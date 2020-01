Las series españolas más esperadas de 2020: De 'La valla' a 'El Ministerio del Tiempo'

El comienzo de un nuevo año es la ocasión perfecta para mirar hacia el futuro y pensar en todas las series de televisión que están por venir. Televisión Española, Atresmedia y Mediaset se preparan para lanzar sus próximos estrenos, pero también hacen lo propio las plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix, HBO o Amazon Prime Video. Movistar y FOX tampoco se quedan atrás y están trabajando en nuevas producciones con las que sorprender a sus espectadores. De este modo, el catálogo de ficciones españolas se amplía de cara a los meses venideros, series que llegan para satisfacer todo tipo de gustos.

La 1

Muchas de las nuevas producciones que se estrenarán a lo largo del año vienen dispuestas a hacerse un hueco en el nada fácil mundo de las series. Además, cadenas, productoras, directores, guionistas, intérpretes y demás miembros que conforman los equipos de este tipo de producciones audiovisuales quieren, tanto a nivel técnico como narrativo e interpretativo. Igualmente, series que cuentan con un bagaje y un público fiel como ' La que se avecina ', ' La Casa de Papel ' o ' Cuéntame cómo pasó ' volverán con nuevos capítulos, mientras que otras más reciente como ' Pequeñas coincidencias ' o ' Vida perfecta ' también regresan con nuevas temporadas. Desde FormulaTV queremos

La 1 de Televisión Española apuesta por incorporar a su parrilla televisiva nuevas ficciones que llegan con la intención de hacer las delicias de los más seriéfilos. Además, prepara uno de los regresos más esperados por los espectadores, la vuelta de 'El Ministerio del Tiempo' con una nueva tanda de episodios. No obstante, también continúa trabajando en 'Cuéntame cómo pasó', su ficción insignia.

1 'Néboa'

Nancho Novo y Emma Suárez en 'Néboa'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Las agentes Mónica (Emma Suárez) y Carmela (Isabel Naveira) son las responsables de trabajar codo con codo para atrapar al asesino de una adolescente cuyo cadáver ha aparecido en la misma zona en la que, décadas atrás, se encontraron varios cuerpos sin vida fruto de la acción de un asesino en serie. Completan el reparto de 'Néboa' los actores y actrices Nancho Novo, Antonio Durán 'Morris', Alba Galocha, Denisse Peña, María Vázquez, Xabier Deive, Denís Gómez, Santi Prego o Eva Fernández.

2 'El Ministerio del Tiempo'

Rodolfo Sancho como Julián en 'El Ministerio del Tiempo'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: En los nuevos episodios de 'El Ministerio del Tiempo' volveremos a ver a la patrulla en acción, viajando a través del tiempo gracias a las puertas ubicadas en ese misterioso, autónomo y secreto Ministerio. Asimismo, gran parte de los actores principales retoman sus respectivos personajes, por lo que Rodolfo Sancho y Aura Garrido encarnarán de nuevo a Julián y Amelia. Ambos se unen al equipo formado en la última temporada por Pacino (Hugo Silva), Alonso (Nacho Fresneda) y Lola (Macarena García), así como a los infalibles Salvador (Jaime Blanch), Irene (Cayetana Guillén Cuervo) y Ernesto (Juan Gea).

3 'La caza. Tramuntana'

Protagonistas de la primera temporada de 'La caza'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Tras una primera temporada basada en los Pirineos, 'La caza' se traslada ahora al sistema montañoso de Baleares: la sierra de Tramuntana, en la isla de Mallorca. De este modo, la nueva temporada cambiará de nombre y, aunque seguirá manteniendo su sello, pasará a llamarse 'La caza: Tramuntana'. Así pues, la segunda tanda de episodios tendrá continuidad con la primera a través de sus personajes principales, por lo que seguiremos viendo en acción a la sargento Sara Campos (Megan Montaner) y el cabo Víctor Gamero (Alain Hernández).

