lo sabe todo y nunca sabe nada. Su credibilidad hace mucho tiempo que se perdió", afirmó tajante la periodista, ante la contundente respecto de Matamoros: "¿Sabes que esto me lo contó directamente Terelu?". Pese a ello, Rodríguez restó importancia a este detalle y siguió su discurso contra el colaborador y se inició una discusión a la que Corredera puso fin hablando directamente con la entrevistada.

¿Se va de 'Sálvame'?

"¿Por qué no vienes a trabajar? ¿Has tomado la decisión de dejar definitivamente 'Sálvame'?", le preguntó la gallega. Fue entonces cuando Belén Rodríguez quiso dejar claro que por ahora "no he tomado ninguna decisión" y dejó claro que la entrada de Antonio David al programa no ha tenido nada que ver con su marcha. "Me fui mucho antes que se fuese él de 'GH VIP', no tiene nada que ver (...) yo tuve un problema médico y físico en las instalaciones de Telecinco. El servicio médico de Mediaset lo puede corroborar, y a partir de ahí me fui, hasta ahora". De esta forma, la colaboradora dejó claro que este problema de salud (del que no quiso dar más detalles) fue el detonante para que dejase temporalmente el espacio de La Fábrica de la Tele.

Acusa de machismo a 'Sálvame'

Pero la cosa no quedó ahí, y es que Rodríguez no dudó en acusar directamente a la mayoría de integrantes del programa de "machistas". Esta tildó a Matamoros, Flores y "muchos otros" de ser unos "machistas absolutos" y afirmó que ahora, "'Sálvame' se ha convertido, excepto por algunos, en un programa para machacar a las mujeres desde el punto de vista de colaboradores machotes", una acusación que Carlota quiso frenar en seco: "Todos cometemos excesos, pero calificar a todos los hombres de machistas y de hacer aquelarres contra una mujer. Yo no soy perfecta (...) pero aquí se le paran los pies a quienes cometen estas tropelías".