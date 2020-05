'Benidorm' se estrena en exclusiva en Atresplayer Premium el 7 de junio

La apuesta por la ficción en Atresmedia no cesa y por ello, el grupo de comunicación ha puesto ya fecha de estreno a su nueva serie 'Benidorm'. Atresplayer Premium estrenará el próximo 7 de junio la nueva comedia de los creadores de la exitosa 'Allí abajo'. La plataforma de pago del grupo lanzará cada domingo un nuevo episodio de esta ficción, que al igual que el resto de apuestas que integran su catálogo, no contará con publicidad. Cabe recordar que al igual que el resto de ficciones preestrenadas en Atresplayer Premium, esta también se emitirá en el prime time de Antena 3, aunque dentro de unos meses. Por ahora el grupo de comunicación no ha puesto fecha a este lanzamiento en abierto.

'Benidorm', nueva ficción de Atresmedia

Antonio Pagudo y María Almudéver son los protagonistas de 'Benidorm', esta nueva apuesta creada por César Benítez, Fernando Sancristóbal y Jon de la Cuesta que cuenta además con Sonia Martinez, César Benítez, Emilio Amaré y Fernando Sancristóbal como productores ejecutivos, con Jacobo Martos y Miguel Conde como directores y con Jon de Cuesta al frente del guion de la misma. La serie se ha rodado en la ciudad de Benidorm íntegramente en localizaciones reales y también en el municipio vizcaíno de Durango y en su reparto encontramos a conocidos rostros como Antonio Resines, Gorka Aguinagalde, Pablo Derqui, Andoni Agirregomezkorta, Pilar Bergés, Lilian Caro, Ton Vieira, Kiko Gutierrez e Inma Ochoa, entre muchos otros.

Así es 'Benidorm'

La historia la protagoniza Xabier Zurita, un notario vasco que verá cómo su vida da un giro de 180 grados cuando descubre que tiene un tumor en la cabeza que terminará con él en menos de tres meses. Por ello, este decide marcharse a Benidorm, ese lugar en el que años atrás fue tremendamente feliz y donde conoció a su primer y único amor: María Miranda. Allí se instalará en un hotel en el que conocerá a Tony, un desconocido que rápidamente se convertirá en su amigo y que aprovechará la circunstancia de Xabier para intentar quedarse con su dinero convenciendo a su novia para que se haga pasar por María Miranda. ¿El objetivo entonces? Pasar sus últimos días con él y quedarse con los tres millones de euros que ha ahorrado. Arrancará entonces una trama en la que las sorpresas, los líos y especialmente el engaño serán protagonistas.

Esta nueva apuesta se suma al catálogo con el que a día de hoy cuenta la plataforma de pago de Atresmedia. De esta forma, Atresplayer Premium cuenta con apuestas exclusivas como 'Gente hablando', 'El Nudo', '#Luimelia' y 'Veneno', también con preestrenos de series de Antena 3 como 'La Valla', 'Perdida', 'Mentiras' y todas las series diarias de la cadena y de programas como 'Tu cara me suena' o 'La Voz'. Además, el domingo 24 de mayo se estrena en exclusiva 'Pongamos que hablo de Sabina', un documental original sobre la vida del conocido cantante Joaquín Sabina que ha sido narrado por el periodista Iñaki López, presentador de 'laSexta noche' en Atresmedia.