4 'Inés del alma mía'

Elena Rivera y Eduardo Noriega en 'Inés del alma mía'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Adaptación de la novela homónima de Isabel Allende, 'Inés del alma mía' consta de ocho episodios en los que conoceremos la historia de Inés Suárez (Elena Rivera), una joven que viaja al Nuevo Mundo en busca de su marido, Juan de Málaga (Carlos Serrano). Allí se encontrará con Pedro de Valdivia (Eduardo Noriega), un famoso conquistador español con el que protagoniza un romance inolvidable y con el que se convierte en artífice del nacimiento de una nación. Completan el elenco de Francesc Orella, Carlos Bardem, Andrea Trepat, Isamel Martíenez, Enrique Arce o Federico Aguado, entre otros.

5 'HIT'

Daniel Grao protagoniza 'HIT'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Protagonizada por el actor Daniel Grao, que se mete de lleno en la piel Hugo Ibarra Tomás, un profesor de instituto con métodos nada convencionales, 'HIT' sigue la vida de un centro de educación secundaria tras un ataque brutal de vandalismo. Hugo ayudará a Ester (Olaya Caldera), la directora del instituto, a restablecer el orden en la convivencia. Además, el sexo, las redes sociales o las adicciones serán algunos de los temas tratados. Los alumnos estarán interpretados por Nourdin Batán, Oriol Cervera, Gabriel Guevara, Ignacio Hidalgo, María Rivera, Leire Cabezas, Melías Jesús y Krista Martín, un grupo de jóvenes actores que se enfrentan a su primer proyecto televisivo.

Antena 3

El thriller es el género que predominará en la nueva oferta que prepara Antena 3 para el nuevo año. De este modo, la intriga y el misterio serán los factores predominantes en las nuevas historias. No obstante, el humor también sigue presente con una producción que corre a cargo del mismo equipo que 'Allí abajo', una de las comedias más exitosas de la cadena en los últimos años.

6 'La valla'

Reparto de 'La valla'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Olivia Molina y Unax Ugalde encabezan el reparto de 'La valla', encarnando a Julia y Hugo respectivamente. La ficción transcurre en un futuro distópico en el que las virtudes democráticas de las sociedades occidentales han sucumbido ante la escasez de recursos naturales. En ese contexto, la capital española se encuentra atravesada por dos regiones separadas por una valla que divide a la población en estratos sociales. De este modo, la familia protagonista luchará para encontrar a la pequeña Marta (Laura Quirós), al mismo tiempo que intenta conseguir la libertad.

7 'Perdida'

Carolina Lapusa y Daniel Grao en 'Perdida'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Daniel Grao, Ana María Orozco, Carolina Lapausa, Fernando Solorzano, Melani Olivares encabezan el elenco de 'Perdida', una ficción que relata la historia de Antonio e Inma, dos padres que perdieron a su hija pequeña y que, tras diez años desde su desaparición, continúan sin tener rastro alguno de la niña. Antonio es encarcelado por intentar traspasar la frontera colombiana tras haber ingerido varias bolas de cocaína, pero ese es solo el inicio de todo un plan para encontrar con vida a su hija.

8 'Benidorm'

María Almudéver y Antonio Pagudo protagonizan 'Benidorm'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Rodada en escenarios naturales y con el mismo equipo técnico y producto que 'Allí abajo' surge 'Benidorm', una comedia protagonizada por Antonio Pagudo y María Almudéver. En ella conoceremos a Xabier Zurita, un vasco al que le dan la noticia de que tiene un tumor que acabará con él en tres meses. Viendo que su vida termina, decide hacer la maleta y poner rumbo a Benidorm, el lugar donde conoció a su primer y único amor: María Miranda. En la ciudad costera conocerá a otras personas y establecerá diferentes relaciones, pero no todo será lo que aparenta ya que Tony intentará quedarse con toda la fortuna del vasco.

9 'Mentiras'

Javier Rey y Ángela Cremonte en 'Mentiras'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en el thriller británico 'Liar' y protagonizada por Javier Rey y Ángela Cremonte, 'Mentiras' narra el enfrentamiento entre Laura Munar y Xavier Vera. Tras romper con su novio de toda la vida, Laura, una profesora de Palma de Mallorca, queda para cenar con el padre de uno de sus alumnos, el reputado cirujano Xavier Vera. Cuando despierta, la mujer no recuerda que sucedió la noche anterior, hasta que comienza a sospechar que el médico la drogó y violó. Sin embargo, su palabra chocará con la de Xavier, que niega rotundamente esa acusación, respaldado por el pasado de denuncias por acoso que atosiga a una Laura que hará todo lo necesario para que se imparta justicia.

