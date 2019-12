Adara Molinero y Antonio David Flores protagonizan una fuerte pelea en 'Sábado deluxe': "Eres pura falsedad"

Adara Molinero ha conseguido hacerse con el maletín después de hacer un controvertido concurso que ha traspasado la pantalla. Mucha gente ha opinado sobre su triángulo amoroso con Hugo Sierra y Gianmarco Onestini, ellos incluidos y, en la noche del 28 diciembre, llegó el turno de Adara Molinero, ya que la exconcursante acudió al plató de 'Sábado deluxe' después de estar tres meses encerrada en la casa de 'GH VIP 7'.

Antonio David y Adara Molinero, en 'Sábado deluxe'

Molinero explicó su situación actual con Hugo Sierra y la decepción que se ha llevado por parte de Onestini. Durante toda la entrevista evito hablar de su situación tan delicada con su expareja en la que tienen que solucionar la custodia de su hijo. Antes de finalizar la entrevista, Antonio David Flores le lanzó una última pregunta que hizo saltar a la ganadora de 'GH VIP 7': "A mí lo que me llama la atención es que cuando sube Hugo a la casa no le preguntes por tu bebé". La invitada del programa no pudo evitar sacar las garras ante este comentario: "No vayas por ahí porque me parece muy sucio. No vayas de buen padre tú porque me voy a callar...".

Lo que parecía que se iba a quedar a medias finalmente acabó explotando por parte de los dos exconcursantes de 'GH VIP 7', quienes siempre han sido enemigos dentro del reality: "¡No vayas por ahí! A ver cuántas revistas te has hecho hablando de la madre de tus hijos, ¿cuántas?", ataca la invitada del 'Sábado deluxe'. "Hago las revistas que hagan falta igual que tú y Gianmarco habéis utilizado a todos los que estamos aquí para llevarte el maletín", argumentó Flores.

Antonio David y Adara se sacan los trapos sucios

El ex de Rocío Carrasco acabó atacando el supuesto montaje que se ha estado especulando sobre Molinero y Sierra: "Lo que has hecho durante todo el concurso ha sido primero utilizar a Gianmarco y después hacernos creer durante una semana, que estás en la casa conviviendo con él y realmente no habéis hablado nada. Y vas a terminar estando con Hugo y pensáis que todos los que estamos aquí somos tontos", replicó el colaborador del 'Sábado deluxe'.

El "zasca" de la gran hermana no se hizo esperar utilizando el argumento más sencillo para dejar mal a su compañero de reality: "Te voy a decir una cosa, estoy tratando de no hablar de mi hijo, no hables tú porque empezamos a hablar de los tuyos, de lo que has hecho con tu hija en 'Gran Hermano', ¿vale? Así que, te callas la boquita", amenaza Molinero a lo que añade, "Eres pura falsedad y mentira".

"La falsa eres tú. La que has utilizado a Gianmarco eres tú y la que tiene el montaje preparado con Hugo para llevarte el dinero eres tú, y al tiempo lo veremos", insistía Flores. Mientras que Adara Molinero se arrepentía de haberle pedido disculpas minutos antes por haberle juzgado con la llamada de teléfono que grabó Antonio David con Gianmarco Onestini.