Atresplayer Premium

El grupo Atresmedia sigue trabajando por reforzar los contenidos ofrecidos a través de Atresplayer Premium. La plataforma se ha convertido en un escaparate para adelantar los estrenos de nuevas ficciones, pero también acogerá producciones propias creadas para ser emitidas exclusivamente. Una de sus principales apuestas llega de la mano de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

10 'Veneno: Vida y muerte de un icono'

Protagonistas de 'Veneno: Vida y muerte de un icono'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: De los creadores de 'Paquita Salas' llega 'Veneno: Vida y muerte de un icono'. Esta nueva producción desarrollada por Javier Calvo y Javier Ambrossi pretende rendir un homenaje a Cristina Ortiz, más conocida como "la Veneno". Ambientada en la España de los años 60 hasta la actualidad, la ficción realizará un recorrido por las tres etapas más importantes de su vida, mostrando la lucha de cientos de personas pertenecientes al colectivo LGTBI que pelearon por conseguir los mismos derechos. Las actrices Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet serán quienes interpreten al personaje protagonista.

Telecinco

El thriller y el drama son los géneros elegidos por la cadena principal de Mediaset de cara a las nuevas ficciones que llegarán en el próximo año. Además, la figura de la mujer también tendrá un papel importante en la nueva oferta de Telecinco gracias a una de sus principales series, que cuenta con un elenco protagonista encabezado principalmente por actrices.

11 'Madres. Amor y vida'

Protagonistas de 'Madres. Amor y vida'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Calificado como drama médico, 'Madres. Amor y vida' aborda las vivencias, las relaciones y los conflictos que surgen entre un grupo de madres cuyos hijos están recibiendo tratamiento en el mismo hospital. El elenco protagonista está formado por mujeres entre las que encontramos actrices de la talla de Belén Rueda, Aida Folch, Carmen Ruiz y Carla Díaz. De este modo, en esta nueva serie, creada por Aitor Gabilondo y Joan Barbero y dirigida por Juana Macías, acompañaremos a las protagonistas en su día a día, un viaje repleto de emociones.

12 'Desaparecidos'

Michelle Calvó en 'Desaparecidos'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Con una trama formada por casos basados en historias reales, 'Desaparecidos' es un drama policíaco que relata las vivencias de Sonia Ledesma (Michelle Calvó), una inspectora que se incorpora al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central, dirigida por el veterano inspector jefe Santiago Abad (Juan Echanove). Junto a sus compañeros Rodrigo (Maxi Iglesias), Sebas (Chani Martín) y Azhar (Amanda Ríos), tratarán de resolver los casos más complejos de personas que un día desaparecieron y nadie más volvió a saber de ellos. Cada capítulo mostrará tres casos autoconclusivos.

13 'Caronte'

Miriam Giovanelli y Roberto Álamo en el rodaje de 'Caronte'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El actor Roberto Álamo protagoniza 'Caronte', un drama que relata la vida de Samuel Caronte, un antiguo policía que fue acusado de un delito que no cometió. Este caso le costó su puesto y le llevó a pasar una larga temporada en la cárcel. No obstante, durante ese tiempo en prisión aprovechó para convertirse en abogado penalista y poder ayudar a otras personas que hayan pasado por su misma situación y no tienen los medios para defenderse. De este modo, su principal objetivo es tratar de defender los casos más complicados, todo ello con la intención de hacer justicia.

14 'El pueblo'

María Hervás y Carlos Areces en 'El pueblo'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Tras su estreno en Amazon Prime Video, Telecinco estrenará en abierto 'El pueblo', una producción del mismo equipo de 'La que se avecina'. Santi Millán, Carlos Areces, Ingrid Rubio y María Hervás encabezan el reparto de esta comedia que relata la historia de un grupo de urbanitas que deciden abandonar la ciudad e instalarse en una pequeña aldea semi abandonada. Su sueño se disfrutar de una mayor calidad y un ritmo menos frenético, pero su adaptación al entorno y las relaciones con sus nuevos vecinos no harán fácil este cambio.

Movistar

El desarrollo de la ficción nacional sigue siendo una de las prioridades de Movistar+. Tras el gran recibimiento de series como 'Merlí: Sapere Aude', 'Arde Madrid', 'La peste' o 'El embarcadero', la compañía trabaja cada año para mejorar su catálogo incorporando nuevas producciones que destacan por su calidad, sobre todo a nivel técnico.

15 'La unidad'

Imagen promocional de 'La unidad'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en testimonios de personas que han luchado contra el terrorismo, 'La unidad' se trata de un thriller policiaco que sigue la historia de Carla, jefa de la Unidad de la Investigación Policial contra el terrorismo yihadista. Cuenta con un reparto en el que encontramos actrices y actores habituales de la pequeña pantalla como Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández, Carlos Blanco y Fele Martínez, entre otros. La ficción ha sido creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, junto con Amelia Mora.

16 'Nasdrovia'

Marc Vigil, Hugo Silva y Leonor Watling en el rodaje de 'Nasdrovia'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Adaptación de la novela "El hombre que odiaba a Paulo Coelho", de Sergio Sarria, 'Nasdrovia' relata la historia de Edurne y Julián (Leonor Watling y Hugo Silva), dos abogados con mucho éxito que llegaron a estar casados, pero finalmente se separaron. Ambos tienen una vida apática y aburrida, por lo que deciden dar un vuelco a su día a día y dedicarse por completo a un proyecto de hostelería que surge cuando conocen a Franky (Luis Bermejo), un cocinero experto en la comida rusa.

17 'La línea invisible'

Emilio Palacios, Àlex Monner y Anna Castillo en el rodaje de 'La línea invisible'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El director Mariano Barroso vuelve a ponerse a los mandos de una serie dirigiendo en esta ocasión 'La línea invisible', ficción protagonizada por Antonio de la Torre y que también cuenta con Àlex Monner, Anna Castillo, Asier Etxeandía y Patrick Criado en su elenco. Ambientada en la España de finales de los años sesenta, trata sobre los orígenes de ETA, pero centrándose sobre todo en la figura de Txabi Etxebarrieta, el primer terrorista que cometió un asesinato y tan solo horas después el primer terrorista de la historia en morir.

18 'El tesoro del Cisne Negro'

Alejandro Amenábar dirige 'El tesoro del Cisne Negro'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El cineasta Alejandro Amenábar será el responsable de dirigir, escribir y adaptar, en formato de miniserie, la novela gráfica 'El tesoro del Cisne Negro'. En esta nueva ficción, catalogada en el género de aventuras, se abordarán dos líneas temporadas diferentes. Por un lado, el hundimiento en 1804 del navío español Nuestra Señora de la Mercedes en el cabo de Santa María, un buque que fue intencionadamente derribado por una flota británica. Por otro lado, el relato nos situará en 2007 y hablará del intento de expolio del cazatesoros estadounidense Odyssey Marine Exploration y la batalla judicial que desencadenó.

19 'Dime quién soy'

Irene Escolar y Pierre Kiwitt en 'Dime quién soy'o

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en la novela homónima de Julia Navarro, 'Dime quién soy' sigue los pasos de Amelia Garayoa para construir su historia, personaje que estará interpretado por Irene Escolar. En la ficción acompañaremos a esta mujer en un apasionante viaje que emprende a través del mundo y de la mismísima historia, ya que la protagonista se ve envuelta en los acontecimientos más importantes del siglo XX: la Guerra Civil española, la II Guerra Mundial, el régimen del terror de Stalin, la Guerra fría y la caída del muro de Berlín.

20 'Supernormal'

Gracia Olayo, Miren Ibarguren y Diego Martín protagonizan 'Supernormal'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Creada y escrita por Marta Sánchez y Olatz Arroyo y dirigida por Emilio Martínez-Lázaro, 'Supernormal' es una comedia sobre lo que significa ser jefa en un banco de inversión y madre de una familia del siglo XXI. La protagonista es Patricia (Miren Ibarguren), una mujer inteligente, divertida, exigente y ambiciosa, que se lleva el trabajo a casa y la familia a la oficina. Su marido Alfonso (Diego Martín) y sus empleados la adoran y odian a partes iguales. Además, Patricia no conoce límites y cuando la imaginación no basta para solventar los problemas, su secretaria Marisol (Gracia Olayo) y su familia serán imprescindibles para ayudarle.

Netflix

La compañía fue una de las primeras plataformas de vídeo bajo demanda en apostar por producciones españolas. De este modo, Netflix abrió la veda con 'Las chicas del cable', ficción a la que le han seguido otras de gran éxito como 'Paquita Salas', 'La casa de papel' o 'Élite'. El año que comienza es una nueva oportunidad para incorporar a su catálogo nuevas series.

21 'Valeria'

Protagonistas de 'Valeria'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en los libros de Elisabet Benavent, 'Valeria' nos mostrará la vida de una escritora en crisis, tanto por sus novelas como con su marido, Adrián (Ibrahim Al Shami), por la distancia emocional que les separa. Para afrontar sus problemas se refugia en sus tres mejores amigas: Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott), quienes la apoyan durante su viaje. Juntas sobreviven en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro.

22 'El desorden que dejas'

Inma Cuesta, Bárbara Lennie y Arón Piper, protagonistas de 'El desorden que dejas'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en la novela homónima de Carlos Montero y protagonizada por Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Tamar Novas y Roberto Enríquez, 'El desorden que dejas' cuenta la historia de Raquel, una profesora que acepta un trabajo en Novariz, un pequeño pueblo donde creció su marido. Allí se da cuenta de que el puesto de trabajo que ha aceptado pertenecía con anterioridad a una profesora que terminó suicidándose por culpa del acoso que recibía por parte de los alumnos. Raquel se adentrará así en la búsqueda de la verdad con la intención de tener el mismo final que su predecesora.

23 'Memorias de Idhún'

Portada del cómic "Memorias de Idhún"

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Dirigida por Maite Ruiz de Autri y basada en la trilogía de la escritora valenciana Laura Gallego, 'Memorias de Idhún' relata la aventura de Jack y Victoria que, marcados por una profecía milenaria, verán entrelazados sus destinos para enfrentarse a las fuerzas del mal comandadas por Ashran el Nigromante, que está diezmando a la población de Idhún. La primera temporada estará inspirada en "La resistencia", la novela inicial de la saga, y contará con Maite Ruiz de Austri, experimentada en el terreno de la animación, como directora.

24 'Sky rojo'

Verónica Sánchez y Miguel Ángel Silvestre, protagonistas de 'Sky Rojo'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: De los creadores de 'La casa de papel' y protagonizada por Verónica Sánchez, Yany Prado, Lali Espósito, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer, 'Sky Rojo' es un relato sobre tres prostitutas que deben escapar del club de alterne tras dejar a su proxeneta al borde de la muerte. Así pues, enmarcada dentro del drama de acción, retrata la huida por carretera de las tres mujeres, que no pueden acudir a las fuerzas del orden por sus graves crímenes y que, por lo tanto, deben decidir si viven como fugitivas para siempre o si se enfrentan cara a cara a los sicarios que les pisan los talones.

25 'El inocente'

Alexandra Jiménez, Mario Casas y Aura Garrido protagonizan 'El inocente'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Ambientada en España y dirigida por Oriol Paulo, 'Alexandra Jiménez, Mario Casas y Aura Garrido protagonizan 'El inocente'' es una adaptación de la novela homónima de Harlan Coben, cuyo protagonista ve en peligro la posibilidad de recomponer su vida tras salir de la cárcel. De este modo, la trama principal gira en torno a Mateo, un exconvicto que no parece conseguir ubicarse del todo en esa situación después de todo el tiempo que ha pasado en prisión, más concretamente nueve años por un asesinato que cometió de forma no intencionada. Aun así, cuenta con el apoyo de su mujer Olivia, que está embarazada. Pero una llamada inesperada volverá a cambiar el rumbo de las cosas para Mateo. Mario Casas, Aura Garrido y Alexandra Jiménez serán los tres rostros que encabezarán el amplio reparto.

26 'Los favoritos de Midas'

Luis Tosar protagoniza 'Los favoritos de Midas'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basado en un cuento homónimo de Jack London publicado en 1901 y protagonizada por Luis Tosar, 'Los favoritos de Midas' funciona como una adaptación libre del texto original, ya que trae a la actualidad la historia y la ambienta en el mundo moderno. Relata la vida de Víctor, un empresario rico que tiene una vida de éxito pero que, de repente, se ve sorprendido por una serie de extraños mensajes que aseguran que una persona morirá cada cierto tiempo si no paga una gran suma de dinero. Al ver que las amenazas se hacen realidad, trata de desenmascarar a la organización secreta que le ha puesto en esa situación.

27 'Alguien tiene que morir'

Elenco protagonista de 'Alguien tiene que morir'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Manolo Caro se encuentra al frente de 'Alguien tiene que morir', una miniserie de tres episodios que narra la historia de un joven que se ve obligado a regresar de México tras ser convocado por sus padres para conocer a su prometida. Cuando aparece en su casa, para sorpresa de sus progenitores y de todo el pueblo, llega acompañado de un misterioso bailarín llamado Lázaro, poniendo a prueba las costumbres con las que creció. Forman parte del elenco: Carmen Maura, Ernesto Alterio, Cecilia Suárez, Ester Expósito, Pilar Castro, Mariola FuentesMariola Fuentes, Eduardo Casanova, Juan Carlos Vellido y Carlos Cuevas, entre otros.

HBO

Entre las nuevas ficciones españolas que se incorporarán al catálogo de HBO próximamente podremos ver series de todo tipo, desde dramas costumbristas a comedias o la adaptación de una conocida novela. Así pues, la plataforma de vídeo bajo demanda no le da la espalda a los productos nacionales y seguirá apostando por este tipo de proyectos.

28 '30 monedas'

Protagonistas de '30 monedas'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Creada por Álex de la Iglesia y con un reparto encabezado por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner y Macarena Gómez, '30 monedas' cuenta la tragedia del padre Vergara, un exorcista, boxeador y exconvicto que, con la intención de pasar página, decide exiliarse a una parroquia de un pueblo remoto de España. Sin embargo, tras su llegada tiene lugar una serie de sucesos paranormales, algo que los lugareños asocian a su persona. Poco a poco se encontrarán inmersos en una conspiración global: la batalla por el control de las treinta monedas por las que el apóstol Judas Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret.

29 'Patria'

Elena Irureta y Ane Gabarain en 'Patria'

Fecha de estreno: Mayo.

Sinopsis: Basada en la novela homónima publicada por Fernando Aramburu, 'Patria' es un drama ambientado en el País Vasco dividido por la violenta presencia de ETA. Sus protagonistas son Bittori (Elena Irureta) y Miren (Ane Gabarain), las dos caras de la fracturada moneda de la sociedad vasca. Tras el anuncio del cese de la violencia armada, Bittori decide regresar al pueblo del que se tuvo que exiliar tras el asesinato de su marido, que la convirtió a ella y a su familia en víctimas, enfrentadas al sentimiento abertzale de su pueblo natal.

30 'Por H o por B'

Itziar Castro, Marta Martín y Saida Benzal en 'Por H o por B'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Ambientada en el madrileño barrio de Malasaña y creada por Manuela Burló, 'Por H o por B' relata la historia de Hache (Marta Martín) y Belén (Saida Benzal), dos amigas de Parla que se trasladan al centro de Madrid con el objetivo de cumplir con sus aspiraciones. Juntas descubren una sociedad artificial, conformada en torno a lo aparente, que trata de exponer sus propias actitudes como ridículas mientras ellas no paran de desenmascarar lo ridículo de ese mismo mundo. La precariedad, las diferencias culturales y una comunidad que las rechaza pondrá a prueba su determinación de conseguir lo que quieren, así como su propia amistad.

Amazon Prime Video

La ficción española sigue siendo una de las apuestas de Amazon Prime Video, que quiere continuar ampliando su catálogo con producciones propias de nuestro país. Además, no va a escatimar en gastos para ofrecer a sus suscriptores unos productos de calidad, tanto a nivel argumentativo como técnico. De este modo, algunas de sus próximas incorporaciones serán ficciones basadas en personajes históricos o adaptaciones de obras literarias.

31 'El Cid'

Ginés García Millán, Juan Echanove y Carlos Bardem

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El actor Jaime Lorente se encuentra la frente de 'El Cid'. El actor de 'La casa de papel' y 'Élite' se meterá en la piel de Rodrigo Díaz de Vivar. Desde una perspectiva contemporánea, la ficción narrará la vida de uno de los españoles más famosos de la historia, la vida de un hombre atrapado entre dos mundos y dos culturas. El rodaje tendrá lugar en diferentes escenarios, además de contar con diversos decorados y un gran número de figurantes. Asimismo, el reparto lo completan Carlos Bardem, Juan Echanove, José Luis García Pérez, Alicia Sanz, Lucía Guerrero, Fran Ortiz, Ginés García Millán, Elia Galera, Juan Fernández, David Castillo y Dani Tatay.

32 'La templanza'

Leonor Watling y Rafael Novoa protagonizan 'La templanza'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El bestseller homónimo escrito por María Dueñas es la base de 'La Templanza', un drama romántico que transcurrirá en diferentes lugares del mundo como México, Cuba, España o Londres. De esta manera, la adaptación mantiene su historia principal, que en torno a Soledad Montalvo (Leonor Watling), una joven muy refinada, y Mauro Larrea (Rafael Novoa), un hombre que está a punto de perderlo todo por problemas económicos hasta que se cruza con la protagonista, quien le dará una oportunidad que acabará arrastrándole a una vida que ni él mismo podía llegar a imaginar.

33 'Un asunto privado'

Teresa Fernández-Valdés y Ramón Campos, creadores de 'Un asunto privado'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Creada por Teresa Fernández Valdés, Ramón Campos y Gema R. Neira y ambientada en los años 40, 'Un asunto privado' es un drama con toques de humor, misterio y acción. La historia seguirá las investigaciones de Marina Benlloch, una joven perteneciente a la alta sociedad, luchadora y fiel a sus principios, que cuestionará todos los clichés asociados a la mujer para hacerse un hueco en un mundo de hombres y cumplir su sueño de convertirse en detective. Para ello, contará con la ayuda de su mayordomo y fiel amigo Héctor, un hombre muy sensible y observador.

FOX

Nunca debemos subestimar el poder de los seguidores de una ficción, por lo menos FOX España lo tiene claro. Satisfacer las peticiones del público ha sido uno de los motivos que le ha llevado a tomar la decisión de seguir confiando en 'Vis a vis' a través de un spin-off. La marea amarilla podrá disfrutar de nuevas historias centradas en dos de los personajes más icónicos de la serie.

34 'Vis a vis: El oasis'

Maggie Civantos y Nawja Nimri en 'Vis a vis: El oasis'

Fecha de estreno:

Sinopsis: Zulema (Najwa Nimri) y Macarena (Maggie Civantos) protagonizan 'Vis a vis: El oasis', spin-off de 'Vis a vis' que, a lo largo de ocho episodios, nos mostrará la vida de este dúo criminal tras salir de la cárcel. Juntas darán un último gran golpe antes de separase definitivamente. Para ello, contarán con la ayuda de una banda integrada por nuevos personajes, como Mónica Ramala (Lisi Linder), la Flaca (Isabel Naveira) y Triana Azocitia (Claudia Riera). Además, podremos disfrutar de la presencia de viejos rostros conocidos, como la actriz Itziar Castro, que vuelve a meterse en la piel de Goya.

BONUS: Las series que vuelven

Los estrenos no serán las únicas series que acaparen las parrillas de los canales generalistas o las plataformas de vídeo bajo demanda. Nuevas temporadas de series ya consolidadas verán la luz a lo largo de 2020. De este modo, La 1 continuará con nuevos episodios de la vigésima temporada de 'Cuéntame cómo pasó'. Por su parte, Telecinco ofrecerá una nueva tanda de episodios de 'La que se avecina' y 'Vivir sin permiso'. Centrándonos en las plataformas de vídeo bajo demanda, Netflix estrenará el 3 abril la cuarta parte de 'La casa de papel', una tercera temporada de 'Élite' y el desenlace de 'Las chicas del cable'. Asimismo, Amazon Prime Video ofrecerá nuevos capítulos de 'El pueblo' y 'Pequeñas coincidencias'; y Movistar lanzará la segunda temporada de 'Vida perfecta', la tercera de 'Mira lo que has hecho' y de 'Vergüenza' y el final de 'El embarcadero'.